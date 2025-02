Fallas de inteligencia del 7 de octubre: ¿Qué revelarán las investigaciones en Israel?

El ejército israelí presentará la mayor parte de sus investigaciones sobre la masacre del 7 de octubre entre el 25 de febrero y el 4 de marzo, con el Jefe de Estado Mayor de la IDF, Tte. Gral. Herzi Halevi siendo reemplazado por el nuevo jefe, el Mayor Gral. Eyal Zamir, el 5 de marzo.

La segunda investigación se centra exclusivamente en inteligencia y especialmente en la estimación de las posibilidades de guerra por parte de Hamas, estudios sobre Hamas y sus capacidades, cómo se recopiló la inteligencia, y cuánta o poca disposición había dentro del establecimiento de inteligencia para tolerar opiniones disidentes que consideraban una invasión de Hamas como una amenaza potencial real.

IDF pensó que Hamas ya no estaba interesado en una guerra total

Se espera que las investigaciones muestren que hubo un entendimiento incorrecto y generalizado por parte del establecimiento de defensa y político durante muchos años de que Hamas estaba disuadido y que después de grandes pérdidas en 2008-9, 2012, 2014 y del 10 al 21 de mayo de 2021, ya no estaba interesado en un conflicto a gran escala con Israel.

Además, en mayo de 2021, Hamas realizó varios intentos de invadir el sur de Israel a menor escala, pero la combinación de fuerzas y sensores avanzados en la frontera ayudó a frustrarlos fácilmente. Esto aumentó la confianza de las FDI en que Hamas no tenía posibilidad de llevar a cabo ni siquiera una invasión a menor escala.

Esta teoría se vio respaldada por el hecho de que en agosto de 2022 y mayo de 2023, la Yihad Islámica luchó contra Israel sola, mientras que Hamas se mantuvo al margen de esos conflictos significativos.

El hecho de que Hamas se mantuviera al margen de esos conflictos perjudicó su posición entre sus combatientes y en toda Gaza, otorgando mayor prominencia a la Yihad Islámica.

Sin embargo, Israel no tenía idea de que esto formaba parte de una estrategia a largo plazo y paciente de Hamas para engañar a Israel y esperar el momento adecuado para lanzar un ataque sorpresa mucho más grande, que terminó siendo el 7 de octubre de 2023.

El ex jefe de análisis de inteligencia de las FDI, el general de brigada (res.) Itai Brun, ha dicho al Jerusalem Post que esencialmente, entre 1991 y 2006, Israel se encontraba en una de sus posiciones más fuertes en cuanto a disuadir a sus enemigos y a su superioridad militar relativa sobre cualquier amenaza que pudieran presentarle.

Sin embargo, "hubo un nuevo período que comenzó en 2006, de mayor equilibrio. Cada lado solo podía ganar puntos [pequeñas batallas, pero no una guerra decisiva]. Luego, hubo un mayor desarrollo de armas y el eje chiita se fortaleció más juntos que los grupos individuales separados. Hubo debilidad estadounidense" y su presencia en la región se estaba reduciendo.

El ex alto oficial de inteligencia de las FDI dijo: "cambiaron su visión sobre cuánto creen que pueden dañar a Israel. Nuestra disuasión fundamental con respecto a nuestra existencia aquí había sido establecida. Pero se desmoronó comenzando en 2021. Comenzaron a pensar en 'ganar'".

"También hubo una conexión" con el debate sobre la reforma judicial que desestabilizó a las FDI, "pero esto se remonta más atrás, a 2021", dijo Brun.

Brun señaló cuatro factores que les dieron confianza para abrumar a Israel después de 2021 y liderar hasta el 7 de octubre: 1) Han tenido nuevas capacidades; 2) un fenómeno de un eje y un "anillo de fuego" que los hizo acumulativamente más fuertes de lo que serían individualmente; 3) debilidad estadounidense; y 4) debilidad israelí.

El debate más candente es sobre quién fue responsable de la reforma judicial que causó la percepción de que Israel era más vulnerable para Hamás, Irán y otros.

Los críticos de Netanyahu dicen que él fue responsable por ignorar las advertencias de altos oficiales militares de que la reforma judicial era tan masiva y controvertida que realmente estaba afectando la preparación para el combate.

El Post escuchó directamente esta opinión de altos oficiales de las FDI, incluido que había momentos en los que los mejores pilotos y miembros de fuerzas especiales podrían volverse inutilizables durante algún tiempo debido a las horas de entrenamiento perdidas.

Los partidarios de Netanyahu culparon a reservistas y figuras de la oposición por "usar" a las FDI como una herramienta para luchar contra su ideología política después de que Likud ganara las elecciones de 2022.

Una evaluación apolítica probablemente atribuiría parte de la culpa a todas las partes, aunque el hecho es que durante la temporada de elecciones de 2022, solo Betzalel Smotrich presentó un plan de reforma judicial altamente específico, mientras que el plan de Netanyahu sobre el tema era mucho más vago.

Advertencias del oficial de inteligencia sobre las 'Murallas de Jericó' desestimadas por los jefes

Advertencias del oficial de inteligencia sobre las 'Murallas de Jericó' desestimadas por los jefes

De hecho, en marzo de 2022, la inteligencia de las FDI aseguró una copia del plan de Hamas para invadir Israel llamado "Murallas de Jericó", que describía con bastante precisión la invasión del 7 de octubre.

Sin embargo, solo "V", un oficial de inteligencia no comisionado en la Unidad 8200, alertó sobre dicha invasión.

El oficial superior de V en el Comando del Sur de las FDI, División de Inteligencia de Gaza, Teniente Coronel "A", desestimó tanto sus advertencias como insistió en tratar una invasión masiva de Hamas como un escenario de fantasía, por lo que nunca transmitió las advertencias a los niveles superiores de la inteligencia de las FDI o a los principales tomadores de decisiones políticas.

Más específicamente, V presentó una advertencia adicional a A en septiembre de 2023, y A no transmitió las advertencias de invasión al jefe de inteligencia de las FDI, el Mayor General Aharon Haliva, o las transmitió solo el 3 de octubre, no lo suficientemente temprano como para que se produjeran cambios estratégicos a largo plazo, de manera vaga.

Lo que V tenía era que había seguido ejercicios y conversaciones entre ciertas fuerzas de Hamas que hablaban de matar a todos los habitantes de ciertos pueblos del sur de Israel y de invasiones mucho más grandes de lo que Israel podía imaginar incluso en los peores escenarios respecto a Hamas.

Pero una vez más, V había advertido sobre esto en múltiples ocasiones, y aún no tenía una predicción concreta sobre cuándo o una comprensión estratégica suficiente de lo que estaba detrás de lo que sería el mayor cambio conceptual en la comprensión de Hamas en décadas.

Tampoco ayudaba que V fuera un oficial no comisionado, que había emprendido su investigación por iniciativa propia y trabajaba en la Unidad 8200, cuya responsabilidad principal es recopilar inteligencia, en contraposición a la División de Análisis, que son considerados los verdaderos expertos en descifrar amenazas e inteligencia.

Por supuesto, se debe apreciar la iniciativa y se debe tener en cuenta la opinión de cada oficial, pero el motivo por el cual el Teniente Coronel A no se interesó en esta nueva teoría tiene un contexto – tal como lo verían los conocedores del tema - de provenir de la persona equivocada en el lugar equivocado.

Quizás por eso V vio lo que otros no veían, ya que no formaba parte del círculo de nivel superior y no sentía la necesidad de seguir la corriente.

En cualquier caso, el Post entiende que se enviaron correos electrónicos adicionales después de la reunión de septiembre, y que V no "se alteró" por ninguna amenaza repentina, sino que ella y el Teniente Coronel acordaron continuar discutiendo el problema en futuros foros.

Una de las razones por las cuales la Unidad 8200 y otros en la inteligencia de las FDI se defendieron de tomar en serio una invasión de Hamas fue porque advirtieron sobre un peligro potencial en abril de 2023, y resultó ser una falsa alarma y se consideró una pérdida de recursos.

Basándose en eso y en la idea de que V no tenía idea de cuándo tendría lugar la invasión de Hamas, ya sea en días, meses o años, la mayoría consideraba que la inteligencia no era "acciónable" y que solo importaría si hubiera más detalles específicos.

Jefe del Comando del Sur de las FDI, Yaron Finkleman

En los primeros meses después de la guerra, el Comando del Sur de las FDI, dirigido por el Mayor General Yaron Finkleman, había dicho que no sabía nada sobre V y sus advertencias.

Sin embargo, se espera que los informes muestren que cierto conocimiento sobre la amenaza de invasión trascendió la inteligencia de las FDI y fue recibido por algunos en el Comando Sur de las FDI.

En última instancia, el Post descubrió que los altos funcionarios del Comando Sur, desde Finkleman hasta el Brigadier General Avi Rosenfeld y el Jefe de Inteligencia del Comando Sur de las FDI, el Coronel "A", no fueron informados sobre la última advertencia filtrada de invasión de Hamas.

Esto podría haber exculpado más a Finkleman, pero resulta que en un papel anterior en el Comando de Operaciones, Finkleman había encontrado el plan "Muros de Jericó" y había advertido sobre pasar por alto y tratarlo a la ligera.

Sin embargo, una vez que Finkleman asumió el mando del Comando Sur de las FDI, parecía olvidarse por completo del plan de los Muros de Jericó, y nadie se lo recordó, lo que podría liberarlo de cierta culpa.

Alternativamente, si realmente había muchas advertencias que no se estaban transmitiendo desde la Unidad 8200 al Comando Sur, y si dentro del Comando Sur, los oficiales de menor rango no estaban compartiendo toda la inteligencia con sus superiores, esto plantea preguntas básicas sobre la cooperación entre las diferentes unidades y sobre si el Comando Sur bajo Finkleman estaba creando suficiente espacio seguro para que los analistas de menor rango presenten información disonante.

Jefe de inteligencia del IDF Aharon Haliva

En cuanto a Haliva, hay acusaciones de que él sabía sobre las advertencias por correo electrónico de V, o incluso si no sabía específicamente sobre V, uno de los superiores de V le informó sobre sus hallazgos en una reunión en la Unidad 8200 el 3 de octubre.

El otro lado de esa historia, según fuentes, es que durante la reunión del 3 de octubre se mostró a Haliva una presentación de powerpoint de 90 minutos, en la que no se mencionaron en ningún momento las preocupaciones de V.

Haliva no fijó la agenda, por lo que el contenido del powerpoint fue elegido por los oficiales de la Unidad 8200, quienes optaron por omitir las advertencias de V en la presentación.

Todo esto parecería exonerar a Haliva de cualquier responsabilidad especial por el fracaso del 7 de octubre, más allá del fracaso general de 15 años de funcionarios políticos y de defensa, del cual él sería solo uno en una larga lista.

Pero luego sucedió algo más interesante.

Al final de la reunión del 3 de octubre, se abrió el piso para discusiones e intercambio de opiniones más informales y amplias. Uno de los presentes comenzó a plantear las preocupaciones de V, lo que llevó a Haliva a pedirles que lo acompañaran fuera de la reunión después, en un foro más pequeño y directo.

Existe una disputa sobre si Haliva desestimó las preocupaciones del oficial en ese momento o si le dijo al oficial que podía investigar más al respecto.

También es posible que Haliva y el oficial tuvieran diferentes interpretaciones de lo que se dijo, ya que lo que para una persona significa "siéntete libre de investigar eso", para otra persona podría sentirse como un rechazo y no ser tomado en serio. No hay registro de la conversación ya que fue después de la reunión formal, pero eventualmente podríamos aprender más al respecto ya que había un pequeño número de asistentes de Haliva cerca.

De cualquier manera, los defensores de Haliva dicen que en ningún momento V ni el oficial que habló sobre las opiniones de V a Haliva, sonaron una alarma formal estratégica específica similar a la del espía del Mossad, el Ángel, Ashraf Marwan, quien le dijo a sus supervisores en 1973 que el ataque de Egipto a Israel era inminente.

Todo esto significa que ni el exjefe de análisis del Brig. Gen. del IDF Amit Saara, ni el actual Jefe de Estado Mayor del IDF Tte. Gral. Herzi Halevi, Netanyahu ni el gabinete, sabían de estas advertencias críticas.

El ex oficial de inteligencia de las FDI, el Coronel Assaf Heller, ha dicho que había un "problema cultural" masivo tanto en la sociedad israelí, y que se filtró en las FDI y el gabinete, de ver los problemas complejos en blanco y negro y de ignorar escenarios y puntos de vista minoritarios.

La mayor causa del fracaso de inteligencia israelí fue esta arrogancia de que Hamas estaba definitivamente disuadido y eso llevó a los altos funcionarios de inteligencia a ignorar o reinterpretar de manera extraña cualquier dato que contradijera esa conclusión.

Hay múltiples razones separadas por las que las FDI también pasaron por alto otras inteligencias que podrían haber roto la arrogancia general del "concepción" (marco conceptual para entender a Hamas).

Pérdida de herramientas de espionaje humano en la Franja de Gaza

Una de las razones fue que desde 2012 las FDI dejaron de recolectar inteligencia humana en Gaza a través de su unidad de élite especial, la Unidad 504.

Si después del fracaso de inteligencia de la Guerra de Yom Kippur, la solución para evitar una repetición fue empoderar al Mossad y al Shin Bet para recolectar y analizar más inteligencia para que las FDI no fueran la única voz en cuestiones estratégicas nacionales críticas, el proceso fue demasiado lejos en 2012.

Solo el Shin Bet quedó para recopilar inteligencia humana de espionaje en Gaza, y las FDI fueron obligadas a encargarse solo de parte de la recopilación de inteligencia tecnológica.

Para el 2023, incluso el Shin Bet había perdido gran parte de sus anillos de espías humanos en Gaza durante varias operaciones de contraespionaje de Hamas contra sus miembros desleales.

Esto dejó a Israel demasiado dependiente de ciertas herramientas de espionaje electrónico del Shin Bet y las FDI.

Sin embargo, para el 2023, Hamas había descubierto por dónde había sido infiltrado y deliberadamente dejó un rastro engañoso para Israel de parecer estar desalentado en esas áreas, mientras usaba diversos medios más tradicionales para comunicarse y transmitir su verdadera narrativa secreta de prepararse para una invasión sorpresa.

La investigación de las FDI mostrará que Hamas simplemente superó a Israel con una seguridad de información de primer nivel, de modo que solo algunas personas conocían el momento exacto de la invasión, e incluso varios comandantes seniors de Hamas solo se enteraron varias horas antes, con los soldados rasos enterándose solo un par de horas antes.