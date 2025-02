Los comentarios de Netanyahu sobre los drusos de Siria generan polémica

La demanda del primer ministro Benjamin Netanyahu de una Siria meridional desmilitarizada y un compromiso de proteger a las comunidades drusas en la zona crearon una revuelta tanto en línea como fuera de línea.

Activistas y blogueros se dividieron entre quienes apoyaban los llamados a la paz y aquellos que propagaban temores de una división de Siria y una interferencia externa.

"Se aconseja escuchar", advirtió el primer ministro israelí el domingo durante una ceremonia de graduación de oficiales de combate de las FDI. "No permitiremos que las fuerzas de HTS [Hay’at Tahrir al-Sham] o el nuevo Ejército Sirio entren en el área al sur de Damasco.

"Exigimos una desmilitarización completa del sur de Siria, en las provincias de Quneitra, Daraa y Suwayda. Asimismo, no toleraremos ninguna amenaza contra la comunidad drusa en el sur de Siria".

Los comentarios de Netanyahu fueron vistos por muchos como una extensión israelí por primera vez sobre las comunidades drusas en el sur de Siria.

En diciembre, tras la caída del régimen de Assad, una reunión de dignatarios drusos del pueblo druso de Hader, cercano a los Altos del Golán israelíes, exigieron en un video viral unirse al Golán israelí, considerando a Israel como el "mal menor" en comparación con las milicias pro-yihadistas leales al nuevo régimen.

"Estamos con aquellos que preservan nuestra dignidad... No me importa si alguien está tomando fotos o grabando - pedimos ser anexados al Golán... El destino de Hader es el destino de los pueblos circundantes, queremos unirnos a nuestros hermanos en el Golán, para estar libres de injusticia y opresión", declaró uno de los oradores, mientras los demás gritaban "Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo".

Soldados de las FDI se reúnen cerca de la línea de alto el fuego entre Siria e Israel, en los Altos del Golán, 9 de diciembre de 2024. (credit: REUTERS/AMMAR AWAD)

Hay dos áreas habitadas por poblaciones drusas en la parte sur de Siria. Una es un grupo de un puñado de pueblos justo al lado del Golán; la otra es la principal concentración de población drusa en el área de Suwayda, más adentro de Siria.

Las dos áreas también han mostrado lealtades diferentes a lo largo de los años, siendo la primera más leal al régimen de Assad. La última ha visto protestas continuas contra las fuerzas de Assad durante la última década, debido a lo que consideran la opresión sistemática de la población drusa en la zona.

Diferencias de opinión

Los comentarios sobre las declaraciones de Netanyahu han sido variados, con muchos no drusos expresando su desdén por lo que consideran un paso hacia la división de Siria, o el establecimiento de una autonomía respaldada por Israel para los drusos en el sur de Siria.

En Daraa, una ciudad predominantemente suní en el sur de Siria, circularon videos de protestas contra las declaraciones de Netanyahu, mostrando a decenas de activistas gritando: "¡Netanyahu, eres un cerdo, Siria no está en venta! ¡Siria es libre!"

En el mismo contexto, se dirigió una amplia crítica a tres ciudades mencionadas por Netanyahu, Quneitra, Daraa y Sweida, por escritores antiisraelíes y leales al régimen sirio.

El presentador de Al-Jazeera, Faisal Al-Qasim, de origen druso, comentó en contra de esta crítica: "¿Cuál es la culpa del sur de Siria... de que estas ciudades y su gente hayan sido blanco de ataques en las redes sociales por las declaraciones de Netanyahu? La gente honorable de Quneitra, Daraa y Suwayda no son responsables de las declaraciones de Netanyahu, por lo que no deberían ser acusados... ¿Quién te dijo que las auténticas y patriotas personas sirias de Quneitra, Daraa y Suwayda van a ceder a las demandas de Netanyahu?"

Wazir Said Amon, un jeque druso y activista político de Yarka en Israel que está en contacto constante con sus compatriotas en Siria, criticó las declaraciones, que consideró "apresuradas" y "potencialmente provocadoras de intrigas dentro de la sociedad siria".

"Las cosas deben ser pensadas con cuidado", dijo a The Jerusalem Post. "Estamos hablando de una sociedad que ha vivido durante décadas bajo un régimen tiránico, y este tipo de mensajes imprudentes pueden causar daño".

Amon continuó, "Si miras a Suwayda hoy, hubo manifestaciones rechazando las declaraciones de Netanyahu y críticas contra Suwayda.

"Nosotros, los drusos en Israel, estamos con nuestros hermanos en Líbano y Siria y los ayudaremos de todas las formas posibles, pero nuestro primer ministro debería ser más atento a los sentimientos y no hablar a los árabes como lo hacen los occidentales", comentó Amon, agregando que sigue siendo positivo que existan diferencias entre lo que se escucha en la televisión y "lo que está en los corazones".

Otras voces drusas no fueron tan críticas y transmitieron mensajes cuidadosamente optimistas.

Una fuente en la comunidad drusa en Siria le dijo al Post: "Extendemos una mano amiga a cualquiera que desee lo mejor para Suwayda y el sur de Siria en general.

"Suwayda está sufriendo acusaciones de traición por parte de un amplio segmento del resto de las provincias sirias, y esos críticos no les importa que haya cientos de nacionalidades extranjeras presentes entre las filas de Hay’at Tahrir al-Sham, que tomó el control del gobierno en Damasco".

De manera similar, Tareq Al-Shoufi, comandante del recién formado Consejo Militar en Suwayda, fue citado diciendo: "Agradecemos a todos los que apoyan la posición del Consejo Militar y contribuyen a proteger la comunidad drusa y la estabilidad de la región".

Asimismo, Ahsan Farhat, un gerente financiero druso sirio de Suwayda que actualmente vive en Canadá, dijo que, según lo que escucha en el terreno, los principales problemas que preocupan a la gente del sur de Siria son económicos. "La gente de Suwayda, Daraa y Quneitra ha vivido una situación económica y política difícil," Farhat le dijo al Post.

"Los drusos apoyan los comentarios de Netanyahu porque, para ellos, significa dar más oportunidades de vivir con dignidad y sin guerras ni extremistas viviendo a su alrededor. La mayoría son comerciantes y agricultores que no están interesados en el extremismo y sufrieron bajo el régimen de Assad", agregó.

En cuanto a las voces dentro de Siria que se oponen a los comentarios de Netanyahu, Farhat afirmó que "Esas no son de los 'hambrientos'".

"Los hambrientos", dijo, "solo quieren lo mejor para sus hijos. El noventa y nueve por ciento de mi entorno piensa que la situación política necesita ser resuelta para permitir que la economía crezca.

"¿Por qué no hacer la paz y tener crecimiento económico? ¿Por qué no deshacerse de los terroristas? Julani, aunque intenta ser carismático y fotogénico, proviene de un trasfondo siniestro. Es muy extremista, y esos simples agricultores en el sur de Siria no quieren que Damasco se convierta en el próximo Kabul".