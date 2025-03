La familia del rehén Nimrod Cohen lo identifica en un video de propaganda de Hamas

La familia del rehén Nimrod Cohen lo identificó en el video de propaganda de Hamas emitido el sábado en el que aparecen los hermanos Iair y Eitan Horn.

La familia dijo que lo identificaron a Cohen, cuya cara está borrosa, a través de un tatuaje que apareció en su brazo.

En el video, se puede ver a los hermanos Horn abrazándose y despidiéndose un día antes de que Iair fuera liberado. El rehén liberado Sagui Dekel-Chen y otros rehenes cuyas caras están borrosas también aparecen en el video.

"Estoy muy feliz de ver que mi hermano está siendo liberado, pero esto no es lógico, de ninguna manera, separar a las familias", dijo Eitan en el video. "Saquen a todos y no separen a las familias. No destruyan todas nuestras vidas". Nimrod Cohen (credit: COHEN FAMILY)

Mientras Eitan abrazaba a su hermano, le dijo que le dijera a sus padres que continuaran las manifestaciones y llamadas para que el gobierno firme la segunda fase del acuerdo.

Iair fue liberado como parte de la primera fase del acuerdo de alto el fuego el 15 de febrero.

Señal de vida de Cohen

A principios de febrero, el Canal 12 informó que Cohen, de 20 años, transmitió una señal de vida a su familia a través de rehenes recientemente liberados que estuvieron retenidos con él en cautiverio de Hamas.

Según el informe, Cohen les dijo a los rehenes liberados que le dijeran a su familia: "Estoy bien. No se preocupen por mí. Los quiero".