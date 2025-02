El rehén liberado Eli Sharabi reveló su dura experiencia en cautiverio de Hamás en Gaza

Según el rehén liberado, Eli Sharabi, los túneles de Hamas estaban tan bien fortificados y protegidos que las operaciones militares para sacar a los rehenes de los túneles vivos habrían sido casi imposibles.

Sharabi, quien estuvo en manos de Hamas durante 491 días, fue entrevistado por Ilana Dayan en el programa "Uvda" de Channel 12 el jueves por la noche, donde compartió sus experiencias viviendo en los túneles de terror.

“Si hay algo que he estado diciendo a todos desde el principio—familia, personal médico, amigos—es esto: No anden con rodeos a mi alrededor,” enfatizó. “Hablamos sobre todo. La pérdida, el cautiverio—lo que la gente quiera,” declaró durante la entrevista.

Sharabi describió su llegada a Gaza, donde estuvo "casi linchado" por una multitud enojada. Afirmó que sus primeros 52 días en cautiverio los pasó en un departamento en la Franja de Gaza, antes de ser trasladado a un túnel, donde estuvo el resto de su tiempo en cautiverio.

Sharabi agregó que en ese punto conoció a otros tres rehenes; los rehenes asesinados Hersh Goldberg-Polin, Ori Danino y Almog Sarusi. Afirmó que después de pasar "tres días con ellos, era como si los hubiera conocido toda mi vida".

Sharabi compartió que a los otros tres se los llevaron, y asumió que los estaban liberando. No se enteró de que habían sido asesinados a finales de agosto hasta que fue liberado del cautiverio.

El rehén liberado Eli Sharabi se reúne con su familia tras su liberación en Gaza, 8 de febrero de 2025. (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

Los últimos momentos de Sharabi con su familia

Sharabi, quien fue secuestrado del Kibutz Be'eri el 7 de octubre, recordó cuando lo separaron de su esposa Leanne y de sus hijas Noya y Yahel.

"La escena fue simplemente horrible, un miedo como ningún otro. Diez terroristas en la casa: dos me agarraron, dos agarraron a las niñas y se quedaron con ellas en la cocina. Mientras tanto, Leanne seguía diciéndoles: 'Pasaporte británico', pensando que eso las protegería", recordó Sharabi.

"Yo sabía que me iban a llevar. Estaba claro para mí", reveló. "Grité a mis hijas: '¡Volveré!' Y desde ese momento, entré en modo supervivencia. No importa lo que me pase ahora, no importa lo que me hagan, volveré. Nunca olvidaré la mirada en sus ojos, lo aterrorizadas que estaban. Solo espero que no hayan sufrido", añadió Sharabi.

Al enterarse del asesinato de su hermano

Sharabi también contó cómo se enteró de que su hermano Yossi, quien también era vecino en Be'eri, había sido secuestrado y asesinado.

"Dos días antes de mi liberación, el 'comandante del evento', llamémosle así, se jactaba de mostrarme una foto de Yossi y decirme que la Fuerza Aérea lo había matado. Le dije, 'Está bien', pero no lo creí".

Otro vecino del kibutz, Ohad Ben Ami, quien estuvo detenido por separado pero se reunió con Sharabi antes de su liberación, confirmó a él el asesinato de Yossi. "Me apartó y me dijo, 'Todo lo que te dijeron es verdad'. Se sintió como un martillo de cinco kilogramos en la cabeza", compartió Sharabi.

16 meses encadenado bajo tierra

Sharabi recuerda vívidamente su primera noche en el túnel, donde pasó más de un año con Or Levy, Eliyah Cohen y Alon Ahel.

"Estás a 50 metros bajo tierra. Las condiciones sanitarias son simplemente terribles. Te duchas una vez al mes con una botella de agua, quizás medio cubo de agua fría. Las cadenas en mis piernas nunca me dejaron desde el día en que llegué a Gaza hasta el último día. Algunas personas estaban encadenadas solo parte del tiempo; a mí me tuvieron encadenado durante un año y cuatro meses, con candados gruesos y pesados que se clavaban en mi carne", recordó.

Además de la violencia y las condiciones sanitarias, Sharabi describió el hambre que lo consumía.

"La idea de que una persona libre pueda simplemente tomar fruta o beber agua, eso es lo que sueñas todos los días. No te importan las palizas, incluso cuando te rompen las costillas. A mí no me importaba, solo dame media pita. Empiezas a ver cómo tu estómago se hunde hacia adentro. En algún momento, no puedes creer lo que le está sucediendo a tu propio cuerpo. Durante los peores períodos, comíamos una vez al día, un plato de pasta, quizás 250-300 calorías."

Cómo las palabras de liderazgo israelí impactaron a los rehenes

Sharabi también describió cómo las declaraciones hechas por los líderes israelíes afectaron la forma en que Hamas trataba a los cautivos.

"Podías saber lo que estaba sucediendo en las noticias simplemente por su comportamiento. Por eso la responsabilidad recae en el liderazgo. Sus declaraciones públicas tienen un poder inmenso. Los terroristas las escuchan todo el tiempo. Venían y nos decían, 'Su gobierno no alimenta a nuestros prisioneros, así que ustedes tampoco comerán. Golpean a nuestros prisioneros, así que los golpearemos a ustedes. No los dejan ducharse, así que ustedes tampoco se ducharán.'"

A pesar de todo, Sharabi se siente afortunado

A pesar del trauma, la pérdida y los interminables meses en cautiverio, Sharabi se considera afortunado.

"Contrariamente a lo que la gente pueda pensar, no estoy enojado. Soy afortunado. Afortunado de haber tenido a Leanne durante 30 años. Afortunado de haber tenido a esas increíbles hijas durante tantos años. Afortunado de que no me mataran. Afortunado de que después de 16 meses, pude regresar a mi familia. Soy afortunado", concluyó Sharabi.

Antecedentes de Eli Sharabi

Eli llegó al kibutz Be'eri desde el extranjero a los 14 años, creció y se educó allí, y trabajó en una imprenta en posiciones de marketing. Se desempeñó como tesorero del kibutz y también fue miembro del comité económico.

A los 28 años, se casó con Leanne, una voluntaria de Inglaterra. Leanne, un personaje colorido que constantemente tocaba música y cantaba, se había convertido en israelí en todos los sentidos. Sus hijas, Noya y Yahel, se ven en fotos y videos riendo, felices y rodeadas de amor.

Fue liberado de su cautiverio en Gaza el 8 de febrero como parte de la primera fase del acuerdo de intercambio de rehenes entre Israel y Hamas.

Después de su liberación el 8 de febrero, hubo una gran preocupación por la cantidad de peso que Sharabi perdió, lo que llevó a comparaciones con imágenes de sobrevivientes del Holocausto.

Maya Cohen contribuyó a este informe.