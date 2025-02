Estudio desmiente crisis alimentaria en Gaza: ¿qué revela?

Mientras que los rehenes israelíes de los terroristas de Hamas eran constantemente sometidos a dietas de inanición con poca o ninguna comida o agua, e incluso un cuarto de pita o agua de mar, un nuevo estudio encontró que las autoridades israelíes permitieron una amplia variedad y una cantidad más que adecuada de alimentos para los 1.8 millones de habitantes de Gaza.

Los datos, que abarcan el período entre enero y julio de 2024, mostraron que superaban los estándares calóricos y nutricionales internacionales. Israel no tenía la responsabilidad ni la capacidad de influir en la distribución de alimentos: Hamas constantemente interfería al robar suministros y venderlos de vuelta a los civiles, obstruyendo así la distribución equitativa. Los autores pidieron una mejor coordinación entre las agencias humanitarias y un seguimiento en tiempo real para garantizar que la ayuda llegue a quienes la necesitan.

El estudio recientemente publicado en la Revista Israelí de Política de Salud titulado "Alimentos suministrados a Gaza durante siete meses de la guerra entre Hamas e Israel" proporciona un análisis objetivo y basado en datos de los suministros de alimentos entregados a Gaza durante los primeros siete meses de la guerra.

Realizado por un equipo de investigación israelí multidisciplinario y revisado por un equipo objetivo de expertos extranjeros, el estudio evalúa la cantidad y valor nutricional de los envíos de alimentos y su cumplimiento con los estándares humanitarios internacionales. Fue el primer intento detallado de estimar la adecuación nutricional de los alimentos suministrados a la Franja de Gaza durante la guerra.

La guerra entre Hamás e Israel comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando los terroristas asesinos lanzaron un ataque masivo y coordinado contra comunidades civiles en el sur de Israel. Más de 1,200 civiles, incluidos bebés, mujeres y personas mayores, fueron asesinados y cientos fueron llevados a Gaza.

Entrega de ayuda en Gaza

Organizaciones antiisraelíes acusaron a Israel de obstaculizar la entrega de ayuda humanitaria, afirmando que un flujo restringido de importaciones humanitarias y comerciales por debajo de los requisitos dietéticos empeoraría la disponibilidad de alimentos con restricciones continuas a las importaciones de alimentos. PALESTINOS SE APRESURAN a recoger ayuda en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, a principios de esta semana. A falta de un plan bien diseñado para el ''día después'' para Gaza, sigue siendo poco probable que ningún otro actor, aparte de Qatar, dé un paso al frente para asumir la inmensa tarea (credit: (Mohammed Salem/Reuters))

Sin embargo, el estudio encontró que un total de 478,229 toneladas métricas de alimentos donados por organizaciones internacionales fueron suministradas a Gaza durante el período de siete meses. El suministro nutricional diario per cápita promedió 3,004 kcal de energía (muy por encima del estándar humanitario de 2,100 kcal/día de la asociación Sphere); 98 gramos de proteína (13% de la energía total); 61 gramos de grasa (18% de la energía total); y 23 mg de hierro (por debajo del mínimo recomendado).

El Manual Sphere es la publicación insignia de la organización, realizada por trabajadores humanitarios que deseaban mejorar el nivel y enfoque de la respuesta de emergencia. El manual incluye la Carta Humanitaria, los Principios de Protección, el Estándar Humanitario Esencial y estándares humanitarios mínimos en cuatro áreas vitales de respuesta: suministro de agua, saneamiento y promoción de la higiene; seguridad alimentaria y nutrición; refugio y asentamiento; y salud.

El manual es una de las herramientas más conocidas y reconocidas internacionalmente para la entrega de una respuesta humanitaria de calidad. Organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, agencias de la ONU y autoridades gubernamentales de todo el mundo utilizan su orientación al planificar, entregar y evaluar operaciones humanitarias.

Con la excepción de febrero de 2024, cuando se observó una disminución en el suministro, las entregas de alimentos mostraron un aumento constante a lo largo de los meses estudiados. Incluso después de ajustar por las posibles pérdidas de alimentos proyectadas, el contenido de energía, proteínas y grasas de los alimentos cumplía o superaba los estándares humanitarios de Sphere para la seguridad alimentaria y nutrición. La única deficiencia observada fue en los niveles de hierro en la dieta debido a la selección de alimentos enviados por organizaciones internacionales.

Si bien el estudio confirma que se cumplieron las necesidades calóricas, enfatiza que las entregas de alimentos por sí solas no garantizan la seguridad alimentaria. Los principales desafíos que impiden el acceso equitativo a los alimentos incluyeron obstáculos logísticos y riesgos de seguridad en una zona de conflicto, así como la interferencia de Hamas en su distribución.

Los alimentos enviados incluyeron granos, legumbres, verduras, frutas, aceites, carne, aves, pescado, productos lácteos y huevos; dulces (pasteles, galletas, caramelos, refrescos y chocolate); y snacks, además de comidas preparadas y alimentos para bebés, suplementos nutricionales y fórmula infantil para bebés de seis meses a un año.

El estudio destaca la necesidad urgente de mejorar la coordinación entre organizaciones internacionales de ayuda y el Coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT), que implementa la política civil del gobierno israelí en los territorios de Judea y Samaria, para garantizar que los alimentos lleguen a las poblaciones más vulnerables.

Los autores del estudio enfatizaron la necesidad de evaluaciones continuas, sistemáticas y verificables de la disponibilidad de alimentos y el seguimiento en tiempo real de la distribución de ayuda para evitar desviaciones de alimentos y asegurarse de que la asistencia humanitaria llegue a sus destinatarios previstos. El estudio analizó los alimentos suministrados a través de cruces fronterizos israelíes y lanzamientos aéreos entre enero y julio de 2024, utilizando datos de COGAT, que detallaba los envíos diarios de alimentos por tipo y peso estimado y no influyó en el estudio israelí.

Fue sometido a una rigurosa revisión por pares y fue liderado por el Prof. Aron Troen de la Universidad Hebrea (HU), la Prof. Ronit Endevelt de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Haifa y el Ministerio de Salud de Israel. Los coautores incluyeron al Prof. Dorit Nitzan de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Ben-Gurion del Negev (BGU) en Beersheba y la investigadora posdoctoral Naomi Fliss-Isakov de la Universidad de Tel Aviv (TAU) y el Ministerio de Salud, bajo la orientación del epidemiólogo Prof. Gilad Twig de TAU.

Troen, quien nació en Chicago y completó sus estudios doctorales en la Universidad de Oxford, dirige el laboratorio de nutrición y salud cerebral de la HU y enseña en la Escuela de Ciencias de la Nutrición y la Escuela de Salud Pública. Realiza investigaciones que aclaran la conexión biológica básica entre la calidad de la dieta y la salud cerebral.

Dijo en una entrevista con The Jerusalem Post que cuando su equipo lanzó el estudio hace ocho meses, querían que se publicara lo más rápido posible. Lo enviaron a una revista israelí porque temían un "boicot oculto" desde que comenzó la guerra, ya que muchas revistas médicas han mostrado prejuicios contra Israel e impreso falsedades. Otros se negaron a decir una palabra positiva sobre Israel o se negaron a "tomar partido". Sin embargo, el editor en jefe del prestigioso New England Journal of Medicine realizó una revisión no oficial y validó todos los datos, dijo Troen.

"El mundo debería exigir responsabilidad a Hamas", dijo. "Personalmente, espero que encontremos elementos en la sociedad civil allí que quieran mejorar la vida y vivir en paz con Israel, que no fue responsable de seleccionar los tipos de alimentos enviados por docenas de organizaciones, desde grupos árabes hasta donantes japoneses."

Endevelt agregó que, aunque se publicó en una revista israelí en inglés e iniciada por el Ministerio de Salud en Jerusalén y académicos israelíes, fue ampliamente leída y sus datos aceptados en todo el mundo.

"No pudimos obtener datos confiables sobre la salud de los gazatíes que no eran terroristas. Los terroristas de Hamas comían muy bien, pero cruelmente lo hacían frente a los rehenes israelíes, a quienes a menudo se les daba alimentos mohosos e incluso agua de mar para beber."

El equipo de investigación insta a los profesionales de la salud, agencias humanitarias y socios internacionales a mejorar la coordinación e implementar intervenciones basadas en la evidencia para garantizar la seguridad alimentaria y la distribución equitativa. Destacan que, a pesar del conflicto en curso, los esfuerzos colaborativos son cruciales para mejorar la seguridad nutricional de la población civil de Gaza.