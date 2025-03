Un ex preso palestino visita a la familia de Bibas y pide disculpas

El activista por la paz palestino Samer Sinjilwai visitó a Yarden Bibas el viernes, lo anunció en una publicación en X.

Sinjilawi, ex miembro de Fatah y ex prisionero de seguridad en Israel, visitó el pueblo de Maccabiah el viernes, donde residen muchos miembros de la comunidad de Kibbutz Nir Oz.

Tanto la familia Bibas como la familia Lifshitz han estado viviendo en esta comunidad.

Según Sinjilawi, él pidió perdón a las familias afligidas.

"En nombre de mi pueblo, les pedí perdón. Yarden me dijo lo importante que era para él que un palestino viniera a visitar. Cuando Yarden y Sharon Lifshitz me abrazaron, no pude contener las lágrimas."

¿Por qué estuvo en prisión?

Sinjilawi fue arrestado cuando era adolescente durante la Primera Intifada. En 1987, a los 14 años, se unió a movimientos de resistencia palestinos, "lanzando piedras y enfrentándose a tanques, para sentirse parte de ello", escribió. Eventualmente fue arrestado y no pudo terminar la escuela secundaria, pero experimentó un tipo diferente de experiencia educativa que cambió su vida dentro de la prisión.

En un ensayo escrito por el ahora activista por la paz, fue elegido como portavoz para negociar con las autoridades de la prisión por las necesidades de los prisioneros. Estas necesidades incluían, pero no se limitaban a, solicitudes de mejor comida, permisos para visitas familiares, etc. Acredita esta experiencia como parte de su viaje para "comprender al enemigo", según un artículo publicado a principios de esta semana en el Zentrum Liberal Moderne de Alemania.

"Siento que es nuestro deber como palestinos compartir el dolor y el sufrimiento de estas familias, decir en voz alta y clara que condenamos estos asesinatos, y pedir disculpas y perdón. Creo que tanto Yarden como Sharon necesitaban escuchar estas palabras de mi parte. Solo puedo esperar haber hecho algo, por pequeño y fugaz que sea, para aliviar su dolor", escribió.