Pruebas del 7 de octubre: las FDI exponen hallazgos clave de su investigación

El ejército israelí presentará la mayor parte de sus investigaciones sobre la masacre del 7 de octubre entre el 25 de febrero y el 4 de marzo, con el Jefe de Estado Mayor de la JDF, Tte. Gral. Herzi Halevi, siendo reemplazado por el nuevo jefe, el Mayor Gral. Eyal Zamir, el 5 de marzo.

Halevi y el ejército también han pedido una comisión de investigación estatal para abordar problemas más amplios sobre las fallas de seguridad de Israel, incluidas decisiones del Primer Ministro Benjamin Netanyahu, pero el primer ministro ha pospuesto indefinidamente dicha investigación, preocupado por su impacto en su posición política.

Jefe de la JDF se abstendrá de culpar a los oficiales

Según la JDF, de manera controvertida, Halevi no culpará específicamente en público a los oficiales individuales en los informes escritos.

Sin embargo, la JDF dijo que, tras bastidores, es probable que Halevi obligue a ciertos oficiales a renunciar por su papel el 7 de octubre si no renuncian voluntariamente.

Además, el destino de algunos oficiales quedará en manos del próximo jefe de las FDI, el Mayor General Eyal Zamir, dado que él dará forma al futuro de los niveles más altos de las FDI.

El nuevo Jefe de Estado Mayor de las FDI, Eyal Zamir, sobre un telón de fondo del ex secretario de Hezbolá, Sayyed Hassan Nasrallah. (credit: Reuters/Canva/Flash90)

Funcionarios de las FDI involucrados en el fracaso del 7 de octubre se disponen a renunciar

A pesar de la controversia de que Halevi no haya atribuido la culpa específica a los informes escritos, la gran mayoría de los funcionarios más involucrados en las FDI ya han renunciado o están a punto de hacerlo pronto.

El propio Halevi está terminando su mandato 10 meses antes, dado que su mandato mínimo en circunstancias normales habría durado hasta enero de 2026 y podría haberse extendido incluso un año más allá de eso.

El jefe de inteligencia de las FDI, el Mayor General Aharon Haliva, renunció en agosto de 2024 y fue reemplazado por el Mayor General Shlomi Binder.

Los principales asesores de Haliva, incluidos los jefes de inteligencia de: Análisis de las FDI, la Unidad 8200 (la NSA de Israel), el Comando del Sur y varios asesores de inteligencia por debajo de ellos, todos han renunciado anteriormente.

El jefe del Comando del Sur de las FDI, el Mayor General Yaron Finkleman, ofreció su renuncia el 21 de enero, el mismo día que lo hizo Halevi, y simplemente está esperando a que Zamir asuma el cargo y elija a su reemplazo.

Varios informes han dicho que el general de división Yaniv Asur, quien fue jefe del comando de recursos humanos de las FDI hasta mediados de noviembre, será designado por Zamir para reemplazar a Finkleman.

Asur fue pasado por alto para un ascenso por Halevi, pero ha sido adoptado por algunos políticos de derecha como parte de un grupo de generales que ellos creen que se alinearán mejor con sus intereses, aunque Asur nunca ha hecho declaraciones políticas públicas explícitas.

El comandante de la División de Gaza de las FDI también renunció previamente.

¿Investigará una investigación externa a Herzi Halevi?

Una pieza significativa faltante de las investigaciones será un investigador externo que investigue al propio Halevi.

Aunque Halevi admitirá varios errores, inicialmente en enero de 2024, había esperado que una comisión externa lo investigara a él y a otras decisiones y políticas principales de las FDI.

Inicialmente, las FDI incluso anunciaron que el ex jefe de las FDI Shaul Mofaz, el ex jefe de inteligencia de las FDI Aharon Ze'evi Farkash, y los ex generales de división de las FDI Sami Turgeman y Yoav Har Even liderarían la investigación externa.

Sin embargo, Netanyahu estaba tan preocupado por cualquier investigación que pudiera plantear preguntas y problemas que también pudieran implicar a él y al gabinete, que presionó con éxito a Halevi para que abandonara la idea de una investigación externa.

Las investigaciones de las FDI pueden dividirse aproximadamente en cuatro macroinvestigaciones, que a su vez tienen 18 componentes, y luego otras 41 investigaciones más pequeñas sobre batallas individuales que tuvieron lugar en aldeas específicas en la frontera de Gaza el 7 de octubre.

La primera parte principal de las investigaciones tratará sobre los conceptos de seguridad nacional para el manejo de Gaza, incluyendo: la estrategia de defensa, la valla fronteriza de alta tecnología multi-millonaria, conceptos operativos y desarrollo de inteligencia, especialmente en la comprensión de Hamas.

A continuación, la segunda investigación se centra exclusivamente en la inteligencia y especialmente en la estimación de las posibilidades de guerra por parte de Hamas, estudios sobre Hamas y sus capacidades, cómo se recopilaba la inteligencia y cuánta o poca disposición había dentro del establecimiento de inteligencia para tolerar opiniones disidentes que consideraban una invasión de Hamas como una amenaza potencial real.

Tercero, las investigaciones examinarán la inteligencia y decisiones específicamente desde la noche anterior a la invasión, así como en relación con las órdenes dadas a la luz de la situación de amenaza en evolución.

Cuarto, las investigaciones se centrarán en las decisiones y batallas del día de la invasión y las 72 horas aproximadamente después de eso, durante las cuales las FDI gradualmente recuperaron el control de las 22 aldeas israelíes que Hamas conquistó inicialmente.