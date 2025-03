Padre de víctima del Festival Nova se suicida por el dolor de su pérdida

Sofía Bongart amaba las rosas rojas. Una vez le dijo a su familia: "Después de que muera, haganme una tumba blanca y tráiganme una rosa roja." Acababa de completar su servicio militar y estaba comenzando su vida adulta, una joven alegre y optimista. El 7 de octubre, viajó con una amiga cercana al Festival Nova, donde ambas fueron asesinadas. Cada semana, su padre, Vladislav, visitaba su tumba blanca y colocaba rosas rojas en ella. Llevaba el dolor por dentro, retirándose y deteriorándose. Hace diez días, puso fin a su vida a los 48 años.

Ahora, en su departamento en Karmiel, Anna, su esposa, y su hija menor, Evelina, permanecen. Diez días después de este segundo golpe devastador, Anna habló sobre la vida hermosa que su familia alguna vez tuvo y su intento de reconstruir mientras soporta un inmenso dolor. Vladislav y Anna emigraron a Israel desde Ucrania en 2006 con Sofía, que tenía cuatro años en ese momento. Llegaron a Karmiel y comenzaron a construir su nueva vida.

En Galilea, hace 13 años, nació su segunda hija, Evelina. Una familia pequeña, feliz y unida. "El sueño de Vladislav era que tuviéramos nuestro propio apartamento para que las niñas tuvieran su propio espacio, algo a lo que aferrarse cuando ya no estuviéramos aquí", dijo Anna. La joven pareja trabajó duro, ahorró cada shekel y finalmente compró un apartamento.

Israelíes visitan el lugar de la masacre del festival de música Nova, en el sur de Israel, durante la festividad judía de Simchat Torá, el 24 de octubre de 2024. (credit: OREN BEN HAKOON/FLASH90)

Sofía fue educada en el sistema escolar de Karmiel, asistiendo a la Escuela Secundaria Ort Psagot. "Era una chica tranquila y bien educada. Siempre respetaba a quienes la rodeaban y era muy sociable", escribió Adi Alon, su maestra de homeroom de la escuela intermedia. Después de terminar la escuela, se enlistó en las FDI y sirvió como suboficial de bienestar social en la Ciudad de las Bases de Entrenamiento. En diciembre de 2022, completó su servicio obligatorio y fue dada de baja del ejército. Una joven con toda su vida adulta por delante.

Amigas de la infancia murieron una al lado de la otra

Su amiga de la infancia más cercana era Liraz Nissan, con quien pasaba mucho tiempo. A medida que se acercaba el fin de semana de Simchat Torah, decidieron ir a una fiesta. Debatieron entre un evento en el Kinneret y el Festival Nova. "Al final, eligieron Nova y lograron conseguir entradas en el último minuto", dijo Anna. Después de celebrar la noche de Simchat Torah con sus familias, Sofía y Liraz planearon encontrarse. A las 3:00 a. m., Sofía salió de su casa y recogió a Liraz, quien se estaba quedando con su familia en Acre. A las 6:00 a. m., llegaron a Nova.

"Sofía era una niña madura y responsable, y siempre confiaba en ella y nunca me preocupaba. Viajaba mucho, y mi única preocupación era la seguridad en carretera. Teníamos un acuerdo de que siempre me actualizaría cuando llegara a su destino. A las 6:00 a.m., cuando llegaron a Nova, me mandó un mensaje de texto: ‘Llegué’”, recordó Anna.

Poco después de entrar al festival, comenzó la horrible lluvia de cohetes. “Les dijeron a las personas a su alrededor que se acostaran en el suelo y esperaran a que terminara. Ella confiaba tanto en el ejército,” dijo Anna. A las 8:00 a.m., Sofía y Liraz decidieron huir del recinto del festival y corrieron hacia Be’eri.

Cuando se acercaron al kibutz, les advirtieron que era demasiado peligroso y dieron la vuelta. Junto con otros 14 asistentes al festival que huían de la masacre, se refugiaron dentro de un pequeño bunker de concreto. Al igual que otros refugios similares en la zona, que estaban llenos de jóvenes buscando refugio, el bunker de Be’eri se convirtió en una trampa mortal. Los terroristas dispararon hacia él y lanzaron granadas dentro.

Alrededor de las 9:00 a.m., Liraz fue herida. Sofía estaba debajo de ella. El horror continuó, y aproximadamente a las 11:30 a.m., Sofía hizo un intento desesperado por escapar. Salió—y la mataron a tiros.

"Hasta ese día, todo estaba genial. Sabíamos que mudarnos a Israel había sido una buena decisión", dijo Anna. Pero el 7 de octubre, todo se derrumbó. "Nos pusimos una máscara y llevamos nuestro dolor, pero Vladislav nunca compartió lo que estaba pasando", dijo. Todos los días iba a trabajar a Rafael. Antes de eso, había trabajado en Elbit. "En Rafael, trabajaba en producción, y decían que hacía un gran trabajo", compartió Anna.

Cada mañana iba a trabajar, regresaba a casa por la tarde y dos veces por semana visitaba el cementerio con rosas rojas. "En el trabajo, nunca mencionaba que su hija había sido asesinada. No quería que la gente lo mirara con lástima. Rechazaba la ayuda y estaba consumido por dentro. Pero nunca temí que se hiciera daño a sí mismo", dijo Anna.

Hace 11 días, la pareja había planeado visitar a los familiares de Vladislav. Un tío cercano al que estaba muy unido había fallecido, y iban a hacer una visita de condolencias. Sofía regresó a casa y, según lo planeado, lo llamó desde el coche. Vladislav no contestó. Ella asumió que se había quedado dormido. Cuando subió a su apartamento y abrió la puerta, lo vio, y se dio cuenta de lo que había pasado. Había decidido terminar con su vida y el sufrimiento que cargaba.

Ahora solo quedan una madre y una hija de lo que una vez fue una pequeña y feliz familia. "Me levantaré y lo enfrentaré. Tengo que proveer para nuestro hogar", dijo Anna.

Si tú o alguien que conoces está en crisis y podría estar pensando en suicidarse, por favor busca ayuda profesional. Puedes contactar a la línea de apoyo emocional ERAN al 1201 o visitar su sitio web, así como el servicio de apoyo en línea Sahar.