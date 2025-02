Las FDI no detectaron 3 intentos de incursión de Hamás antes del 7 de octubre, según investigación

La inteligencia de las FDI no logró notar o detectar tres intentos de invasión masiva por parte de Hamas antes del 7 de octubre de 2023, según las investigaciones militares emitidas el jueves.

Estos tres incidentes ocurrieron en abril de 2022, octubre de 2022 y abril de 2023, pero la inteligencia de las FDI solo se enteró de ellos durante la guerra actual mediante la combinación de la captura de documentos de Hamas y el interrogatorio de prisioneros de Hamas.

Las fuentes de inteligencia de las FDI mencionaron este hecho para demostrar que, si bien hubo muchas fallas que llevaron a la invasión de Hamas el 7 de octubre, la principal fue la falla de Israel en su conjunto, incluyendo a todos los niveles militares, del Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel) y políticos, en considerar la idea de que Hamas podría intentar una invasión masiva.

Tan arraigado estaba el marco conceptual de que Hamas estaba demasiado intimidado o disuadido para lanzar una invasión a gran escala que cualquier dato contrario se descartaba sumariamente o se reinterpretaba para encajar en el marco "aceptado".

Además, la inteligencia de las FDI dijo que muchos de sus oficiales más recientes y actuales están altamente entrenados en tecnología, pero muy pocos de ellos están capacitados para entender la mentalidad de islamistas religiosos comprometidos como Hamas.

Soldados de UNIT 8200 en acción: trabajando con datos. (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

Además, la inteligencia de las FDI afirmó que muchos de sus analistas y oficiales de recolección han sido entrenados para profundizar en pequeños píxeles de un cuadro de inteligencia, mientras han perdido la capacidad de ver el "bosque a través de los árboles", especialmente para rastrear un plan a largo plazo diseñado con paciencia.

La segunda de las cuatro importantes investigaciones de las FDI del 7 de octubre se centra exclusivamente en la inteligencia y especialmente en la estimación de las posibilidades de guerra por parte de Hamas, estudios sobre Hamas y sus capacidades, cómo se recopiló la inteligencia, y cuánta o poca disposición había dentro del establecimiento de inteligencia para tolerar puntos de vista discrepantes que consideraban una invasión de Hamas como una amenaza potencial real.

Las investigaciones muestran que hubo un entendimiento incorrecto generalizado por parte de la defensa y el establecimiento político durante una década o más de que Hamas estaba disuadido y, después de grandes pérdidas en 2008-09, 2012, 2014 y 2021, ya no estaba interesado en un conflicto a gran escala con Israel.

¿Benjamin Netanyahu, Benny Gantz, Gadi Eisenkot y Aviv Kohavi?

Uno de una serie de momentos clave en los que altos funcionarios de las FDI o del gobierno llevaron claramente a Israel hacia la convivencia con un Hamás contenido y, con suerte, disuadido fue cuando el primer ministro Benjamin Netanyahu y el entonces jefe de las FDI, Benny Gantz, decidieron limitar la invasión de Gaza de 2014 a ser principalmente superficial, junto con intensos ataques aéreos.

En ese momento, las FDI advirtió a Netanyahu que el ejército podría perder entre 500 y 1,000 soldados durante una invasión.

Al mismo tiempo, las FDI sí tenía un plan real para una invasión profunda y estaba listo para sufrir las pérdidas, según algunas fuentes militares.

En contraste, estas fuentes militares dicen que Netanyahu filtró las posibles pérdidas de las FDI a los medios para asustar al público y sabotear una invasión más grande potencial, que él consideraba demasiado arriesgada.

Otro momento clave fue cuando el entonces jefe de las FDI, Gadi Eisenkot, y Netanyahu celebraron el cambio hacia la finalización del muro fronterizo de alta tecnología en Gaza que costó miles de millones.

Aunque el muro se completó en 2021, después de que terminara el mandato de Eisenkot en 2019, Eisenkot presentó de manera agresiva el muro como algo que hacía a Israel mucho más seguro.

El conflicto de mayo de 2021 también inspiró a Hamas a creer que posiblemente incluso podría destruir a Israel, dado su éxito en provocar disturbios violentos entre algunos árabes israelíes dentro de la Línea Verde, en Jerusalén Este, en Cisjordania y con Hezbollah.

Posteriormente, el entonces jefe de Hamas, Yahya Sinwar, mantuvo un diálogo extendido con el entonces jefe de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y creyó que vería a Nasrallah unirse a una guerra importante con Israel si comenzaba una.

Israel se perdió por completo la comprensión de Hamas sobre el conflicto y llegó a una conclusión opuesta.

Entonces el jefe de las FDI, Aviv Kohavi, y Netanyahu concluyeron que el conflicto de mayo de 2021 había demostrado a Hamas lo mal y rápido que podía ser dañado por la nueva guerra basada en inteligencia artificial.

Por ejemplo, las FDI pensaron que habían destruido 100 km de túneles de Hamas, lo que pensaron representaba una gran cantidad del sistema de túneles total.

Resultó que la inteligencia que obtuvo las FDI durante la guerra demostró que Hamas en ese momento ya tenía un sistema mucho más grande de 500 km de túneles y que las FDI solo habían destruido 25 km de túneles, o un mísero 5% del total.

A pesar de esta brecha, The Jerusalem Post comprende que Kohavi nunca creyó que Hamas sería disuadido por un período indefinido, dado que su entendimiento básico de la disuasión es que es un concepto relativo y limitado en el tiempo que está en constante cambio.

De hecho, el Post comprende que en su resumen interno como jefe de las FDI del conflicto de 2021, escribió que Sinwar debe ser comprendido como un factor X altamente impredecible en el futuro, e incluso dijo públicamente que el trabajo de las FDI con Hamas "terminó por ahora, pero no está completo".

Además, en mayo de 2021, Hamas hizo algunos intentos a menor escala de invadir el sur de Israel, pero la combinación de fuerzas y sensores avanzados en la frontera ayudaron a frustrarlos fácilmente.

Fuentes de inteligencia de las FDI también acreditaron a Hamas y a sus líderes, Sinwar y Mohammed Deif, por una extensa y sofisticada campaña de desinformación para engañarlos.

La teoría sostenida por la inteligencia de las FDI de que Hamas estaba siendo disuadido fue respaldada por el hecho de que en agosto de 2022 y mayo de 2023, la Yihad Islámica Palestina luchó sola contra Israel, mientras que Hamas se mantuvo al margen de esos conflictos significativos.

El hecho de que Hamas se mantuviera al margen de esos conflictos perjudicó su posición entre sus combatientes y en toda Gaza, otorgando mayor prominencia a la Yihad Islámica.

Un argumento en contra que Kohavi podría presentar a la conclusión de que Hamas se mantuvo al margen de los conflictos de agosto de 2022 y mayo de 2023 simplemente para engañar a Israel es que se mantuvo al margen de los conflictos con Israel en 2019, pero luego volvió a luchar contra Israel en mayo de 2021.

Si cada vez que Hamas se mantuvo al margen de un conflicto fue para engañar a Israel, ¿por qué habría socavado esa narrativa en mayo de 2021?

En cualquier caso, todo esto infló la confianza de las FDI en que Hamas no tenía posibilidad de llevar a cabo siquiera una invasión a pequeña escala, especialmente porque las FDI no tenían conocimiento de las tres casi invasiones masivas en 2022-2023.

Sin embargo, Israel no tenía idea de que esto formaba parte de una estrategia a largo plazo y paciente para adormecer a Israel y esperar el momento justo para lanzar un ataque sorpresa mucho más grande, que resultó ser el 7 de octubre de 2023.

El ex jefe de análisis de inteligencia de las FDI, el Brigadier General (Res.) Itai Brun, le dijo básicamente al Post que desde 1991-2006, Israel se encontraba en una de sus posiciones más fuertes en términos de disuadir a sus enemigos y su superioridad militar relativa ante las amenazas que estos pudieran presentar.

Sin embargo, "hubo un nuevo período a partir de 2006, de mayor equilibrio. Cada lado solo podía ganar puntos [batallas más pequeñas, pero no una guerra decisiva].

Luego, hubo más desarrollo de armas, y el eje chiíta se fortaleció más juntos que los grupos individuales separados. Hubo debilidad estadounidense" y su presencia en la región se estaba reduciendo. Yahya Sinwar, ex líder del movimiento islamista palestino Hamás, en una reunión con miembros de facciones palestinas en la oficina del presidente de Hamás en la ciudad de Gaza, el 13 de abril de 2022. (credit: ATTIA MUHAMMED/FLASH90)

Este cambio para Hamas se volvió más prominente cuando Sinwar se convirtió en su nuevo líder en 2017.

Para 2019, Sinwar ya estaba listo en principio para comenzar a perseguir la opción de invasión masiva, la inteligencia de las FDI se enteró tardíamente durante la guerra, pero posiblemente fue frenado por la ola de coronavirus a principios de 2020.

Hamas tomó muy en serio el coronavirus y mantuvo a muchas de sus fuerzas compartimentadas para evitar infecciones, lo que dificultaba la planificación o entrenamiento para una operación a gran escala.

Sin embargo, la inteligencia de las FDI dijo que poco después del conflicto entre Israel y Gaza en mayo de 2021, Sinwar y Deif comenzaron a presionar con más fuerza para convertir sus ambiciones en planes militares concretos y ejercicios.

Fue en este contexto que en marzo de 2022, la inteligencia de las FDI obtuvo una copia del plan "Muros de Jericó" de Hamas para invadir Israel, que describía en gran medida la invasión del 7 de octubre.

Sin embargo, solo "V.", un oficial de inteligencia sin comisión en la Unidad 8200, sonó la alarma sobre dicha invasión.

Además, según la inteligencia de las FDI, V. nunca se acercó a dar el momento para tal invasión.

Dado que V. comenzó a advertir sobre la invasión en 2022, y no se produjo tal invasión, y las FDI no se dieron cuenta de lo cerca que Hamas estuvo de llevar a cabo tal invasión, las advertencias de V. fueron consideradas por la mayoría como excesivamente dramáticas.

El oficial superior de V. en la División de Inteligencia de la Comandancia del Sur en Gaza, el teniente coronel "A.", fue tan despectivo con sus advertencias y tan insistente en tratar una invasión importante de Hamas como un escenario de fantasía que nunca se molestó en transmitir las advertencias a los niveles superiores de la inteligencia de las FDI o a los principales tomadores de decisiones políticas.

Más específicamente, V. incluso presentó una advertencia adicional a A. en septiembre de 2023, y A. hizo una mezcla de no transmitir las advertencias de invasión al entonces jefe de inteligencia Maj.-Gen. Aharon Haliva, o solo las transmitió en algún momento el 3 de octubre, no lo suficientemente pronto como para que se produzcan cambios estratégicos a largo plazo, de manera vaga.

V. había seguido ejercicios y conversaciones entre ciertas fuerzas de Hamas que hablaban de matar a todos los aldeanos en ciertas aldeas del sur de Israel y hablaban de fuerzas de invasión mucho más grandes de lo que Israel había previsto incluso en los peores escenarios con respecto a Hamas.

Tampoco ayudó que V. fuera una oficial no comisionada, hubiera emprendido su investigación por su propia iniciativa y trabajara en la Unidad 8200, cuya principal responsabilidad es recopilar inteligencia, en lugar de la División de Análisis, que son considerados los verdaderos expertos en descifrar amenazas e inteligencia.

Por supuesto, tomar la iniciativa debería ser apreciado, y la opinión de cada oficial debería tenerse en cuenta, pero el trasfondo del Tcol. A. de no saltar sobre esta nueva teoría tiene un contexto -como lo verían los conocedores- de provenir de la persona equivocada en el lugar equivocado.

Quizás por eso V. vio lo que otros no vieron, ya que no formaba parte del grupo de élite de alto nivel y no sentía la necesidad de seguir la corriente.

En cualquier caso, el Post entiende que se enviaron correos electrónicos adicionales después de la reunión de septiembre y que V. no "se volvió loca" por ninguna amenaza repentina, sino que tanto ella como el teniente coronel acordaron seguir discutiendo el tema en futuros foros.

Una de las razones por las que la Unidad 8200 y otros en la inteligencia de las FDI se defendieron de tomar en serio una invasión de Hamas fue que advirtieron del peligro potencial en abril de 2023, lo cual en ese momento se consideró una falsa alarma y una pérdida de recursos cuando Hamas no atacó.

Sin embargo, dados los datos de inteligencia adicionales adquiridos durante la guerra, la inteligencia de las FDI ahora revisa el incidente de manera diferente, ya que ahora ven que todos los de las FDI sacaron conclusiones demasiado rápido y que la predicción fue completamente equivocada porque la invasión no se produjo en ese momento, cuando de hecho la invasión casi tuvo lugar entonces y la idea se mantuvo muy viva y relevante.

Un aspecto FASCINANTE de la investigación sobre los fallos de inteligencia de las FDI es que, aunque el informe critica duramente al establecimiento de inteligencia por su pensamiento de grupo y recomienda fortalecer el departamento "Ipcha Mistabra" (Por el contrario) o "Equipo Rojo", no necesariamente lo ve como una solución principal.

En cambio, la investigación recomienda un cambio masivo a corto y largo plazo en el tipo de personas y puestos que la inteligencia de las FDI busca y contrata.

Por ejemplo, la investigación dice que la inteligencia de las FDI debe contratar a más personas con una formación académica más larga y diversa.

El actual jefe de inteligencia, el General de División Shlomi Binder, ha avanzado en esa dirección en cierto grado desde agosto de 2024, cuando reemplazó a Haliva, quien dirigió la inteligencia de las FDI el 7 de octubre.

Pero la investigación cree que todo el proceso de planificación y presupuesto a largo plazo debe cambiar para reflejar nuevas prioridades en términos de contratación.

Además, la investigación recomienda mantener a más suboficiales o incluso civiles trabajando para la inteligencia de las FDI durante períodos mucho más largos para que su experiencia institucional y memoria sobre un tema no se pierdan.

Por ejemplo, en relación a "las murallas de Jericó", cuando las FDI y V. vieron el plan por primera vez, no lo relacionaron con versiones anteriores del plan, algo que expertos a largo plazo podrían haber tenido más posibilidades de hacer.

Si hubieran hecho esta conexión, también podrían haber tomado la amenaza más seriamente.

Mientras tanto, Binder ha aprobado el nombramiento del Brigadier General (R) Moshe Schneid para ampliar el tamaño y poder del departamento del Equipo Rojo.

Hasta ahora, ese departamento ha sido pequeño y casi sin poder.

Ahora, se espera que el departamento bajo Schneid crezca hasta el tamaño de una brigada completa, mientras que cuestionará no solo selectos elementos, sino esencialmente todo el trabajo de la Brigada de Análisis de Inteligencia de las FDI y de la Brigada de la Unidad 8200.

Otra recomendación es crear un puesto específicamente dedicado a analizar solo la inteligencia que podría conducir a predecir una guerra general y tener una figura de autoridad clara para quien esa sea su responsabilidad oficial.

La lucha entre las FDI, el Mossad y el Shin Bet por los feudos

Otro fracaso fue la decisión de finalizar la recolección de inteligencia humana en Gaza a través de la Unidad especial de élite 504 de las FDI.

Después del fracaso en inteligencia tras la Guerra de Yom Kippur, la solución para evitar una repetición fue empoderar al Mossad y al Shin Bet para recolectar y analizar más inteligencia, de manera que las FDI no fuera la única voz en temas estratégicos nacionales críticos, el proceso se llevó demasiado lejos en 2012. Solo el Shin Bet se quedó para recolectar inteligencia de espionaje humano en Gaza, y al IDF se le relegó a manejar solo alguna recolección de inteligencia tecnológica.

The Post ha sabido que la mayoría de las FDI, incluido el entonces jefe de inteligencia Kohavi (quien se convirtió en jefe de las FDI en 2019), se oponía a cerrar la Unidad 504 en Gaza.

Sin embargo, The Post ha sabido que el entonces jefe del Mossad Meir Dagan se oponía a demasiada actividad por parte de otras agencias de inteligencia fuera de Israel, aunque el Mossad no estaba compitiendo por Gaza.

Pero como parte de un proceso extendido para clarificar de manera más decisiva las líneas de responsabilidad en inteligencia y evitar conflictos y superposiciones, Netanyahu decidió a favor de Dagan y del Shin Bet con respecto a Gaza.

Hay un intenso debate sobre lo que sucedió con los anillos de espionaje del Shin Bet en 2023.

Algunas fuentes de inteligencia afirman que el Shin Bet perdió la mayoría de sus fuentes en Gaza durante varias represalias de contraterrorismo de Hamas contra sus miembros desleales.

Otros han dicho al Post que, antes de la guerra en 2023, el Shin Bet aún mantenía extensas fuentes en Gaza y que no estaba claro por qué ninguna de ellas advirtió sobre la invasión masiva.

De cualquier manera, previo al 7 de octubre, el establecimiento de defensa de Israel dependía más de ciertas herramientas de espionaje electrónico del Shin Bet y las FDI.

Sin embargo, Hamas dejó un rastro engañoso para Israel aparentando estar disuadido en esas áreas, mientras usaba varias formas más tradicionales para comunicarse y transmitir su verdadera narrativa secreta de prepararse para una gran sorpresa de invasión.

La investigación de las FDI mostró que Hamas simplemente superó a Israel en términos de seguridad de la información de alta calidad, de modo que solo unas pocas personas conocían el momento exacto de la invasión, e incluso varios comandantes principales de Hamas solo se enteraron varias horas antes, con los soldados rasos enterándose solo un par de horas antes.

Esto dejó a Israel ciego conceptualmente, limitado en su diversidad de fuentes de inteligencia y desconectado en términos de esas fuentes teniendo la capacidad de entregar una clara y dramática advertencia de guerra a tiempo.