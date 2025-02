¿Qué pasó la noche antes del 7 de octubre? Investigación de las FDI revela detalles clave

Las FDI están preparadas para publicar una serie de sondeos sobre su papel en torno a la masacre del 7 de octubre.

Uno de los sondeos examinará la inteligencia y las decisiones específicas de la noche antes de la invasión, así como las órdenes dadas a la luz de la situación de amenaza en evolución.

La unidad de inteligencia de las FDI detectó actividad inusual horas antes de que comenzaran los ataques

En algún momento durante la noche entre el 6 de octubre y el 7 de octubre, el Shin Bet y la Unidad 8200 de las FDI detectaron una gran cantidad de tarjetas SIM de teléfonos celulares israelíes activadas en Gaza.

Dado que dichas tarjetas solo podían ser utilizadas si los gazatíes que las tenían entraban en Israel, esto generó sospechas inmediatas.

Alrededor de las 3 a.m., se llevaron a cabo dos reuniones virtuales separadas.

Una de ellas involucró al Jefe del Comando Sur de las FDI, el Mayor General Yaron Finkleman, y su personal de operaciones e inteligencia de alto rango, incluido el comandante de la División Gaza de Inteligencia de las FDI, un coronel de las IDF como representante de la Fuerza Aérea en el Sur, y varios funcionarios del Shin Bet como representantes en el Sur. Soldados de UNIT 8200 en acción - trabajando con datos (credit: IDF SPOKESPERSON UNIT)

Al mismo tiempo, el director del Shin Bet, Ronen Bar, estaba llevando a cabo una reunión interna de la agencia con altos funcionarios de alto mando relevantes, incluido el comandante del Sur.

Ambas reuniones llegaron a conclusiones similares: que existía un nivel de amenaza mayor por parte de Hamas, lo que podría sugerir una pequeña infiltración dirigida hacia una ciudad israelí para intentar secuestrar rehenes, aunque también era igualmente probable que todo lo que estaban viendo fuera parte de un ejercicio militar.

De hecho, casi exactamente un año antes, el 5 de octubre de 2022, se habían producido indicaciones similares de tarjetas SIM, y no se había seguido ninguna acción por parte de Hamas. También hubo advertencias posteriores sobre una posible infiltración de Hamas en abril de 2023, que no se materializó.

Finkleman y otros funcionarios de las FDI estaban extremadamente preocupados de que Hamas fuera consciente de que las FDI estaban monitoreando sus sistemas de tarjetas SIM si Israel actuaba de manera demasiado repentina y drástica en respuesta a la activación de las tarjetas telefónicas.

Por lo tanto, todos los funcionarios emitieron instrucciones para mantener los cambios físicos en la defensa al mínimo, para no alertar a Hamas.

La principal diferencia entre las reuniones del Shin Bet y la IDF fue que Ronen Bar ordenó a un pequeño equipo de alrededor de una docena de refuerzos a la frontera sur para estar mejor preparados ante un posible ataque de infiltración, mientras que el Jefe de Operaciones de la IDF, el Mayor General Oded Basiuk, solo ordenó verificar ciertos temas de preparación de defensa aérea y defensa marítima (específicamente con respecto a las plataformas de gas natural), pero no emitió instrucciones de refuerzo.

Basiuk ordenó a su entonces principal subordinado Shlomi Binder realizar las verificaciones. Binder fue más tarde, de manera controvertida, ascendido a Mayor General y jefe de inteligencia de la IDF en agosto de 2024.

El Jefe del Estado Mayor General de Israel, Herzi Halevi, dijo que las investigaciones habían exonerado a Binder de cualquier conexión con los principales fallos del 7 de octubre. Las investigaciones parecen indicar que se le había indicado centrarse en problemas específicos de defensa aérea y marítima. La ceremonia de las FDI para el nuevo comandante de la Brigada Golani Shai Klapper, que reemplazará al comandante saliente, el coronel Shlomi Binder. 24 de mayo de 2018. (credit: BASEL AWIDAT/FLASH90)

Por supuesto, se podría preguntar por qué Binder no presionó a sus superiores para tomar más en serio la amenaza de Hamas a la luz de las tarjetas SIM. Por otro lado, él no había sido informado de la Muralla de Jericó, los planes de invasión de Hamas para Israel, adquiridos por la IDF en marzo de 2022. Por lo tanto, su aceptación de la opinión generalizada de que Hamas podría estar llevando a cabo un simulacro como el año anterior no era irrazonable.

Reunión virtual del jefe del IDF Herzi Halevi a las 4 a.m.

Alrededor de las 4 a.m. del 7 de octubre, Halevi sostuvo una reunión virtual con Finkleman, Basiuk y algunos otros funcionarios, incluidos de inteligencia.

Crucialmente, no exigió que el entonces jefe de inteligencia Maj.-Gen. Aharon Haliva fuera molestado mientras estaba de vacaciones.

Tampoco lo hicieron los asistentes de Haliva, quienes sabían acerca de las tarjetas SIM.

Además, Halevi no exigió que el jefe de la Fuerza Aérea del IDF, Maj. Gen. Tomer Bar, participara en la reunión.

Tampoco consideró Halevi adecuado despertar al entonces ministro de Defensa Yoav Gallant o a Netanyahu. Ambos han dicho que si los hubieran despertado, podrían haber aconsejado algunas medidas defensivas adicionales.

Halevi también se enfocó en no tomar demasiadas acciones físicas visibles para evitar alertar a Hamas sobre las tarjetas SIM. Ordenó recolecciones adicionales de inteligencia con drones sobre movimientos sospechosos en el área de Gaza, una orden que inexplicablemente no se ejecutó.

Pero esa reunión de las 4 a.m. fue lo que selló el destino de Halevi con respecto al fracaso del 7 de octubre.

A pesar de todas las razones para dudar de que hubiera una invasión importante en juego, él era el principal funcionario de defensa que podría haber decidido tomar precauciones adicionales, solo para estar preparado, y decidió no hacerlo.

La Fuerza Aérea Israelí y su jefe, Tomer Bar

Aunque, al principio de la guerra, la Fuerza Aérea Israelí había afirmado que el jefe de la Fuerza Aérea, Tomer Bar, no sabía nada sobre la reunión de las 4 a.m., el 29 de enero, se confirmó, sin embargo, que Binder había transmitido advertencias a uno de los principales ayudantes de Bar en las horas previas a la invasión de Hamas.

El representante de la Fuerza Aérea en el Comando del Sur también estaba enterado, y además se reveló que Halevi habló directamente con Bar a las 6:36 a.m., siete minutos después de que comenzara la invasión de Hamas a las 6:29 a.m., acerca del ataque.

Además, un asistente principal de Halevi envió un mensaje de texto a los principales ayudantes de todo el alto mando de las FDI, incluida la Fuerza Aérea, a las 7:05 a.m., anunciando que una guerra había comenzado.

También hubo un informe de Yediot Aharonot en enero de que la Fuerza Aérea tenía cierta inteligencia sobre un gran ataque potencial de cohetes en las horas previas al lanzamiento de alrededor de 3,000 cohetes por parte de Hamas.

El Jerusalem Post confirmó que la Fuerza Aérea había transmitido estos detalles a algunas secciones de la inteligencia de las FDI, que no ha explicado por qué no los transmitió inmediatamente al resto del ejército, incluyendo a Halevi. Tampoco la Fuerza Aérea ha explicado por qué no convocó una reunión de emergencia del Alto Mando de las FDI.

Estas revelaciones pintan un cuadro diferente, que parece indicar que Bar y la Fuerza Aérea sabían mucho más de lo que habían dejado ver, incluso si Bar no estaba en la llamada con Halevi. En otras palabras, Bar tenía inteligencia sobre las unidades de cohetes de Hamas en medio de la noche, fue actualizado por un asistente senior sobre la crítica llamada previa a la guerra en las horas antes de la invasión, y recibió dos advertencias importantes sobre la guerra dentro de los primeros 30 minutos aproximadamente.

A pesar de estas advertencias, la Fuerza Aérea no envió todos sus aviones F-35, F-16, F-15 y otros a la frontera en el rango de las 6:30-7:30 a.m., lo cual podría haber sido capaz de detener algunas partes de las segundas y terceras olas de invasión de Hamas.

Más bien, la Fuerza Aérea envió principalmente drones y helicópteros para ayudar en la defensa de la frontera.

Fuentes señalaron que la Fuerza Aérea envió tres drones a la frontera de inmediato, los cuales ya estaban en el aire cerca del lugar, y que en dos horas, había decenas de plataformas de la Fuerza Aérea.

Sin embargo, también se informó anteriormente que las principales aeronaves de la Fuerza Aérea, algunas de las cuales despegaron bastante rápido, fueron asignadas a mantenerse en el aire cerca de áreas de infraestructura crítica, o se mantuvieron cerca de la frontera norte, por si Hezbollah intentaba una segunda invasión, en lugar de ayudar en la defensa de la frontera sur.

Esto significaba que no había capacidad para lanzar bombas grandes sobre grupos de combatientes de Hamas que invadían al cruzar a Israel, incluso antes de llegar a los pueblos y ser difícil de impactar sin matar a civiles israelíes.

Las fuentes explicaron que la breve llamada de Halevi no reveló información nueva significativa y fue un momento de confusión tanto para Halevi como para Bar. Además, agregaron que el mensaje de texto del asistente principal de Halevi no se considera como un anuncio de guerra importante.

Oficiales como Netanyahu preferirían que el enfoque principal estuviera en la noche anterior y menos en el marco estratégico conceptual que existía para comprender a Hamas y las amenazas desde Gaza, ya que Netanyahu estuvo profundamente involucrado en el desarrollo de ese marco.

¿Por qué reaccionó lentamente la Fuerza Aérea Israelí en la mañana del 7 de octubre?

Además del hecho de que gran parte del poder aéreo fue enviado hacia el norte o para proteger sitios de infraestructura críticos, la investigación de la Fuerza Aérea también se espera que muestre que sus planes para reforzar las zonas fronterizas minimizaron a Gaza y tenían sus aviones estacionados demasiado lejos.

Algunos activos de la Fuerza Aérea Israelí, incluidos helicópteros, estaban estacionados en la base de Ramat David cerca de Nazaret en el norte, mientras que otros estaban estacionados cerca de la base de Ramon cerca de Eilat. A muchos de estos activos aéreos les llevó alrededor de una hora llegar a la frontera de Gaza, lo cual ya era un poco tarde.

Una vez que llegaron, la investigación diría que centralizaron demasiado las reglas de combate para sus pilotos, negándoles la opción de disparar hacia ciudades israelíes por temor a herir a civiles.

Hubo algunos casos en los que los activos aéreos apuntaron a los combatientes de Hamas al cruzar la frontera, lo que hizo alguna diferencia, pero a menudo, para ese momento, la mayoría de los combatientes ya estaban dentro.

Además, la investigación de la Fuerza Aérea de Israel dirá que en general, los pilotos reciben información altamente específica sobre los objetivos, que la mayoría de los oficiales no estaban en el sur debido a las vacaciones, mientras que los que estaban alrededor tenían una falta similar de comprensión completa de la situación en constante evolución, y que el Comando del Sur de las FDI estaba igualmente "ciego" ante lo multifacético de la invasión.

En un caso en el que la Fuerza Aérea de Israel intentó tomar la iniciativa basándose en inteligencia previa a la guerra y atacar sin información actualizada en tiempo real, atacó un túnel que los oficiales pensaban que Hamas podría usar para enviar combatientes a Nativ Haasara, según Yediot Ahronot. Resultó más tarde que no había habido combatientes de Hamas allí.

Otra razón para la reacción lenta de la Fuerza Aérea de Israel fue que los planes de la Fuerza Aérea tenían una docena de aviones listos en todo momento, pero no esperaban una sorpresa tan repentina y solo pudieron pasar a un estado de guerra completo, incluido el traslado de todo el combustible y otros recursos tecnológicos necesarios, en unas seis horas, alrededor de la 1:00 p.m.

Además, el lanzamiento de 3,700 cohetes por parte de Hamas en un corto período de tiempo agotó las defensas de la Cúpula de Hierro en el sur, lo que resultó en una protección de solo alrededor del 50%, lo que a su vez significó que muchas pistas del sur fueron alcanzadas y requirieron reparaciones.