Participantes de movimiento juvenil piden por el regreso de Eitan Horn del cautiverio de Hamás

Antes de ser conocido como rehén en Gaza, Eitan Horn era reconocido por muchos como el madrij (líder, consejero) divertido en varios movimientos juveniles judíos y sionistas. Para otros, era la primera persona en contactar cuando sabía que ibas a venir a Israel, ya sea que se conocieran en la vida real o a través de otros canales modernos de conexión. Su energía y liderazgo eran ejemplares, dejando una huella en las personas que perdura a lo largo de las décadas.

Su cautiverio continuó en Gaza después de ser secuestrado del Kibbutz Nir Oz, donde estaba visitando a su hermano mayor Iair durante el fin de semana. Iair también fue secuestrado, retenido en cautiverio y eventualmente separado de su hermano, a pesar de haberse visto en cautiverio. Iair Horn fue liberado el pasado sábado de su cautiverio en Gaza.

El rehén Eitan Horn con el movimiento juvenil. (credit: Diego Charnovich)

Su primera solicitud desde el momento en que llegó al hospital fue que traigan a su hermano a casa.

Dalia Cusnir-Horn, cuñada de Eitan e Iair, le dijo al Jerusalem Post que Eitan ha sido fundamentalmente un mentor y consejero para cientos de estudiantes y adultos jóvenes a lo largo de los años. Desde Perú hasta Israel, Eitan o "Eitu" para quienes lo conocían, su impacto no conocía fronteras. También señaló que, tras el inicio de la guerra entre Ucrania y Rusia, solicitó ser consejero de niños refugiados que venían a buscar seguridad en Israel. "Le dijimos, '¡pero no conoces el idioma!' y él dijo, 'estos niños tienen miedo y vienen aquí en busca de seguridad. En esto se fundó la nación de Israel, y yo seré ese lugar seguro para ellos'", dijo Cusnir-Horn.

“Eitu y yo trabajamos juntos durante mi tiempo en el movimiento juvenil Hanoar Hatzioni mientras era madrij en México —Eitu era un sheliaj (emisario) para la tnua en Perú,” dijo Daniel Salame Waxman, de 29 años, al Post.

(credit: Diego Charnovich)

“Tuvimos la oportunidad de trabajar juntos mano a mano en dos seminarios que se realizaron en América Latina. Eitu siempre se mostró como un líder divertido pero también alguien que sabía ser directo y llegar al grano. Siempre destacó por sus ideas creativas y supo hacer reír a todos interpretando sketches y liderando la Vaada Tarbut. Solo pensar en Eitu durante estas actividades me saca una sonrisa," recordó Salame Waxman.

El movimiento juvenil de Eitan Horn pide el regreso de su líder favorito del cautiverio de Hamás (credit: Diego Charnovich)

Habiendo hecho aliá hace casi dos años, él atribuye a Eitan Horn como una figura clave en su camino hacia su nueva vida en Jerusalén. "Me mudé a Israel hace casi dos años y desde mi llegada Eitu me mostró una cálida bienvenida y estuvo atento para ver si necesitaba algo, dándome consejos. Pensar en el 7 de octubre de 2023 es simplemente aterrador. Yo, al igual que todos los demás aquí en Israel, estaba atento a las noticias, esperando que ninguno de mis seres queridos o amigos fuera capturado o asesinado en esta horrible masacre. Cuando se reveló la noticia de que Eitu era uno de los rehenes, mi mente no dejaba de pensar en él, y hasta el día de hoy siento lo mismo. Sigo viendo los carteles de los rehenes todos los días, pero la imagen de Eitu permanece en mi mente."

Salame Waxman sabía que su historia sería iluminada por las innumerables personas con las que había interactuado como educador. "Todas las personas a las que tocó como educador han sido conmovidas y continúan monitoreando esta terrible situación. Espero que regrese pronto; todos estamos esperándote".

Viviana Topf, quien se mudó a Israel desde Perú hace más de siete años. Ella fue líder de muchos jóvenes judíos de Lima. "Durante un par de años, Eitu fue el sheliaj de la Sochnut y el único movimiento juvenil sionista judío de Lima, Hanoar Hatzioni", recordó. "Es una persona tan única que no podría describirla en un par de frases. Divertido, dedicado, inteligente y atento. Nos llevábamos muy bien y pude experimentar de primera mano el tipo de educador que es".

"Me guió durante mi primer año [en el movimiento] como madrijá, y me hizo cuestionar mis puntos de vista de la mejor manera posible. Dejó una marca en muchos de nosotros, eso es seguro", recordó Viviana.

Leila Banchik, de 32 años, vive en Tel Aviv y es originaria de Argentina. Cuando piensa en él, lo primero que le viene a la mente es lo feliz que es. Era considerado y entusiasta. "Eitu fue mi madrij en 'Majon le Madrijim' en 2011. Una de las cosas más notables sobre él era su felicidad. Un hombre alegre que siempre estaba haciendo chistes, causando risas y difundiendo buenas vibras. Vivimos en Jerusalén durante 4 meses mientras hacíamos Shnat Hachshara (que significa 'año de entrenamiento'), y cuando el programa terminó, regresé a Argentina".

"Una semana antes del 7 de octubre, hice Aliá. Lo publiqué en Instagram y recordé su mensaje deseándome suerte y expresando lo emocionado que estaba por mi elección. Un par de días después ocurrió la masacre. Cuando supe que estaba en el kibutz ese día, no podía creerlo. Fue angustiante saber que él estaba allí, que alguien como yo podría pasar por eso. Y que nadie supiera nada sobre él o su hermano. Me quedé en shock, al igual que todas las personas que lo conocían," le dijo a The Post.

"Desde ese momento, puedo decir definitivamente que pienso en él, hablo de él y sigo atenta a las noticias, con la esperanza de que digan que está volviendo a casa".

Dana Grobman, de 23 años, de Lima, Perú, ha estado viviendo en Israel durante los últimos cuatro años. Conoce a Eitan desde hace aproximadamente una década.

"Eitu fue el representante adulto durante tres años en el movimiento sionista al que fui toda mi vida, Hanoar Hatzioni, en Lima, Perú. Esto significaba que él venía con nosotros a todos los campamentos, viajes, eventos y más, en los que ayudaba a organizarlo todo. Vino a Brasil conmigo y mis amigos en mi primer viaje de Hanoar Hatzioni, fue el más cercano a una 'madre y padre' en el viaje durante 10 días, ya que solo tenía 15 años. Todo lo que necesitábamos, él estaba para nosotros," le dijo a The Post.

"Todos los sábados de Hanoar, él estaba dispuesto a usar cualquier disfraz o participar en cualquier tipo de espectáculo que los mayores prepararan para los más jóvenes. Siempre nos hacía reír a todos. El impacto que Hanoar Hatzioni tuvo en mi vida y que moldeó por completo a la persona que soy hoy es algo que ni siquiera puedo describir con palabras.

Ella describió otro aspecto clave de su relación: eran vecinos. "Esto significaba que a veces íbamos juntos a los eventos de Hanoar desde nuestro edificio, y para mí era normal verlo todos los días", recordó. "Imaginar lo que está pasando Eitu en este momento es extremadamente difícil. El impacto que tuvo en cada persona de mi comunidad e incluso en otras comunidades no se habla lo suficiente. Él necesita volver a casa, ahora. Todos te están esperando, Eitu".

Sofía Brakin, de 31 años y viviendo en Ramat Gan después de mudarse a Israel desde Argentina, conoció a Eitu al final de su programa "Shnat Hachshara" en Israel con Hejalutz Lamerjav en 2011, donde él era consejero.

"Eitu fue nuestro consejero durante el Majon Le Madrijim en 2011 en Jerusalén. Todos nosotros fuimos profundamente tocados por Eitu, siempre aportando buena energía, disposición y amabilidad. Es una persona notable y todos estamos esperando su regreso lo antes posible", dijo Brakin al Post. "Como los otros 200 participantes que pasaron por este programa, estoy segura de que todos compartimos algo especial con Eitu. Lo amamos y lo extrañamos inmensamente".

Libe Krinsky, de 31 años, lo conoció en 2015 en Perú y México, de donde es originario antes de mudarse a Israel.

"Definitivamente recuerdo que estar con él siempre era risa sin parar. No importaba cuán difícil o complicada fuera la situación, él encontraba el factor divertido que nos permitía reír y disfrutar el momento. Solo estuve con él durante la preparación para este seminario y durante el seminario [en 2015], pero él sabe cómo ganarse la confianza de todos.

"Es una persona sencilla, que fluye con lo que estaba sucediendo. Siempre se ofrecía como voluntario para hacer lo que fuera necesario. ¡No le teme al ridículo y todo lo que hace, lo hace con amor!"

Krinsky experimentó lo mismo que muchos otros de su rincón del mundo con el ahora cautivo de Gaza: enfrentarse a la pregunta impensable: ¿volveré a ver a mi amigo?

Diego Charnovich, conocido por otros como "Charno", de 39 años de Barcelona, España, lo recuerda como un emisario de la Agencia Judía que era un puente entre la agencia y sus contrapartes latinoamericanas.

"Eitan siempre trabajó como educador en el área de la educación no formal. Una persona verdaderamente alegre y divertida, Sienore estaba muy cerca de los jóvenes. Trabajó tanto en movimientos juveniles sionistas en América Latina como emisario de la Agencia Judía en Perú (Shaliach) y en Israel con jóvenes con problemas sociales y jóvenes en riesgo", recordaba.

"Realmente es muy divertido, siempre sonriente y haciendo feliz y reír a la gente. Personalmente pasé muchos años trabajando con él en estas áreas y nunca he conocido a nadie que hable mal de Eitan, todos lo quieren mucho". El movimiento juvenil de Eitan Horn pide el regreso de su líder favorito del cautiverio de Hamás. (credit: Diego Charnovich)

Tali Najmanovich, originaria de Brasil, elogió a su ex colega en la guía de jóvenes en sus viajes judíos en la diáspora sudamericana.

"Conozco a Eitan desde hace 10 años. Fuimos a un seminario para madrijim cuando él era el shaliach para Perú, y yo para Costa Rica", dijo Najmanovich al Post. Los dos se conocieron en Chile en un programa asociado, con sus delegaciones trabajando juntas. "Ambos estábamos liderando delegaciones, y él era realmente una persona alegre. Siempre hacía chistes. La gente lo amaba, la gente todavía lo ama. Recuerdo estar en una habitación con jóvenes, como 300 de 15 años, cuando trabajábamos juntos".

Ella no podía enfatizar lo suficiente cuánto hacía reír a todos a su alrededor; en la misma línea que la descripción de "Tío Eitan" por parte de su cuñada, Cusnir-Horn.

"Él era realmente divertido y no parecía el jefe, aunque era el encargado de nosotros. Era el tipo del que nunca me olvidé. Solíamos hacer un show nocturno durante el programa y él actuaba; era muy, muy gracioso."

Años después, establecería una conexión adicional. "También descubrí que su papá fue profesor de mi padre en la escuela, ¡es un mundo muy pequeño!" Expresó una gran sorpresa al enterarse de que fue secuestrado. "Descubrir que fue tomado como rehén no parecía real; era mi shaliach. Fue realmente increíble."

Alan Benlolo, otro participante del movimiento que se refería a Eitan como el GOAT -o, el más grande de todos los tiempos, en la jerga moderna.

"Eitu fue uno de los mejores madrijim que tuve. Vivimos en el mismo instituto durante cuatro meses. Yo era un joven con innumerables preguntas sobre mi identidad y futuro, y Eitu, tanto como madrij y como amigo, me guió a través de esas dilemas y profundas incertidumbres con palabras de apoyo que siempre me hicieron reflexionar", dijo Benlolo. "También compartimos una profunda pasión por el fútbol, él es un devoto fanático del Club Atlético Atlanta de Buenos Aires. Su amor por el equipo es inseparable de su fuerte conexión con el barrio de Villa Crespo."

"Nunca olvidaré el abrazo que compartimos cuando el programa terminó. En ese momento, me dijo (en argot argentino) que tengo la fuerza para lograr todo lo que me proponga. Sus palabras siguen guiándome en cada paso de mi vida. Más que solo mi madrij, él es un querido amigo. Desde lo más profundo de nuestros corazones, necesitamos que Eitu y el resto de los rehenes regresen a casa.”

Iara A. dijo al Post que pasó cuatro meses y medio viviendo en armonía con Eitan en 2011 cuando él era su madrij (líder) durante un programa de liderazgo para jóvenes judíos. Ella dijo que el programa fue solo el comienzo de lo que se convertiría en una amistad duradera y significativa que abarca más de una década.

“Eitu es el tipo de persona que siempre está ahí para ti. Su paciencia es inigualable, y tiene esta increíble habilidad para escuchar tus problemas y ofrecer consejos reflexivos. Pasábamos horas hablando sobre la vida, cómo hacer del mundo un lugar mejor y qué es lo que realmente importa,” recordó. “Una de sus mayores cualidades es su sentido del humor, que usa como una herramienta para levantar el ánimo de las personas, incluso en los momentos más difíciles. No importaba la situación, Eitu siempre encontraba una forma de hacerte sonreír.”

Ella notó su confiabilidad y habilidad para conectar incluso con los casos más difíciles de resolver en su grupo. "Todos lo quieren, y todos contamos con él. Siempre tuvo una conexión especial con los niños 'problemáticos' del grupo. Podía percibir cuando algo no estaba bien, y siempre sabía cómo intervenir y asegurarse de que nadie tomara decisiones de las que se arrepentirían".

Poco después del programa, Iara hizo Aliá y se mudó a Israel, señalando que él la ayudó a establecerse en su nueva vida en Israel. "Eitu fue una de las personas que me ayudó a establecerme en la vida en Israel. Nos hicimos buenos amigos. Él me ayudó a encontrar mi primer trabajo con la Agencia Judía, e incluso trabajamos juntos con grupos juveniles de América Latina", dijo. "Cualquiera que ha conocido a Eitu nunca lo olvidará. Es el tipo de persona que deja una impresión inolvidable y tiene un lugar especial en tu corazón. Cada vez que pienso en él, sonrío".

Después de su secuestro a manos de terroristas el 7 de octubre, al igual que el resto de sus amigos, familiares y la nación de Israel, ella estaba en estado de shock. "No podía creer que lo hubieran tomado a él y a Iao. Escuché de amigos en Kfar Saba que había rumores de que los habían secuestrado, pero nadie tenía información concreta", dijo. "Fue difícil de procesar. Por un tiempo, no podía sacarlo de mi mente. Luego supimos que lo habían tomado como rehén, pero afortunadamente no lo habían matado. No podía dejar de imaginarlo usando su humor para calmar a los secuestradores, haciéndolos reír y desescalando cualquier violencia con sus bromas".

Ella escuchó historias de sobrevivientes de cautiverio sobre su actividad mientras estaba con los rehenes, notando que todo era tan característico de él como podía ser. "Cuando escuché las historias de aquellos que regresaron y dijeron que Eitu estaba jugando con los niños que también estaban tomados como rehenes, o compartiendo su ración de alimentos con ellos, no me sorprendí. Siempre ponía a los demás primero. Uno de los niños incluso compartió que Eitu les dijo, 'No se preocupen, me están haciendo un favor al comer mi comida, así perderé algo de peso y volveré más guapo para conocer a una esposa'".

El testimonio de Iara, al igual que el de todos los demás que compartieron sus experiencias con el Post, demuestra que incluso en la adversidad, su carácter nunca vaciló.

"Ese es el tipo de persona que es: siempre pensando en los demás, incluso en las circunstancias más difíciles". Cuando Eitu regrese, solo podemos esperar que otra generación pueda experimentar su magia.