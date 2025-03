'No destruyan nuestras vidas': video de Hamas muestra a Iair y Eitan Horn antes de la separación

Hamas lanzó un video de propaganda en sus redes sociales de los hermanos Iair y Eitan Horn el sábado, justo antes de la liberación de Iair de cautiverio.

El video muestra a los hermanos Horn abrazándose y despidiéndose un día antes de que Iair fuera liberado de vuelta a Israel, en lo que parece ser un túnel subterráneo de Hamas.

"Estoy muy feliz de ver que mi hermano está siendo liberado, pero esto no es lógico, de ninguna manera, separar familias", dijo Eitan en el video. "Saquen a todos y no separen familias. No destruyan todas nuestras vidas".

Mientras Eitan abraza a su hermano, le dice que les diga a sus padres y a todos que continúen las manifestaciones y pidan al gobierno que firme la segunda fase del acuerdo.

Iair fue liberado como parte de la primera fase del acuerdo de alto el fuego el 15 de febrero. Desde su regreso, ha estado abogando por la liberación de su hermano.

Los hermanos Iair y Eitan Horn aparecen en el último vídeo propagandístico de Hamás, 1 de marzo de 2025 (credit: screenshot, SECTION 27A COPYRIGHT ACT)

Declaraciones de la familia y la Oficina del Primer Ministro sobre el video

"Mi corazón se rompe al ver a Eitan en esta difícil situación, donde está separado de su hermano, que está siendo liberado, y él permanece retenido en el infierno que es Hamás, durante 512 días", dijo la familia Horn en un comunicado.

"Puedes ver en los ojos de Eitan la desesperación y el miedo que está experimentando. Desde que Iair regresó a nosotros, no ha dejado de pensar y actuar en nombre de Eitan y de todos los secuestrados que siguen en cautiverio", dijeron.

"Exigimos a aquellos que toman las decisiones que miren a los ojos de Eitan. No detengan el acuerdo que ya ha traído de vuelta a docenas de secuestrados", dijeron, pidiendo la liberación del resto de los rehenes. "¡Se está acabando el tiempo! Traigan a todos a casa, ahora, de una sola vez".

La familia del rehén Nimrod Cohen lo identificó en el mismo video.

La Oficina del Primer Ministro respondió al video de Hamás en X/Twitter.

ארגון הטרור חמאס הפיץ הערב עוד סרטון תעמולה אכזרי, בו מאולצים חטופינו לדברר לוחמה פסיכולוגית.ישראל לא תירתע מתעמולת החמאס.נוסיף לפעול ללא לאות להשבת כל חטופינו ולעמידה בכל מטרות המלחמה של ישראל. — ראש ממשלת ישראל (@IsraeliPM_heb) March 1, 2025

"La organización terrorista Hamás lanzó otro cruel video de propaganda esta noche, en el que nuestros rehenes son obligados a participar en una guerra psicológica", escribió la Oficina del Primer Ministro. "Israel no será intimidado por la propaganda de Hamás. Continuaremos trabajando incansablemente para devolver a todos nuestros rehenes y cumplir con todos los objetivos de guerra de Israel".

Iair y Eitan fueron secuestrados de la casa de Iair en el Kibbutz Nir Oz el 7 de octubre de 2023. Los rehenes liberados han informado que los dos estaban sanos y no habían sufrido lesiones, y estaban siendo retenidos juntos en cautiverio hasta que Iair fue liberado.