Las FDI confirman que el cuerpo entregado por Hamás no es de Shiri Bibas

Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron el viernes por la mañana que los restos liberados el jueves pertenecían a Ariel y Kfir Bibas. Sin embargo, el tercer cuerpo "no era el de Shiri Bibas, y no se encontró coincidencia con ningún otro secuestrado. Es un cuerpo anónimo sin identificación", afirmó el ejército.

"Esta es una violación muy grave por parte de la organización terrorista Hamas, que está obligada por el acuerdo a devolver cuatro rehenes muertos. Exigimos que Hamas devuelva a Shiri a casa junto con todos nuestros rehenes", agregó el ejército.

Ariel y Kfir Bibas fueron brutalmente asesinados en noviembre de 2023 por terroristas en cautiverio, según las conclusiones forenses y las evaluaciones de funcionarios profesionales, según el ejército israelí.

Los cuerpos de Shiri Bibas y sus dos hijos debían ser devueltos el jueves por la mañana según un entendimiento entre terroristas de Hamas y autoridades israelíes.

Shiri, Ariel y Kfir también estaban entre los 33 nombres incluidos para ser liberados de la cautividad de Hamas en la primera fase del acuerdo de cese al fuego de Gaza, pero se reveló el martes que no estaban vivos.

Israelíes sostienen globos naranjas para la familia Bibas, en Tel Aviv, 20 de febrero de 2025. (credit: TOMER NEUBERG/FLASH90)

Yarden Bibas, esposo de Shiri y padre de los niños, fue liberado por terroristas de Hamas el 1 de febrero.

El embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Danny Danon, escribió: "No hay palabras que puedan describir semejante atrocidad. Hamás no sólo asesinó a sangre fría a Ariel y Kfir Bibas -un niño de cuatro años y un bebé de diez meses-, sino que sigue violando todos los valores morales básicos incluso después de su muerte."

"En lugar de devolver a Shiri, la madre de Kfir y Ariel, Hamás devolvió un cadáver sin identificar, como si fuera un cargamento sin valor. Esto es un nuevo mínimo, una maldad y una crueldad sin parangón". Continuó.

