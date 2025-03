Shin Bet: Financiación de Netanyahu a Hamás a través de Qatar permitió el ataque del 7 de octubre

Mientras asumiendo mucha responsabilidad por el desastre del 7 de octubre, en su informe publicado de manera repentina e inesperada el martes, el Shin Bet incluyó acusaciones de que las políticas del Primer Ministro Benjamin Netanyahu con respecto al Monte del Templo, el trato a los prisioneros palestinos y la reforma judicial, fueron motivadores adicionales significativos para que Hamas finalmente iniciara su invasión planeada desde hace mucho tiempo.

De hecho, el Shin Bet nunca menciona a Netanyahu por su nombre, y técnicamente, algunas de estas políticas eran del entonces ministro de seguridad nacional Itamar Ben Gvir, pero Netanyahu, como primer ministro, permitió que muchas de las políticas continuaran, a pesar de tener el poder para detenerlas.

Más específicamente, Ben Gvir expandió enormemente el número de visitantes judíos al Monte del Templo en comparación con años anteriores, violó algunas de las reglas sobre qué actividades se podían realizar en el Monte, pidió públicamente un cambio completo en el "status quo" y aplicó políticas para empeorar el trato a los prisioneros palestinos.

Los movimientos de Ben Gvir llevaron a condenas públicas por parte de aliados sunitas moderados, Occidente y Hamas, y a advertencias privadas por parte del Shin Bet.

Otras políticas del gobierno durante el reinado de Netanyahu que el Shin Bet señaló como problemáticas y que contribuyeron a la decisión de Hamas de invadir fueron su facilitación de fondos qataríes a Hamas y su oposición a operaciones de asesinato propuestas de líderes importantes de Hamas.

Una vista aérea muestra los daños causados tras una infiltración masiva de hombres armados de Hamás procedentes de la Franja de Gaza, en el kibutz Beeri, en el sur de Israel, el 11 de octubre de 2023. (credit: REUTERS/ILAN ROSENBERG)

La reforma judicial también fue una política totalmente respaldada por Netanyahu, aunque él pueda culpar fácilmente del impacto que tuvo en la preparación de las FDI y en la percepción de la preparación de las FDI por parte de Hamas a sus críticos, al igual que ellos lo culpan por impulsar la reforma.

En otro punto clave del informe, el Shin Bet escribió que, aunque está realizando amplias reformas en su propia organización debido a sus numerosos fracasos masivos el 7 de octubre, estas serán insuficientes para prevenir futuros desastres sin cambios en la interfaz entre los sectores político y de defensa.

Pero la mayor parte del informe trata sobre los propios fracasos del Shin Bet: no advertir al país sobre una invasión, no entender las intenciones de Hamas tanto antes del 7 de octubre como en la víspera de la invasión, no adaptarse a Hamas como entidad militar en lugar de un grupo terrorista, permitir a Hamas armarse masivamente y no ver la profundidad del daño a la disuasión israelí.

Otro punto ciego para el Shin Bet fue su creencia en la víspera del 7 de octubre de que Hamas podría estar enfocado en un ataque en Cisjordania, parcialmente porque los gobernantes de Gaza llevaron a cabo un ataque terrorista inusual en Cisjordania el 5 de octubre.

Conceptualmente, el Shin Bet dijo que tenía demasiada confianza en la valla fronteriza de alta tecnología del IDF en Gaza, estaba demasiado comprometido con la calma y la estabilidad, y estaba demasiado preocupado por las malas interpretaciones al presionar a Hamas que llevaran a la inestabilidad o a una guerra "innecesaria", como se percibió el conflicto de Gaza de 2014.

Algunos puntos fascinantes revelados por el informe del Shin Bet por primera vez, que no tenía el IDF, fueron el número exacto de tarjetas SIM israelíes que se activaron en Gaza antes de la invasión: 45.

El Shin Bet luego señaló que esto era muy similar a las 38 SIM activadas en Gaza en octubre de 2022 y las 37 SIM activadas en Gaza en abril de 2023.

En ambos casos, Hamas no invadió, algo que el Shin Bet dijo que le llevó a dudar de que algo verdaderamente único o inusualmente peligroso estuviera a punto de suceder.

Miembros de las Brigadas Al-Qassam, ala militar de Hamás, y dolientes asisten al funeral de los combatientes de Al-Qassam muertos durante la guerra entre Israel y Hamás en el campo de Al-Shati, en la ciudad de Gaza, 28 de febrero de 2025. (credit: Khalil Kahlout/Flash90)

A continuación, la agencia dijo que a las 3:03 a.m., envió una advertencia sobre las SIMs a las FDI, la policía y el Consejo de Seguridad Nacional, que representa al primer ministro.

Además, el Shin Bet afirmó que el equilibrio de las circunstancias era un alejamiento de la rutina con Hamas y que si hubiera otros factores agravantes, "podría indicar actividad de ataque por parte de Hamas".

Por supuesto, el informe del Shin Bet admitió que la actividad de ataque a la que se refería era mucho menor, como las docenas previstas en el informe de investigación de las FDI, por lo que el personal de "Taquila" que envió a la frontera de Gaza para aumentar la seguridad era relativamente pequeño.

Asimismo, el Shin Bet admitió que no tomó en serio ni las versiones de 2018 ni de 2022 de los planes de las Murallas de Jericó para una posible invasión de Hamas. Dado que no consideraba estos planes como realistas, una invasión más amplia de Hamas en el sur de Israel básicamente no formaba parte de ningún análisis de seguridad de la agencia.

A diferencia de las FDI, donde el suboficial "V" se mantuvo solo en un mar de negación y advirtió que el plan de las Murallas de Jericó podría ser real, parece que no hubo ni siquiera una voz minoritaria dentro del Shin Bet.

El Shin Bet dijo que su falta de tomar en serio la invasión no solo perjudicó su capacidad de advertir sobre guerras, sino que también llevó a una mala gestión de la recolección de inteligencia, la cual podría haberse dirigido más en la dirección de seguir los desarrollos previos a los Muros de Jericó.

El ministro de Defensa, Yoav Gallant, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y el director del Shin Bet, Ronen Bar. (credit: AVSHALOM SASSONI/FLASH90, Chaim Goldberg/Flash90, MAYA ALLERUZZO/POOL/VIA REUTERS, WEST ASIA NEWS AGENCY/REUTERS)

Otro error importante fue que el Shin Bet y las FDI juntos no pudieron adaptarse a Hamas como una entidad militar completa que pudiera manejar una invasión multifacética compleja, en lugar de un grupo terrorista con capacidades y alcance limitados.

De hecho, en adelante, la agencia dijo que debe dividir la responsabilidad de las advertencias relacionadas con Gaza.

Su recomendación es que el Shin Bet, que es una organización mucho más pequeña y especializada, siga siendo responsable de advertir sobre tramas terroristas más pequeñas, pero que las FDI asuman la responsabilidad de advertir sobre cualquier tipo de invasión militar más amplia.

De hecho, durante gran parte de la historia de Israel, las FDI tenían el papel principal en las advertencias de una guerra amplia desde cualquier frontera, pero en 2012, las FDI retiraron su unidad de espionaje humano Unidad 504 de Gaza, dejando a la agencia como única responsable del espionaje humano.

Junto con este cambio, el Shin Bet también asumió más responsabilidad en la advertencia de guerra con Gaza, aunque las FDI aún estaban presentes.

A pesar de que se dejó al Shin Bet con la responsabilidad exclusiva de espionaje humano en Gaza, la agencia admitió que desde 2018 perdió una gran parte de su red.

Atribuyó estas pérdidas a una represión que Hamas llevó a cabo contra su red de espionaje luego de una operación en Khan Yunis en 2018 y otra operación de asesinato en varias regiones ese año.

Según el Shin Bet, estas represiones redujeron en gran medida la libertad de acción y reclutamiento de la agencia en Gaza, aunque afirmó que ha restaurado aspectos de la red "en gran cantidad".

Después de todo su orgullo por reparar su red de espionaje en Gaza, el hecho es que ningún espía humano advirtió a la agencia de la invasión de Hamas el 7 de octubre. Más bien, el Shin Bet, en un movimiento inusual, reveló que sus espías en Gaza percibieron la atmósfera como rutinaria y normal.

En una crítica a la inteligencia de las FDI, el Shin Bet dijo que "dos indicios" que el ejército tenía de "actividades excepcionales" no le fueron transmitidos en vísperas del ataque.

Ignorando advertencias de sensores a lo largo de la frontera de Gaza

Otro error que el Shin Bet reconoció fue que no consultó completamente toda su inteligencia de "sensores" en vísperas de la invasión, ya que algunos de esos elementos habían sido relegados en favor de la avanzada "herramienta" del Shin Bet relacionada con las SIM.

De hecho, el Shin Bet reveló que cuenta con una gran cantidad de sensores de "cientos de operaciones en años recientes" que le habrían dado una imagen mucho más clara de la invasión potencial.

Seguidamente, la agencia declaró que durante años había estado recortando el departamento "ipcha mistabra/Equipo Rojo" que se supone debe oponerse a la sabiduría convencional del resto de la agencia.

En la misma línea, el Shin Bet reconoció que no consideró seriamente que Hamas pudiera estar llevando a cabo un elaborado engaño sobre su deseo de estabilidad económica y de más trabajadores en Israel para engañar a Israel y hacerla creer en sus verdaderas intenciones de invasión.

A pesar de todo lo anterior, el Shin Bet atribuyó a su división de análisis haber emitido múltiples advertencias en 2023 de que la disuasión israelí frente a Hamas y otros adversarios estaba disminuyendo.

Más específicamente, el Shin Bet dijo que "no define a Hamas como estando en un estado de ser disuadido".

Además, advirtió al ámbito político que "no puede aceptarse la existencia de una entidad de los Hermanos Musulmanes [Hamas] con capacidades militares y conexión al eje chiita justo al lado de la frontera de Gaza".

Además, el Shin Bet dijo que desde 2021 invirtió recursos significativos en la preparación de operaciones de asesinato contra altos líderes de Hamas y advirtió al ámbito político sobre la mayor fortaleza de Hamas derivada de la financiación catarí e iraní.

Antes de las festividades del otoño de 2023, el Shin Bet dijo que advirtió específicamente que, en cuanto a las amenazas de Gaza, Israel estaba entrando en "un período inestable" y una vez más recomendó el asesinato de líderes de Hamas y un refuerzo de la seguridad fronteriza (aunque muy lejos del volumen necesario para detener la invasión de Hamas).

Una vez que comenzó la guerra, el Shin Bet dijo que contribuyó de manera importante a la guerra de Israel en Gaza, Líbano, Cisjordania y en otros lugares, especialmente en lo que respecta a los rehenes israelíes de Hamas.

Además, la agencia reveló que tiene agentes que resultaron heridos mientras se infiltraban en las fuerzas de Radwan de Hezbollah para avanzar en los objetivos más amplios de Israel.

La agencia dijo que ha pasado por reformas masivas, señalando que ha dividido su enfoque de recolección de inteligencia en Gaza en muchas unidades subgeográficas, ya que opera en Cisjordania.

Además, dijo que está modificando sus interacciones con la Unidad 8200 de las FDI para aumentar el intercambio de información, aunque todas las agencias han afirmado muchas veces en los últimos años que su intercambio de información está en niveles récord.

El Director de Shin Bet, Ronen Bar, ha resistido la presión de Netanyahu para renunciar hasta ahora.

Algunos creen que se mantendrá en el cargo hasta que todos los rehenes regresen, mientras que otros creen que se mantendrá en el cargo para una investigación estatal sobre Netanyahu, y otros creen que renunciará temprano, pero que tiene tiempo, dado que su mandato se extiende hasta octubre de 2026.