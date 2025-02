Las FDI pueden derrotar a Hamás, pero preservan a los rehenes, según experto

Gracias a sus actividades en Gaza durante la guerra, la FDI alcanzó un nivel de libertad operativa que le permite, hasta el día de hoy, enviar un batallón a través del enclave y llegar a la costa en cuestión de horas, según señaló el Dr. Harel Chorev, un alto investigador del Centro Moshe Dayan para Estudios del Medio Oriente y África, durante una sesión informativa de seguridad organizada por el Movimiento Combatir el Antisemitismo (CAM) el pasado martes.

El Dr. Chorev agregó que la FDI era capaz de haber concluido la guerra contra Hamas pero se abstuvo de atacar casi un tercio de Gaza para evitar dañar a los rehenes.

El presidente del Consejo de Yesha y jefe del Consejo Regional de Mateh Binyamin, Israel Ganz, y el Profesor Kobi Michael, investigador senior del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional y del Instituto Misgav, también participaron en la sesión informativa de seguridad del CAM.

"No atacamos el 30% de la Franja de Gaza debido a los rehenes. Porque sabíamos que estaban manteniendo rehenes en los campos centrales, que es una gran área", dijo el investigador. "También en otras áreas, como Gaza central y lugares donde sabíamos que se mantenían rehenes".

Debido a estas consideraciones por el bienestar de los rehenes, el IDF hasta ahora no ha podido eliminar al grupo terrorista, agregó.

Tropas de las FDI operan en la Franja de Gaza. 11 de enero de 2025. (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

La influencia que Israel tiene sobre Hamás

Sin embargo, Israel tiene dos áreas significativas de influencia sobre Hamás, declaró el Dr. Chorev.

"Uno es obviamente el militar, una vez que decidimos volver a la guerra. Preferiblemente, sin los rehenes [en Gaza], o al menos con muy pocos de ellos", dijo. "Y la segunda influencia es lo que la Franja de Gaza, y Hamás en particular, necesita para la reconstrucción; todos los recursos para la reconstrucción".

El investigador continuó, explicando que esta última área de influencia es poderosa porque Israel, si bien permite la entrada de necesidades como alimentos y agua a Gaza, no permitiría que recursos como cemento, hierro y otros materiales que podrían ser utilizados por Hamás para reconstruir su infraestructura militar ingresen.

Además, el Dr. Chorev añadió que países donantes regionales como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos tampoco están dispuestos a invertir en enviar este tipo de materiales a Gaza.

Debido a estas presiones, continuó, Hamas ha mostrado signos de estar dispuesto a renunciar a su poder gubernamental en Gaza.

"Sin embargo, no están dispuestos a irse o a desmilitarizarse. Quieren mantener sus armas. Y este es el problema central, este es el tema clave. Sin que renuncien a sus armas, nada avanzará", señaló, agregando: "Los países árabes, como Egipto, están amenazando a Hamas para que acepte, porque de lo contrario Israel intervendrá".

Hablando sobre quién podría reemplazar a Hamas como la entidad gubernamental en Gaza, el Dr. Chorev dijo que lo más probable es que sean otros palestinos, aunque no la Autoridad Palestina.

"La Autoridad Palestina (AP) no goza de legitimidad en la Franja de Gaza", dijo, señalando que los gazatíes ven a la AP como "personas de Cisjordania" y no como locales.

Antes de eso, sin embargo, habría una fase corta, imperfecta pero necesaria de ley marcial antes de que el gobierno fuera transferido a elementos locales, agregó.

Luego vendría el proceso crucial de desradicalización en Gaza.

“Ya sabes, en Israel, escuchamos todo tipo de comentaristas diciendo que [la desradicalización] es una fantasía. Estas personas simplemente no aprendieron historia. Quiero decir claramente, la desradicalización es un proceso que vemos en muchos lugares, incluyendo en el mundo árabe y musulmán. Y es necesario”.

El Dr. Chorev señaló, sin embargo, que solo Israel mantendría la responsabilidad de contrarrestar las principales amenazas de seguridad durante este proceso.

Finalmente, tras los comentarios del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre la participación estadounidense en Gaza, el Dr. Chorev dijo que no creía que personal militar estadounidense terminara en Gaza después de la guerra.

“No creo que veamos botas estadounidenses en el terreno. Y creo que el presidente Trump, también, lo enfatizó. Dijo que ‘no enviaremos soldados’. Y especialmente no este gobierno que está pensando en evacuar soldados estadounidenses de Siria. No los veo desplegándolos en la Franja de Gaza. Será la IDF. Tal vez, aunque no le doy [altas] probabilidades, [podría ser] algún tipo de fuerza internacional. Pero realmente no veo que suceda. Confío únicamente en la IDF en ese sentido", concluyó.