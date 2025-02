'Quiero dibujarte como Batman': amigo de Ariel Bibas expresa nostalgia y tristeza

"Quiero dibujarte como Batman", dijo el niño de cinco años, Yoav, en una carta que dirigió a su amigo, la víctima del secuestro asesinado Ariel Bibas, la madre compartió durante una reunión de residentes del Kibutz Nir Oz.

"Quiero dibujarte como Batman y a todos los héroes que vuelan para que te sientas como si estuvieras volando sobre Gaza. Y luchar contra los malos con un arco y una flecha. Luego regresarás con nosotros y estarás en el jardín de infantes. Espero que te compres dulces y una capa. Te extraño", continuó la carta de Yoav. Carta de Yoav a su amigo Ariel Bibas. (credit: Via Maariv)

La madre de Yoav, Yamit Avital, compartió: "Ariel Bibas es amigo de mi hijo menor, Yoav", dijo. "Crecieron juntos.

"De vez en cuando, Yoav me preguntaba si sabía lo que estaba pasando con Ariel y Kfir, y compartía cuánto lo extrañaba y se preocupaba por él", dijo.

La madre de Yoav declaró que su hijo pidió que la carta fuera entregada a la maestra de jardín de infantes, para que cuando Ariel regrese al jardín de infantes, ella pudiera dársela.

Avital también habló de la madre de Ariel y Kfir, Shiri, diciendo: "Quiero creer que al igual que envolviste y protegiste a los dulces Ariel y Kfir durante el secuestro, también los tuviste cerca y nunca los soltaste hasta el último momento. (credit: Via Maariv)

"Tu historia estaba destinada a terminar de manera diferente, esperábamos tanto un final feliz. Pero ahora, con certeza sobre tu destino, sabiendo que ya no estás sufriendo y que estás aquí, en casa, con un lugar de descanso en la tierra de Israel, te pedimos que descanses en paz, paz que tanto te mereces," dijo.

"Permaneceremos con la añoranza. Y a partir de ella, creceremos de nuevo," escribió Avital.

"Llevaremos con nosotros tus brillantes ojos color jengibre, la travesura de Ariel, la hermosa sonrisa de Shiri y la risa que derrite el corazón de Kfir, grabados en nosotros para siempre."

En una conversación con Radio 103FM, Avital compartió la dificultad emocional de explicarle a su hijo de cinco años la muerte de su amigo cercano.

"Fue un proceso increíblemente difícil y llevó tiempo," dijo.

"Cuando un niño no ve a su amigo, surgen muchas preguntas: '¿Dónde está?' y '¿Por qué ya no puedo verlo?' Cuando comenzaron a liberar a los niños, hablamos con los niños sobre cómo algunos podrían regresar. Recuerdo la mirada en la cara de mi hijo cuando me preguntó, '¿Volverá Ariel?' Cada vez, tuve que decirle 'No', porque Ariel no estaba en las listas."

Además de escribirle una carta a su amigo, Yoav "escuchó a personas en la radio enviando mensajes a los rehenes. Se volvió hacia mí y dijo que también quería enviar un mensaje a Ariel, tal vez le daría la fuerza para seguir adelante", explicó.

Yoav "empezó a entender que era necesario llegar a un acuerdo para que Ariel regresara, pero aún tenía esperanzas. Envió un mensaje sincero: 'Vuela lejos de allí, vístete como Batman y vuela fuera de Gaza. Ven a nosotros en Karmei Gat. Te estamos esperando. Regresa'. Esto duró un año y medio".

"En el último mes y medio, tuvimos que preparar a los niños para el nuevo acuerdo, explicando que este era diferente, que algunas de las personas que regresaran ya no estarían vivas. Usé las palabras 'ya no vivos' y 'muertos' para dejarlo claro", compartió, añadiendo que sus hijos estaban familiarizados con la noción desde que su tío, Gil Avital, había sido asesinado el 7 de octubre mientras defendía Moshav Yachini.

Sin embargo, agregó que en esta ocasión, Yoav "se aferraba a todas las posibilidades para evitar aceptar la realidad de la muerte".

"Luego se le ocurrió una idea: 'Hay personas realmente inteligentes en Israel. ¿Por qué no inventan una poción para traer de vuelta a Ariel y Kfir? La poción podría tener ingredientes especiales, como cuchillos de Batman, fuego, velocidad, una capa y algo más para traerlos de vuelta."

"Una noche, le estaba leyendo una historia para dormir, y me detuvo, diciendo: 'Mamá, no puedo hacer esto más. No puedo dejar de pensar en Ariel. Mi corazón duele. Es demasiado'. Se echó a llorar. Intenté consolarlo, pero nada podía reconfortarlo. Se siente perdido y desprotegido en un mundo donde un bebé y un niño pueden ser arrebatados de esta manera", agregó.

Asesinados en cautiverio

El 7 de octubre, Shiri, Ariel y Kfir, junto con su padre, Yarden Bibas, fueron secuestrados por terroristas del kibutz Nir Oz. Kfir tenía nueve meses y Ariel cuatro años en ese momento.

La semana pasada, las FDI confirmaron que los dos hermanos habían sido asesinados por terroristas en cautiverio en Gaza.

El sábado, el cuerpo de Shiri fue devuelto desde Gaza después de que el cuerpo que inicialmente Hamas había transferido a Israel no era el suyo.

Su padre, Yarden, fue liberado de la cautividad de Hamas el 1 de febrero como parte del acuerdo de cese al fuego con los rehenes.