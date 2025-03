¿Cuál es la narrativa de las FDI y el Shin Bet contra Netanyahu para el 7 de octubre?

Con las FDI habiendo revelado la semana pasada en detalle extremo sus fallas para bloquear la invasión de Hamas el 7 de octubre, y con el Primer Ministro Benjamin Netanyahu rechazando una comisión estatal de investigación sobre sus acciones después de casi 18 meses, gran parte de los medios ahora están realizando su propio análisis sobre el jefe de gobierno.

Los puntos centrales potenciales de vulnerabilidad para Netanyahu son las afirmaciones de que él:

1) fue el principal o el arquitecto clave de la política de contener e intentar disuadir a Hamas en lugar de seguir otras opciones con la Autoridad Palestina, los saudíes y otros grupos suníes moderados;

2) fue el principal o el arquitecto clave de la política de facilitar que Qatar enviara millones de dólares al mes a Hamas;

3) debilitó a las FDI en términos reales y perjudicó la disuasión de Israel frente a Hamas y otros grupos proxy iraníes en términos de debilidad percibida debido a la reorganización judicial.

4) veto varias instancias en las que las FDI y el Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel) querían asesinar a los principales líderes de Hamas que presionaron por la invasión masiva del 7 de octubre;

y 5) no se puede culpar a las FDI por no intentar informarle sobre las señales previas a la invasión, ya que fue el oficial de inteligencia de Netanyahu y su secretario militar personal quienes decidieron no despertarlo o informarlo.

La narrativa de Netanyahu

Ninguno de estos puntos es unilatreal, pero la falta de Netanyahu de permitir una revisión independiente de estos asuntos no augura bien para tomar su narrativa sobre ellos tal cual. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, ministros y MK asisten a una sesión especial en honor del presidente Santiago Peña de Paraguay en la Knesset, el parlamento israelí en Jerusalén, 11 de diciembre 2024. (credit: YONATAN SINDEL/FLASH90)

Por ejemplo, él puede argumentar legítimamente que el establecimiento de defensa apoyó el contener y disuadir a Hamas y facilitar los pagos de Qatar para evitar que Hamas comenzara una guerra "innecesaria" repentinamente por falta de financiamiento, como ocurrió en 2014.

Pero hay otro lado de esto: es posible que Netanyahu podría haber buscado una opción diplomática más agresiva directamente con los palestinos, o con un paquete de normalización saudita: normalizar las relaciones con Israel y derrocar a Hamas, en el esfuerzo hacia una resolución más amplia con los palestinos.

Fuentes en el Mossad han dicho que la opción saudí era concreta, pero que el primer ministro quería bloquearla para mantener a Hamás en Gaza y mantener débil e aislada a la Autoridad Palestina en Cisjordania, para frustrar cualquier solución de dos estados.

Independientemente de si esas opciones hubieran funcionado, y la posición del establecimiento de defensa sobre la disuasión, parece indiscutible que Netanyahu mismo, como el principal decisor de la política, estaba a favor de mantener a Hamás en el poder, contenido y disuadido, en oposición a otras opciones.

Asimismo, Netanyahu puede legítimamente decir que había altos funcionarios de defensa, como el ex jefe del Mossad Yossi Cohen (2016-2021), que estaban a favor de facilitar el financiamiento qatarí. Pero, también había funcionarios de defensa que se oponían a esto, y la mayoría de las fuentes de defensa retratan al primer ministro como un promotor activo de la idea, no simplemente un aceptador pasivo de recomendaciones.

Además, hubo casos donde incluso Cohen en 2021, y su sucesor, el actual Director del Mossad David Barnea, recomendaron poner fin al financiamiento qatarí.

Aunque parece que muchos funcionarios de las FDI se opusieron a esto durante la era del primer ministro Naftali Bennett (mediados de 2021 a finales de 2022), lo que llevó a que el financiamiento catarí continuara, aunque de manera limitada en algunos aspectos, Netanyahu desestimó cualquier objeción al financiamiento catarí cuando regresó al cargo a principios de 2023.

Además, las FDI proporcionaron a Netanyahu un plan para conquistar Gaza y expulsar a Hamás en 2014, con fuentes militares diciendo que él saboteó la idea, filtrando las posibles pérdidas esperadas a los medios.

Netanyahu, a su vez, ha dicho que las FDI estaban en contra de una operación más grande en Gaza en 2014 desde el principio.

Netanyahu y la legislación de reforma judicial

En cuanto a la legislación de reforma judicial, Netanyahu puede acusar legítimamente a los reservistas que hicieron pública su intención de negarse a servir de ser responsables de debilitar al ejército.

Sin embargo, la gran mayoría del establecimiento político y del público en general hasta ahora creen que la legislación fue demasiado agresiva y apresurada.

Además, una vez que la oposición pública de los reservistas fue un hecho sobre el terreno, la negativa de Netanyahu a detener la reforma judicial y su evitación activa de las advertencias de seguridad de altos funcionarios de defensa en marzo y julio de 2023 fueron vistos por muchos como un error separado y significativo.

Las investigaciones del IDF han redimido a Netanyahu en cierto sentido en este asunto, con la conclusión de que Hamas estuvo cerca de invadir Israel dos veces en 2022, mucho antes de que se impulsaran los planes judiciales.

Sin embargo, el hecho de que Hamas decidiera llevar a cabo la invasión masiva en octubre de 2023, en uno de los momentos más críticos para el IDF en términos de preparación, debido al debate sobre la reforma judicial y cancelara los intentos de 2022, aún deja un amplio margen para culpar a Netanyahu en el asunto.

El tema de los asesinatos selectivos es probablemente uno de los más difíciles de evaluar.

Hubo momentos en los que Netanyahu aprobó audaces asesinatos y momentos en los que no lo hizo. También hubo momentos en los que el establecimiento de defensa abogaba por asesinatos atrevidos y momentos en los que no lo hacía. Aún así, hubo momentos en los que el establecimiento de defensa estaba dividido en el asunto.

Presentar solamente un lado como el que bloqueó los asesinatos no hace justicia a las circunstancias complejas y en constante evolución de este debate.

El problema de los asesinatos tampoco se puede separar de la estrategia más amplia de cómo manejar mejor a Hamas.

En la medida en que tanto el establecimiento de defensa como Netanyahu creían que Hamas podía ser contenido y disuadido, siempre hubo un argumento válido en contra de los asesinatos, ya que tales acciones podrían llevar a una guerra "innecesaria".

Todos estos funcionarios estaban equivocados en cuanto a la disuasión y, por lo tanto, tal vez también estaban equivocados al no llevar a cabo los asesinatos, pero es difícil decir si Netanyahu frente a miembros específicos del establecimiento de defensa eran más o menos responsables del error de no asesinar a altos funcionarios de Hamas.

Lo único que se puede decir con certeza es que todos los funcionarios de defensa y Netanyahu comparten la responsabilidad en este asunto.

¿Quién es responsable del 7 de octubre?

Respecto a la noche del 6 al 7 de octubre, ha sido injusto que Netanyahu intente culpar a todos los altos funcionarios del IDF y Shin Bet por no comprender la desesperación y la inmediatez de las señales de invasión.

Indudablemente, estos altos funcionarios de defensa deberían recibir una mayor culpa por los errores que cometieron esa noche. Pero la opinión prácticamente universal es que el error más grande fue no entender que Hamás estaba disuadido durante toda la década anterior, y este error se continuó de manera decisiva en la noche del 6 al 7 de octubre.

En la mentalidad previa al 7 de octubre, parece que las señales en la víspera de la invasión no habrían sido suficientes para hacer que Netanyahu o cualquier otra persona se diera cuenta de repente de que su visión de una década de Hamás estaba completamente equivocada y de enviar rápidamente enormes refuerzos a la frontera.

A la luz de esto, las nuevas revelaciones de que el oficial de inteligencia personal de Netanyahu recibió actualizaciones de los altos funcionarios de defensa sobre las señales de una invasión, que transmitió al secretario militar personal de Netanyahu, y que este secretario no transmitió al primer ministro, probablemente no cambian mucho.

Lo que sí cambian es que Netanyahu debería retener su crítica contra los altos funcionarios de las FDI y del Shin Bet por no darse cuenta de una invasión en curso porque sus funcionarios de seguridad personales cayeron en la misma trampa.

Indirectamente, esto significa que les había dado la impresión de que no debía ser despertado por un problema de seguridad limítrofe, no muy diferente del jefe de la Unidad 8200 Yossi Sariel.

En resumen, las FDI y el Shin Bet tienen muchas cosas que responder. Pero también Netanyahu.