‘Hola, soy la Dra. Hamas’: El testimonio de Emily Damari

Emily Damari, una sobreviviente del cautiverio de Hamas, fue sometida hoy a una serie de cirugías para reparar graves lesiones que sufrió el 7 de octubre, las cuales no habían sido tratadas durante todo su tiempo en cautiverio.

Emily recibió disparos en la pierna y en la mano, perdiendo dos dedos. “Acepto completamente mi mano, el dolor y las cicatrices. Para mí, simbolizan libertad, esperanza y fuerza”, dijo. "Me cosieron como un cojín".

Damari fue sometida a múltiples cirugías en el Centro Médico Sheba para tratar las graves heridas infligidas durante el ataque del 7 de octubre.

Recibió disparos a corta distancia en la mano izquierda y la pierna derecha en Kfar Aza antes de ser secuestrada. Como resultado de los disparos, perdió dos dedos y sufrió lesiones extensas que limitaron su movimiento.

“Hamas no me proporcionó ningún tratamiento médico, solo una botella caducada de yodo y algunos vendajes”, recordó. A pesar del riesgo de infección mortal, soportó las duras condiciones sin tener acceso ni siquiera a la atención médica más básica o agua limpia. La ex rehén británico-israelí Emily Damari posa para una foto con su madre, Mandy, tras ser liberada de Gaza, donde permanecía retenida desde el mortífero ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, en el Centro Médico Sheba de Ramat Gan, en esta imagen obtenida por Reuters el 21 de enero de 2025. (credit: Damari family/Handout via REUTERS)

Tratamiento de Hamas de Damari

Mandy, la madre de Emily, dijo que Hamas "la cosió como un cojín" y que las lesiones la dejaron con un dolor insoportable durante meses.

"El hecho de que no haya muerto por una infección fatal es nada menos que un milagro médico", añadió.

"Estoy orgullosa de mi discapacidad, y con ella, ganaré".

Emily informó que sus cirugías en el Centro Médico Sheba fueron mucho mejor de lo esperado. "Los médicos y enfermeras hicieron un trabajo increíble. El terrible dolor que tuve durante un año y medio, debido a la falta de tratamiento adecuado en cautiverio, ha disminuido significativamente. Ahora, con rehabilitación y fisioterapia, espero que mi mano recupere una función mejor que antes".

Ella dijo que ahora está enfocando su atención en la lucha por liberar a los rehenes restantes aún detenidos en Gaza.

"Mis lesiones fueron graves, pero sé que hay otros todavía allí en condiciones mucho peores, tanto física como mentalmente. Cada rehén debe regresar a casa", declaró.

Dos de los que aún están en cautiverio son sus amigos cercanos del kibutz, los gemelos Gali y Ziv Berman. Gali estaba con ella cuando los terroristas entraron a su apartamento, y ambos fueron secuestrados juntos.

Ella está ahora haciendo campaña por su liberación: "Estoy agradecida al Presidente [Donald] Trump por el acuerdo que me trajo a casa, pero ahora debemos traer de vuelta a Gali, Ziv y a todos los demás rehenes antes de que sea demasiado tarde".

En una publicación de Instagram, Emily compartió más detalles sobre su calvario:

"'Hola, soy el Dr. Hamas', eso es lo que me dijo el doctor en Shifa [Hospital] antes de mi 'cirugía'. Han pasado diecisiete meses desde entonces, y ahora por fin ha llegado el momento que estaba esperando: la verdadera cirugía en el Centro Médico Sheba".

"Recuerdo estar sentada en Shifa el 7 de octubre, mirando por una pequeña ventana, sintiendo mi mano destrozada y mi pierna herida por la bala que alcanzó a mi amada perra, Chucha, la cosa más preciada que tuve durante 11 años".

"Y luego llegó ese momento: me llevaron a la sala de operaciones y justo frente a mí había un cadáver. Miré hacia arriba y vi el cielo azul que debería haber sido gris en un día así. Recé a Dios para que me protegiera. Cuando desperté, 'Dr. Hamas' me dijo que había perdido dos dedos y que mi herida en la pierna había quedado abierta con solo cuatro puntos en lugar de dieciséis".

Hoy, después de 17 meses, por fin puedo reemplazar a Shifa con Sheba y recibir el tratamiento que merezco.

"Estoy en paz con mi lesión, realmente en paz. Sé que todavía hay un largo camino hacia la recuperación, pero esta vez estoy rodeada de familiares y amigos que me aman, y eso es lo que realmente importa. Estoy orgullosa de mi discapacidad, y con ella, ganaré."

471 días en cautiverio

Emily Tehila Damari regresó a Israel desde la Franja de Gaza en la primera fase del acuerdo de alto al fuego, un año y tres meses después de ser secuestrada por terroristas de Hamas el 7 de octubre.

Permaneció en cautiverio durante 471 días junto a Romi Gonen y Doron Steinbacher antes de ser liberada.