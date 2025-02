"Ayúdenme a traer a mi hermano a casa": Iair Horn rinde homenaje a la familia Bibas

El ex rehén Iair Horn, liberado a principios de este mes como parte del acuerdo de rehenes entre Israel y Hamas, pidió traer a casa urgentemente a los 63 rehenes restantes en una declaración hecha en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv el miércoles.

Se dirigió a 38 embajadores y diplomáticos de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, España, Argentina, Italia y otros países, que se habían reunido para rendir homenaje a los rehenes asesinados Shiri, Kfir y Ariel Bibas, quienes fueron enterrados más temprano en el día.

Despedida de la familia Bibas

Horn también encendió una vela y colocó una flor en la plaza en memoria de Shiri, Ariel y Kfir Bibas, sus amigos del Kibutz Nir Oz.

Horn describió cómo Ariel tenía miedo de él al principio, pero pronto llegó a conocerlo y a buscarlo en el kibutz. Había comenzado a intentar desarrollar una relación similar con Kfir cuando fueron secuestrados el 7 de octubre.

"Lo siento que no están aquí. Mi corazón está destrozado", dijo.

"Estoy frente a ustedes, es cierto, pero todavía faltan 63. Hay 63 rehenes más en los túneles, entre ellos mi hermano pequeño, Eitan Horn", dijo.

"Hasta que Eitan y los demás regresen, no estaré realmente aquí. Tal vez mi cuerpo esté aquí, pero mi alma no lo está".

"Esta es la primera vez que estoy bajo el sol por tanto tiempo", agregó. "No pude respirar aire fresco durante 498 días. Y mientras estamos aquí disfrutando del sol, o quizás sin apreciarlo en absoluto, hay rehenes luchando solo por respirar", dijo.

"Pequeñas cosas como ponerse gafas de sol o quedar cegado por el sol, usar un sombrero o sentir frío, la libertad de decidir. Pequeñas cosas que en realidad son grandes cosas, como mi hermano pequeño Eitan".

Horn agradeció al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, diciendo que sin él, seguiría en cautiverio de Hamas.

"Te necesitamos para que la siguiente fase del acuerdo se firme ahora. Mi hermano y el resto de los rehenes no tienen tiempo".

Instó a la continuación del acuerdo de rehenes y a que se acuerde la segunda fase.

Les dijo a los embajadores reunidos que su mundo es muy significativo, ofreciendo su regreso de la cautividad como prueba de ello.

"Les pido, por favor, ayúdenme a traer de vuelta a todos mis hermanos y hermanas. Porque hasta que todos regresen, yo tampoco he regresado realmente", añadió.

"Me presento ante ustedes, sabiendo lo que están sintiendo en este momento y por lo que están pasando. Y no es bueno, y cada día que pasa, empeora. Ninguna persona en el mundo debería tener que pasar por estas cosas."

"No tenemos tiempo. Los rehenes no tienen tiempo. Por favor, ayúdenme a traer a mi hermanito Eitan a casa y a todos los rehenes. No hay nada más importante que esto en este momento."