Filtraciones en redes sociales permitieron el ataque de Hamás a la base Nahal Oz el 7 de octubre

Los soldados del IDF dejaron tantas pistas en las redes sociales que los invasores de Hamas el 7 de octubre tuvieron un conocimiento completo de casi cada unidad, subunidad y edificio dentro de la base del IDF en Nahal Oz cuando la invadieron, mataron a 53 soldados y tomaron a 10 como rehenes el 7 de octubre de 2023.

Dieciséis de los fallecidos eran observadores de campo femeninos, muchos murieron cuando Hamas incendió el edificio en el que se encontraban, y varios de los rehenes estaban entre los recientemente liberados como parte del alto el fuego del 19 de enero. Dos oficiales y cinco soldados lograron escapar de la sala de situación en llamas al romper una ventana del baño y salir sigilosamente.

Las descripciones en redes sociales eran tan detalladas, a menudo simplemente a partir de fotos que los soldados tomaban junto a diferentes edificios en su primer o último día en una posición, que la investigación oficial del IDF sobre la batalla ha concluido que Hamas no necesitaba un solo espía para llevar a cabo su plan de infiltración altamente específico.

Hasta ese punto, los interrogatorios de prisioneros de Hamas y la incautación de otros elementos físicos de Hamas que las FDI encontraron al invadir Gaza llevaron a Hamas a poder construir un modelo de partes de la base para practicar su invasión, al igual que a veces hacen las fuerzas especiales israelíes antes de una operación.

Esto permitió a Hamas mejorar considerablemente su planificación táctica para invadir Nahal Oz, mucho más allá de incluso el análisis ya significativo que había realizado en los planes de Muros de Jericó 2021-2022, pudiendo calcular exactamente cuánto tiempo tardarían ciertos refuerzos de las FDI en llegar, y qué soldados estarían estacionados dónde en las etapas tempranas y secundarias de la invasión.

El puesto de observación de Nahal Oz, reabierto en Camp Reim (credit: IDF SPOKESMAN’S UNIT)

Hamas sabía dónde estaban los generadores y las cámaras de video de la base, dónde estaban las salas seguras, cómo y cuándo se movían las patrullas, dónde dormían el comandante de la base y los comandantes de compañía, dónde estaba la sala de coordinación de la situación y más.

Un documento de Hamas afirmaba que si lograban superar rápidamente la base de Nahal Oz y las fuerzas en Yiftach, entonces la capacidad de las FDI para montar una defensa organizada en la zona se desmoronaría rápidamente.

Hamas superó a los soldados en Nahal Oz en tres oleadas, después de haberlo golpeado con alrededor de 65 cohetes entre las 6:30 a.m. y las 7:05 a.m. La primera oleada alrededor de las 6:30 a.m. tenía alrededor de 65 invasores, la segunda oleada alrededor de las 9:00 a.m. tenía alrededor de 50, y la tercera oleada alrededor de las 10:00 a.m. tenía alrededor de 100 para un total de alrededor de 215.

Las fuerzas israelíes inicialmente fueron distraídas por el ataque con cohetes, mostrando imágenes de video de ellos parados tranquilamente en habitaciones seguras, pero tomando casi ninguna precaución para tomar posiciones que los protegieran de una invasión terrestre.

Para las 6:45 a.m., los invasores de Hamas se habían reunido en números significativos desde múltiples lados de la base para atacarla en dos frentes simultáneamente.

Muchos soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel comenzaron a moverse hacia posiciones defensivas en la pared de la base en este momento, dejándolos en desventaja ya que Hamas ya estaba preparado para su llegada.

Además, el ataque de doble frente de Hamas obligó a las fuerzas israelíes dentro de la base a dividir su defensa.

Los soldados estacionados en la base en el momento de la invasión incluían un grupo del 13er batallón de la Brigada Golani, dos tanques y una unidad de recolección de campo del batallón 414.

En total, las FDI tenían alrededor de 162 soldados en y alrededor de la base de Nahal Oz, pero solo 81 de ellos estaban entrenados como combatientes y, escandalosamente, solo 90 tenían armas.

Este problema de tener tantos soldados tan cerca de la frontera sin armas fue uno de los primeros que las FDI aseguraron haberse asegurado de cambiar después de que comenzara a analizarse el desastre del 7 de octubre.

Además, la situación era aún peor porque solo unos pocos docenas de combatientes realmente ocuparon posiciones a lo largo del muro protegiendo la base, con la mayoría de los soldados armados y todos los soldados desarmados ocupando posiciones predeterminadas dentro de edificios parcialmente seguros dispersos dentro de la base.

Aunque desde cierta perspectiva, ocupar estas posiciones seguía un cierto procedimiento en caso de un intento de infiltración a pequeña escala en la base, que era el principal escenario de una invasión anticipada si acaso, no tenía sentido a la luz de los múltiples grupos de docenas de invasores de Hamas que se preparaban para romper las paredes de la base por múltiples lados.

Los tanques no fueron utilizados de manera efectiva, ya que para cuando estaban siendo tripulados y operados, los invasores de Hamas ya habían comenzado a penetrar la base, por lo que se había perdido la oportunidad de que los tanques dispararan a los invasores antes de que llegaran a la base.

Además, uno de los tanques estaba fuera de la base y no regresó a tiempo para marcar la diferencia, mientras que el tanque dentro de la base logró matar a un pequeño número de invasores de Hamas, pero luego siguió el procedimiento estándar de tomar una posición fuera de la base para evitar que más invasores ingresaran, sin darse cuenta de lo desesperada que estaba a punto de volverse la situación dentro de la base.

En un corto período de tiempo, Hamas utilizó misiles antitanque, granadas y disparos para matar a los pequeños grupos de resistencia en las murallas de la base y para abrirse paso en la base desde múltiples direcciones.

Cronología: Cómo Hamas arrasó la base de Nahal Oz

Para las 7:30 a.m., Hamas también había penetrado la puerta principal de la base.

Las FDI dividieron la primera etapa de la batalla en el periodo de 6:29 a.m. a 8:20 a.m., la penetración inicial y la lucha inicial en la base, que incluyó alrededor de 35 subenfrentamientos diferentes, con alrededor de media docena de peleas más significativas y prolongadas.

Luego, las FDI enmarcaron el período de 8:20 a.m. a 12:00 del mediodía como continuación de la batalla, incluido a las 10:20 a.m. cuando Hamas tomó como rehenes a siete vigilantes femeninas y a un equipo de tanque de tres personas.

La tercera etapa fue de 12:00 del mediodía a 8:00 p.m. cuando las fuerzas israelíes comenzaron gradualmente a recuperar el control y a vencer a los invasores de Hamas.

Más específicamente, entre las 12:00 del mediodía y la 1:36 p.m., los paracaidistas del batallón 890 y las fuerzas especiales de combate Tamam avanzaron en oleadas para reforzar la base de Nahal Oz. La mayoría de los invasores fueron abatidos o expulsados para las 5:00 p.m.

Un aspecto único de la batalla de Nahal Oz es que, debido a la participación de los vigilantes, la investigación de las FDI muestra que sabían exactamente lo que estaban haciendo los invasores minuto a minuto en tiempo real.

A las 6:31 a.m., las vigilantes informaron que los invasores de Hamas estaban cortando la alambrada frente a la base de Nahal Oz. Casi inmediatamente después, informaron que todo un grupo de invasores estaba entrando.

El comandante reinante en la base informó a todas las posiciones cercanas y al centro de mando de la brigada que "se estaba desarrollando una situación compleja".

A las 6:33 a.m., los vigías informaron que una brecha completa había sido abierta en otra parte de la cerca fronteriza.

A las 6:37 a.m., hicieron informes adicionales sobre más brechas en la cerca.

Luego, a las 6:39 a.m., los vigías informaron que docenas de invasores adicionales estaban ingresando al territorio de Israel.

Alrededor de las 6:38 a.m., la base no logró disparar sus morteros contra los invasores antes de que llegaran cerca de las paredes de la base, en parte porque uno de los comandantes de la base estaba fuera de la base y había tomado partes del equipo de comunicaciones.

Esto significó que no fue posible disparar los morteros de manera oportuna.

ESCENA de destrucción en el kibbutz Nahal Oz, tras el ataque de Hamás del 7 de octubre. Debido a la falta de pensamiento crítico, el kibbutz sufrió una matanza casi demasiado dolorosa de comprender, afirma el escritor. (credit: YONATAN SINDEL/FLASH90)

Después, las vigías informaron que había cinco brechas separadas en la cerca fronteriza.

Desafortunadamente, la oficina de la brigada no transmitió estos informes a la sede de la división, al comando sur de las FDI, ni al alto mando de las FDI, y la situación no estaba clara en niveles superiores hasta mucho después.

La investigación de las FDI encontró que múltiples fuerzas en la base y cerca de la base retrocedieron en lugar de enfrentar directamente a los invasores.

Sin embargo, la investigación también descubrió que muchos de los combatientes dentro de la base lucharon valientemente, y que las vigilantes femeninas hicieron informes precisos a pesar de la presión a la que estaban sometidas.

La investigación de las FDI encontró que la sala de situación estaba construida para resistir el fuego de cohetes, pero no una invasión terrestre, un error evidente dada la proximidad de la base a la frontera. Además, las vigilantes de las FDI no habían recibido entrenamiento ni planificación de combate en caso de una invasión.

La mayoría de los comandantes clave de las FDI en y alrededor de la base fueron asesinados durante la batalla.