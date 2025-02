La familia Bibas habla por primera vez desde la identificación de Kfir y Ariel Bibas

La hermana de Yarden Bibas, Ofri Bibas, respondió el viernes por primera vez a los hallazgos de identificación del instituto forense en relación con los restos de sus jóvenes sobrinos, Ariel y Kfir, después de que se revelara que los resultados de identificación de Shiri Bibas no coincidían con el cuerpo que fue devuelto a Israel. "Lo siento, Luli," escribió Bibas en su cuenta de Facebook. "Lo siento, Firfir. None of this was deserved. We will miss you forever. We will not give up on Mom, Shiri."

"Ayer, recibimos la devastadora noticia del asesinato de Ariel y Kfir en cautiverio. Esperábamos certeza, pero no hay consuelo en ello, solo inmenso dolor. Mis dulces sobrinos fueron secuestrados vivos de sus hogares y asesinados en cautiverio por una cruel organización terrorista. No merecían tal destino," escribió Ofri Bibas.

"Nuestro doloroso viaje, que ha durado 16 meses, todavía no ha terminado. El 7 de octubre todavía está en curso. Todavía estamos esperando a Shiri y tememos por su destino. Shiri, Ariel y Kfir fueron secuestrados con vida por una organización terrorista asesina, y era responsabilidad y deber del Estado de Israel traerlos de vuelta con vida.

"No hay perdón por su abandono el 7 de octubre, y no hay perdón por su abandono en cautiverio."

La familia Bibas no ha tenido noticias de Netanyahu

Luego se dirigió al Primer Ministro Benjamin Netanyahu, escribiendo: "Primer Ministro Benjamin Netanyahu, no recibimos ninguna palabra tuya en este doloroso momento. Por el bien de Ariel y Kfir y por el bien de Yarden, no estamos buscando venganza en este momento. Estamos pidiendo a Shiri".

Ofri Bibas continuó diciendo que la crueldad descarada de Hamas solo aumenta la necesidad de traer de vuelta a Israel al resto de los rehenes, incluyendo a Shiri. Un mural de la familia Bibas se ve en Tel Aviv, 20 de febrero de 2025 (credit: Chaim Goldberg/Flash90)

"Su crueldad solo subraya la necesidad urgente de traer de vuelta a Shiri, para salvar las vidas de los rehenes restantes y traer de vuelta a todos los caídos para su entierro. Presidente Trump, le pido que por favor ayude a Israel y a nuestra familia a completar esta misión crucial. Agradecemos a todos por su apoyo y pedimos que se respete la privacidad de la familia".

"Luli y Pirpir, lamento que aún no pueda llorar por ustedes. Todavía estamos esperando a mamá, Shiri."