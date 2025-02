El desgarrador adiós de Yarden Bibas a Shiri, Ariel y Kfir

Familiares y amigos se reunieron el miércoles para sepultar a los rehenes asesinados Shiri, Kfir y Ariel Bibas, luego de que miles los acompañaran por el camino hacia su lugar de descanso final en el cementerio Tzohar en el sur.

Los asistentes estaban llenos de lágrimas y visiblemente angustiados mientras luchaban para despedirse de la joven madre y sus hijos, a quienes habían esperado desesperadamente ver rescatados con vida de su cautiverio.

Shiri, Kfir y Ariel fueron enterrados juntos en un ataúd cerca de las tumbas de los padres de Shiri, Margit y Yossi Silberman, quienes fueron asesinados el 7 de octubre.

"Mi amor", dijo Yarden Bibas - esposo de Shiri y padre de Kfir y Ariel, quien fue liberado del cautiverio en el acuerdo de rehenes más reciente - entre lágrimas apenas contenidas.

"Recuerdo la primera vez que te dije 'mi amor'. Fue al principio de nuestra relación. Me dijiste que solo te llamara así si estaba seguro de que te amaba, no decirlo descuidadamente."

Yarden Bibas, sosteniendo a su hijo cuando era bebé. (credit: Hostages Families Forum)

"No lo dije entonces porque no quería que pensaras que me estaba apresurando a decir 'te amo'. Shiri, te confesaré ahora que ya te amaba en ese momento cuando dije 'mi amor'", dijo.

"¿Cómo se supone que debo tomar decisiones sin ti?", le preguntó.

"¿Recuerdas nuestra última decisión juntos? En la habitación segura, te pregunté si debíamos luchar o rendirnos. Tú dijiste luchar, así que luché. Shiri, lamento no haber podido protegerte a todos. Si tan solo hubiera sabido lo que pasaría, no habría disparado."

Yarden le pidió a Shiri que lo protegiera y lo cuidara. "Protégeme de cosas dañinas y protégeme de mí mismo. Cuídame para que no me hunda en la oscuridad."

"Shiri, esta es la vez que más cerca he estado de ti desde el 7 de octubre, y no puedo besarte ni abrazarte, y me está destrozando", añadió. Yarden también habló con su hijo de cuatro años, Ariel. "Me convertiste en padre. Nos transformaste en una familia. Me enseñaste lo que realmente importa en la vida y sobre la responsabilidad", dijo.

Dirigiéndose a su hijo infante Kfir, Yarden dijo que no había pensado que su familia pudiera ser más perfecta hasta que Kfir "llegó y la hizo aún más perfecta".

"Trajiste más luz y felicidad a nuestro pequeño hogar. Llegaste con tu dulce y cautivadora risa y sonrisa, y enseguida me enamoré".

También pidió perdón a sus dos hijos pequeños. "Ariel, espero que no estés enojado conmigo por no protegerte adecuadamente y por no estar allí para ti. Espero que sepas que pensé en ti todos los días, cada minuto".

"Kfir, lamento no haberte protegido mejor, pero necesito que sepas que te amo profundamente y te extraño terriblemente", dijo. Canciones elegidas por Yarden y dedicadas a su familia se intercalaron con los elogios. Se escuchó "I Thank You Child" de Zakk Wyle:

Eres todo y más para mí

Hasta el fin de los tiempos, sabes que siempre estarás

No hay ninguna duda

Oh, has tranquilizado mi alma preocupada

La hermana de Yarden, Ofri Bibas Levy, también habló en el funeral, abordando el último año de incertidumbre.

"He estado escribiendo estas palabras en mi mente por más de un año", dijo, agregando que "cada vez que mi mente comenzaba a formularlas, empujaba las palabras con fuerza, con el poder de mi amor por ti y Yarden, con la fuerza de la esperanza de que regresarían".

"Esto no es cómo esperaba volver a verte. ¿Cómo se empieza a decir adiós?" añadió.

"Muchas personas piden tu perdón, y el de Yarden, y el nuestro. Pero la culpa no es de ellos. Este desastre no debería haber ocurrido. No deberían haberte llevado, y deberías haber regresado con vida."

"No hay sentido en el perdón antes de que se investiguen los fallos, y todos los funcionarios asuman la responsabilidad. Nuestro desastre como nación y como familia no debería haber ocurrido y nunca debe volver a ocurrir", añadió.

"Podrían haberte salvado pero prefirieron la venganza", dijo.

"Nuestra lucha contra los enemigos será eterna, pero siempre debemos santificar la vida, el amor por nuestros semejantes, respeto por los muertos, y nunca dejar a nadie atrás. De lo contrario, perdemos quienes somos".

Ofri dijo que su hijo Toam dibujó imágenes para Ariel y que Ofri las dejaría en su tumba.

Yarden también eligió tocar "Hold On to Memories" de Disturbed, afirmando que esta canción debería ser un mensaje instando a las personas a vivir la vida al máximo.

No dejes que te rompa el corazón

Sé que a veces se siente desesperanzador

Pero nunca se van realmente

Mientras haya un recuerdo en tu mente

La hermana de Shiri, Dana Silberman Sitton, también dijo que se había estado preparando para este momento durante un año, añadiendo que nada podría realmente prepararla para despedirse.

Con su familia reconfortándola mientras rompía en llanto, Dana habló sobre lo mucho que ella y Shiri esperaban convertirse en tías.

Dirigiéndose a Ariel y Kfir, dijo: "Ustedes dos fueron mis amados, especiales y únicos sobrinos. Permanecerán en nuestros corazones por la eternidad y estarán siempre presentes en nuestras vidas".

Le pidió a Shiri que "abraza fuerte a papá y mamá por mí y los cuide por mí" y que "por favor envíe energías aquí para expulsar todo mal del mundo y dejar solo la bondad".

"Quiero pedirte perdón en nombre de nuestros líderes y militares que no estuvieron allí para ti ese día, y que tardaron tanto en traerte de regreso a tu tierra natal", dijo.

'Los monstruos más allá de la valla no tendrán éxito'

"Te prometo, como le prometí a mamá y papá, que los monstruos más allá de la valla no lograrán su misión. No nos derrotarán, no nos quebrarán. Al contrario, su misión fracasó porque nos unimos, porque nos hicimos más fuertes, porque nos volvimos invencibles. Ellos perdieron."

Yarden también dedicó la canción "Roman Sky" de Avenged Sevenfold a su familia.

Justo antes de que te vayas, cuéntanos cómo fluyen los cielos

Ingrávidos por siempre, mientras caminas más allá de esa puerta

Brilla eternamente verdadero