'Todo vale': Análisis de la controvertida Directiva Aníbal de las FDI - explicación

La Directiva Aníbal es una de las prácticas más infames comúnmente atribuidas a las FDI.

Este procedimiento altamente controvertido fue instituido con el único propósito de evitar que los combatientes enemigos, por cualquier medio necesario, tomen rehenes israelíes.

Aunque el texto completo de la directiva es desconocido, y cualquier mención de ella fue suprimida por la censura de las FDI hasta 2003, la existencia de la directiva es ampliamente conocida, y se ha afirmado que los detalles exactos han cambiado varias veces a lo largo de los años.

Una acusación común hacia la Directiva Aníbal, sin embargo, es que permite a las FDI tomar medidas extremas para evitar que se tomen rehenes, incluyendo poner a sus propias tropas en peligro o atacar deliberadamente a las fuerzas israelíes para evitar su captura. Esto ha demostrado ser muy divisivo, incluso entre los propios soldados israelíes.

Y ahora, con las investigaciones de las FDI sobre los eventos del 7 de octubre revelando el uso del Protocolo Aníbal por parte del ejército el 7 de octubre, el infame protocolo militar israelí ha vuelto a estar en el centro de atención.

¿hasta dónde debe llegar el gobierno para ''traer a casa a sus chicos''? (credit: Chaim Goldberg/Flash90)

Pero, ¿qué es realmente el Protocolo Aníbal? ¿Por qué se creó? ¿Y qué sucede cuando se sigue el protocolo?

Aquí tienes todo lo que necesitas saber.

¿Qué es el Protocolo Aníbal?

Se dice que el Protocolo Aníbal se creó en la década de 1980 en respuesta a los esfuerzos crecientes de grupos terroristas por capturar soldados israelíes. Estos grupos terroristas utilizarían a sus rehenes como fichas de negociación en intercambios de prisioneros, donde Israel tendría que liberar una cantidad desproporcionada de prisioneros de seguridad a cambio de sus soldados capturados.

A lo largo de su historia, a pesar de su postura de no negociar con terroristas, Israel ha realizado muchos intercambios de prisioneros desproporcionados, liberando a miles de prisioneros de seguridad, muchos de los cuales cumplen condena de por vida por planear o cometer ataques terroristas violentos y mortales, a cambio de solo unos pocos cautivos.

El general de división (retirado) Yaakov Amidror, en el momento de su creación, era un oficial de inteligencia superior de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) y ayudó a desarrollar la Directiva Aníbal. Hablando con el periodista Dan Ephron, explicó que Israel liberar a tantos prisioneros en acuerdos creó dos problemas. En primer lugar, los grupos terroristas comenzaron a dar prioridad a la toma de rehenes, sabiendo el valor potencial que incluso un rehén tenía. En segundo lugar, muchos de los prisioneros que estaban siendo liberados luego llevarían a cabo importantes ataques terroristas. De hecho, varios de los terroristas liberados en el acuerdo Jibril de 1985 fueron acreditados por haber contribuido a impulsar la primera intifada solo unos años después.

Informes indican que ya se habían dado órdenes desde 1982 para evitar que los rehenes fueran capturados por cualquier medio necesario, con un informe de Haaretz afirmando que algunos soldados dijeron que se les ordenó explícitamente disparar a los autos que llevaban a soldados capturados, incluso con el riesgo de dañar a todos los que estaban dentro.

Sin embargo, varios intercambios altamente controvertidos de prisioneros con grupos terroristas como el Frente Popular para la Liberación de Palestina-Comando General, especialmente el acuerdo Jibril que vio a Israel liberar a 1,150 prisioneros de seguridad por solo tres israelíes, aparentemente llevarían a un importante cambio en la política.

En 1986, las FDI crearon formalmente la Directiva Aníbal, reportadamente por Amidror junto a los oficiales de las FDI Yossi Peled y Gabi Ashkenazi. Los detalles de la orden no están claros, pero se reconoce ampliamente que incluyen lo siguiente:

Establecimiento de controles de seguridad

Daños en carreteras, puentes y otras infraestructuras

Cantidades masivas de potencia de fuego utilizadas y dirigidas a los secuestradores

La idea detrás de esto es que en lugar de necesitar esperar la aprobación de un nivel superior en la cadena de mando militar, los soldados de las FDI podían actuar rápidamente y automáticamente ante cualquier intento de secuestro de un soldado.

Los detalles exactos siempre han sido objeto de controversia, sin embargo, Amidror y otros han explicado en entrevistas con los medios que la directiva permitía arriesgar la vida de los soldados, pero no permitía que fueran asesinados.

El origen del nombre "Directiva Aníbal" es en sí mismo incierto. Según Amidror, quien habló con el periodista y escritor Dan Ephron, el nombre fue creado arbitrariamente por una computadora de las FDI. Sin embargo, en un artículo para la revista Politico en 2015, Ephron también estableció la conexión con el general cartaginés Aníbal, quien al luchar contra Roma, en lugar de ser capturado, optó por suicidarse con veneno.

Amidror amplió aún más la justificación detrás del

¿Por qué la Directiva Aníbal es tan controvertida?

Hay dos razones principales por las cuales la Directiva Aníbal es tan divisiva tanto en Israel como a nivel internacional.

La primera es que pone deliberadamente en riesgo a posibles rehenes de ser asesinados por el fuego de las FDI. Esto fue visto por muchos como poco ético y como una visión de los israelíes como más desechables, además de requerir esencialmente que los soldados de las FDI sean responsables de las muertes de sus camaradas.

El profesor Asa Kasher, quien creó el código de ética de las FDI, ha sido crítico con la Directiva Aníbal, afirmando que viola la promesa del código de ética de que los soldados heridos nunca serían abandonados. Hablando con Haaretz, Kasher criticó la Directiva Aníbal, señalando que la idea de que es preferible que un soldado esté muerto en lugar de ser tomado como rehén es "monstruosa".

La segunda área de controversia es que la Directiva Aníbal inherentemente conlleva un aumento en los riesgos de destrucción generalizada y de víctimas civiles.

En un intento por evitar que los soldados sean tomados como rehenes "por cualquier medio necesario", las FDI utilizan niveles extremos de potencia de fuego, que van desde ametralladoras hasta proyectiles de artillería y ataques aéreos. Esto crea daños colaterales generalizados y cualquier civil en la zona puede estar en riesgo.

¿Cuándo se ha utilizado la Directiva Aníbal?

El objetivo de la Directiva Aníbal es, y siempre ha sido, evitar que los combatientes enemigos tomen como rehenes a soldados israelíes. Se ha informado que ha sido utilizada en varias ocasiones.

Sin embargo, se asoció mucho más con las acciones de las FDI a partir de 2006, tras la captura del Cpl. Gilad Schalit por terroristas de Hamas el 25 de junio. La Directiva Aníbal fue instituida poco después del secuestro de Schalit, pero sin éxito. Tras esto, el procedimiento tuvo que ser perfeccionado.

Varios incidentes a principios de los años 2000 vieron la supuesta implementación de la Directiva Aníbal tanto cerca de Gaza como cerca de Líbano cuando los terroristas intentaron tomar como rehenes a soldados de las FDI. Sin embargo, durante la Operación Margen Protector en 2014 es cuando la Directiva Aníbal se volvió realmente tristemente célebre.

En ese momento, terroristas en Gaza secuestraron al teniente de las FDI Hadar Goldin en Rafah el 1 de agosto de 2014, y las FDI respondió de inmediato.

El resultado fue un incidente que muchos, como Amnistía Internacional, denominaron retroactivamente "Viernes Negro". Durante este incidente, las FDI utilizó medidas extremas para evitar la captura de Goldin, llevando a cabo masivos bombardeos aéreos y asaltos terrestres en las áreas residenciales de Rafah.

La orden de llevar a cabo la Directiva Aníbal fue dada por entonces el coronel Ofer Winter. En una entrevista en diciembre de 2014 con Yediot Aharonot, Winter defendió sus acciones. "Quienes secuestran deben saber que pagarán un precio", dijo, y un oficial bajo su mando agregó: "El fuego fue proporcional, y cuando secuestran a un soldado, todos los medios son válidos".

El ataque de Israel a Rafah para intentar salvar a Goldin resultó en la muerte de hasta 200 civiles palestinos, y Goldin no fue rescatado. En cambio, fue asesinado, y su cuerpo continúa siendo retenido por Hamas en el momento de la escritura.

Dos años después, la Directiva Aníbal fue activada una vez más cuando dos soldados de la Unidad Oketz de las FDI ingresaron accidentalmente al campamento de refugiados de Kalandiya. Sin embargo, nadie resultó muerto en la acción militar resultante.

En 2019, el entonces jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), Qasem Soleimani, explicó a la televisión estatal iraní que la Directiva Aníbal ha causado que grupos terroristas como Hezbollah y Hamas tomen precauciones adicionales en sus intentos de tomar rehenes para evitar que las FDI maten a los israelíes capturados.

Sin embargo, en 2016, el entonces jefe de estado mayor de las FDI, Gadi Eisenkot, anunció que la Directiva Aníbal sería revocada, siendo reemplazada por otras directivas para manejar situaciones de toma de rehenes, especificando claramente que no intentarían ni arriesgarían atacar al cautivo.

Sin embargo, esto parece haber cambiado tras los eventos del 7 de octubre de 2023.

¿Se ha utilizado la Directiva Aníbal en la guerra entre Israel y Hamas?

Desde el 7 de octubre, cuando Hamas tomó cientos de israelíes como rehenes después de lanzar un ataque al sur de Israel, muchos informes han afirmado que las FDI han vuelto a usar la Directiva Aníbal.

Según un informe de Ynet, israelíes que fueron tomados como rehenes y luego liberados afirmaron que los helicópteros de las FDI los atacaron deliberadamente mientras eran llevados a Gaza, lo cual fue respaldado por afirmaciones del Canal 12 de que tropas de las FDI atacaron un vehículo que transportaba rehenes, matando a uno.

Informes adicionales de Haaretz, The New York Times y Associated Press, entre otros medios, afirmaron que las Fuerzas de Defensa de Israel dispararon proyectiles de tanque contra edificios conocidos por contener rehenes, matando a la mayoría de ellos como resultado. El oficial de las FDI responsable de eso, el Brigadier General Barak Hiram, fue absuelto de todos los cargos por el incidente.

Yediot Aharonot también informó como resultado de una investigación que las FDI habían aplicado la Directiva Aníbal en la práctica, si no en nombre, ordenando que los secuestradores fueran detenidos por cualquier medio necesario. Además, las FDI luego dijeron que hubo incidentes de fuego amigo.

Informes adicionales de medios como Haaretz y ABC News (Australia) elaboraron sobre estas afirmaciones, señalando que muchos soldados de las FDI llevaron a cabo la Directiva Aníbal, especialmente las tripulaciones de tanques disparando contra vehículos que podrían haber tenido rehenes a bordo.

La información publicada el 27 de febrero de 2025 tras una investigación de los eventos del 7 de octubre de 2023, confirmó además que la Directiva Aníbal fue implementada en la mañana del 7 de octubre, con los soldados recibiendo órdenes de disparar a cualquier cosa que se moviera a lo largo de la frontera.

Los pilotos de la Fuerza Aérea también recibieron órdenes de llevar a cabo la Directiva Aníbal. Sin embargo, la Fuerza Aérea dijo que sus pilotos se mostraron reacios a atacar posibles rehenes.

El posible uso de la Directiva Aníbal el 7 de octubre marca un cambio significativo de la norma, ya que, de ser cierto, ahora significaría que se aplicaría a rehenes civiles, no solo a soldados.

Al hablar con ABC News (Australia), Kasher señaló que la Directiva Aníbal no debería aplicarse a rehenes civiles.

"Matar al civil para frustrar el intento de secuestro es realmente [incorrecto]... todos entienden que eso está muy fuera de lo permitido en una democracia", declaró a la cadena, y agregó: "Es una locura, no es la naturaleza de una democracia, no es la naturaleza de las FDI, no es la naturaleza del comando".

Yonah Jeremy Bob contribuyó a este reportaje.