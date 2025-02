Investigación del 7 de octubre: Respuesta lenta de las FDI a Hamás por caos y negación de mandos

Aunque hubo una cantidad casi ilimitada de errores que llevaron al fracaso en detener y mitigar la invasión de Hamas en el sur de Israel el 7 de octubre, incluido el extremo retraso en enviar refuerzos, dos razones clave sorprendentes clarificadas por las investigaciones de las FDI el jueves fueron la negación por parte de los comandantes de que habían sido vencidos y el caos total en la sede de las FDI.

Múltiples fuentes de las FDI han dicho que aún hoy en día, el jefe de la División de Gaza, el Brigadier General Avi Rosenfeld, podría no admitir que sus fuerzas fueron completamente derrotadas por Hamas, y ciertamente, no admitiría que ocurrió antes de las 7 a.m. del 7 de octubre.

Dijeron que este es un punto crucial porque incluso cuando las FDI, en diferentes niveles militares, entre las 6:45 y las 7:15 a.m., comenzaron a declarar que se estaba librando una guerra total, seguían buscando actualizaciones de Rosenfeld sobre la situación como el comandante principal en el área.

El alto mando de las FDI, liderado por el Jefe del Estado Mayor, Teniente General Herzi Halevi, el jefe del Comando de Operaciones Oded Basiuk y el jefe de la Brigada de Operaciones de las FDI, el Brigadier General Shlomi Binder, finalmente intentaron tomar algunas acciones independientes para saber qué estaba sucediendo en el sur, pero en su mayoría se basaron en Rosenfeld.

El comandante del Mando Sur de las FDI, mayor general Yaron Finkelman, el jefe del Estado Mayor de las FDI, teniente general Herzi Halevi, y el comandante de la 98 División, general de brigada Dan Goldfus, durante una evaluación de la situación en Gaza, 26 de julio de 2024. (credit: IDF SPOKESPERSON UNIT)

De manera similar, mientras el jefe del Comando Sur, el General de División Yaron Finkelman, tomaba una variedad de decisiones y acciones independientes para averiguar lo que estaba sucediendo en el Sur, también dependía en gran medida de Rosenfeld.

Ni siquiera se les ocurrió a ninguno de los funcionarios superiores a Rosenfeld que podría haber un escenario en el que su cuartel general fuera completamente tomado y él no tuviera conciencia de la situación, y esto era cierto incluso después de que comenzaron a enterarse de que había muchas infiltraciones de Hamas simultáneamente, y no solo las dos para las que el ejército había entrenado.

Ninguno de sus superiores podía imaginar una situación en la que Rosenfeld fuera derrotado tan rápidamente, y el propio Rosenfeld ni siquiera reconoció lo grave de su situación hasta que llamó al Brigadier General de la Fuerza Aérea IAF, Omer Tishler, a las 9:47 a.m., suplicando ayuda para repeler los ataques en sus posiciones.

Esto significó que Finkelman y la fuerza aérea no decidieron cubrir la frontera entre Israel y Gaza con fuego aéreo hasta alrededor de las 10:05 a.m. (según la fuerza aérea) o 10:20 a.m. (según el Comando Sur), y la ejecución de esta "Directiva Hannibal" no comenzó hasta alrededor de las 10:30 a.m.

Incluso entonces, Rosenfeld nunca usó la palabra que su división estaba "derrotada" o "abrumada", lo que, si lo hubiera hecho, múltiples fuentes de las FDI dicen que habrían actuado con aún más urgencia de la que lo hicieron.

Rosenfeld anunció "parash pleshet" (caballero de Filistia), un código para múltiples infiltraciones desde Gaza, a las 6:37 a.m., pero ninguno de sus superiores tenía idea del tamaño de la invasión o de que no podían contar con él para proporcionarles actualizaciones y dirigir la respuesta.

Debido a la negación de Rosenfeld, las fuentes de las FDI dijeron que no se dieron cuenta completamente de que su división había colapsado por completo (sabían que estaba siendo muy golpeada) hasta alrededor del mediodía. Dijeron que por eso no comenzaron a asignar nuevos comandantes con responsabilidad gerencial oficial para diferentes partes de la defensa del Corredor de Gaza hasta después de eso, con algunos nombramientos que no se finalizaron hasta alrededor de la 1 p.m.

De igual manera, las FDI no se dieron cuenta y no podían imaginar que 157 de sus soldados fronterizos habían sido asesinados en solo tres a cinco horas, muchos de ellos en la primera hora de la invasión.

Todo esto significa que el alto mando de las FDI y el Comando Sur conocían muchos incidentes en desarrollo en tiempo real, pero de las 114 infiltraciones fronterizas, solo conocían alrededor del 40% para las 7:30 a.m., una hora completa después de la invasión. A las 10 a.m., tres horas y media después de la invasión, solo conocían alrededor del 60% de los incidentes.

Solo para las 11:30 a.m., y la mayoría de los invasores de Hamas y sus rehenes ya habían regresado a Gaza para el mediodía, las FDI alcanzaron un nivel de conciencia del 85% sobre los incidentes, sin contar el tiempo que les tomó enviar fuerzas de refuerzo a un lugar problemático "nuevo".

The Jerusalem Post y otros medios de comunicación mostraron imágenes de video de ciertos desarrollos del alto mando en la sede militar de Kirya en tiempo real el día de la invasión. Las imágenes mostraban una situación totalmente caótica con oficiales de nivel medio gritándose el uno al otro desde diferentes partes de la habitación de manera evolutiva para tratar de entender dónde estaban los invasores de Hamas y dónde aparecerían a continuación.

Ninguno de los tres oficiales clave del alto mando - Halevi, Basiuk o Binder - estaba presente, ya que todos estaban aún intentando regresar al cuartel general desde sus casas.

El oficial de más alto rango en la sala de situación que dirigía la respuesta era el coronel Efraim Avni, es decir, varios rangos por debajo de cualquier miembro del alto mando.

Avni recibía instrucciones de los altos mandos por teléfono y mensajes de texto, pero parecía claro que la capacidad del alto mando para dirigir la guerra se veía gravemente obstaculizada por la ausencia de un solo general de división.

Las investigaciones de las IDF también descubrieron que uno de los principales problemas era que no se había previsto la posibilidad de que los invasores de Hamás penetraran lo suficiente en Israel como para hacerse con el control de cruces de carreteras clave.

Por ejemplo, un gran número de refuerzos de las IDF fueron asesinados en el cruce de la ruta 232 cuando se dirigían a ayudar a los pueblos del sur, habiendo bajado completamente la guardia dado que no preveían la llegada de invasores a los pueblos.

Otras fuerzas de refuerzo del IDF sobrevivieron ataques de Hamas en los cruces

Otras fuerzas de refuerzo sobrevivieron a los ataques de Hamas en los cruces, pero se retrasaron significativamente al intentar defenderse.

Sin embargo, otras fuerzas de refuerzo terminaron yendo a pueblos diferentes a los originalmente previstos, decidiendo rodear el cruce para evitar a los combatientes de Hamas, pero en el caos del día, ni el alto mando ni el Comando del Sur se dieron cuenta de que estas fuerzas habían cambiado sus destinos.

A pesar de todo el caos, fuentes del Comando del Sur señalaron que el plan original de Hamas era penetrar hasta Beerseba, Ashkelon, Netivot y la base aérea Hatzerim, no solo llegar a Sderot y Ofakim en términos de centros de población más grandes.

Estas fuentes dijeron que, por caótica que fuera la respuesta, el heroísmo y la rápida respuesta de esas fuerzas del IDF, reservistas y algunos civiles comunes para bloquear y repeler el avance de Hamas fue lo que evitó una tragedia mucho mayor y una pérdida de vidas mucho mayor que las 1,200 israelíes que murieron ese día.

Por ejemplo, el IDF dijo que Hamas había planeado matar alrededor de 600 civiles solo en Ofakim, incluidos todos los estudiantes de una escuela considerable.

Según el ejército, esto no es una estimación, sino que se basa en mapas e instrucciones encontradas en los invasores de Hamas muertos dentro de Israel.

ERRORES ADICIONALES el 7 de octubre incluyeron que Finkelman prestó más atención a las aldeas del corredor norte de Gaza que a las del corredor sur de Gaza.

Aunque en un momento acertó al suponer que el comandante del corredor sur de Gaza, el Coronel Assaf Hamami, había sido asesinado por invasores de Hamas, pensó que después de hablar con y nombrar a un nuevo oficial para hacerse cargo de esas áreas, no necesitaba seguir gestionando el área de manera más directa.

En contraste, la investigación encontró que tantos comandantes del corredor sur de Gaza habían sido asesinados o heridos que el nuevo comandante no tomó el control de la situación durante varias horas.

Esto llevó a que las FDI ni siquiera llegaran a Nir Oz y a algunas de las otras aldeas del corredor sur de Gaza más afectadas hasta después de que todos los invasores de Hamas hubieran regresado a Gaza.

Además, aunque hubo muchas muestras de valentía, hubo varios casos en los que las fuerzas de las FDI retrocedieron ante los invasores de Hamas en lugar de seguir las directivas de las FDI de mantener siempre su posición e incluso repeler proactivamente a los invasores del territorio israelí.

El Post y otros medios vieron un video de soldados en Zikim, que incluso superaban en número a los comandos navales de Hamas que venían por la playa después de haber penetrado las defensas navales de las FDI, simplemente retrocediendo en lugar de enfrentar a los invasores. Esos invasores de Hamas matarían a 17 israelíes antes de ser detenidos por otras fuerzas.

Al igual que con la publicación de todas las investigaciones, las FDI no comentaron sobre cómo manejaron tales retrocesos impropios, con fuentes diciendo únicamente que se estaban abordando.

Cinco errores que la investigación de las FDI atribuye a Finkelman, y que él mismo ha respaldado, incluyen:

Dar demasiado peso a los informes de sus oficiales de inteligencia y no pensar lo suficientemente de manera independiente sobre la posibilidad de un ataque inminente Después de las 6:29 a.m. del 7 de octubre, no presionó lo suficiente para obtener fuentes adicionales para conocer la invasión en evolución y qué estaba sucediendo en las aldeas fronterizas individuales, aún enfocado en la inteligencia relacionada con cómo actuaban los funcionarios de alto rango de Hamas y golpearlos Tardó demasiado en darse cuenta de que necesitaba ayuda rápida y mucho más amplia de la fuerza aérea No intervino lo suficientemente directa y rápidamente en el corredor sur de Gaza No actuó lo suficientemente rápido para evacuar a civiles y para tener una comunicación más clara con ellos sobre cómo y cuándo serían salvados.

Respecto a este último punto, a Finkelman se le criticó por no darse cuenta de que al evacuar el 90% del festival Nova a las 7:15 a.m., el número de participantes había sido tan grande que aún existía un gran riesgo para los civiles allí.

En su defensa, fuentes del Comando Sur señalan que envió a un comandante veterano para gestionar la situación, pero ese comandante fue asesinado en el camino y Finkelman no lo supo en tiempo real.

Además de los hallazgos más específicos, la investigación recomendó que en general: