Kfar Aza fue abandonado el 7 de octubre, dejando 64 muertos y 10 secuestrados, revela investigación

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) publicaron el lunes su investigación sobre la masacre del 7 de octubre perpetrada por Hamas contra 64 miembros de la comunidad de Kfar Aza, y su toma de 19 rehenes, con hallazgos que indican que no hubo advertencia del IDF, que la primera línea de defensa del IDF fue insuficiente y fue rápidamente superada, y que no hubo una segunda línea de defensa del IDF hasta que fue demasiado tarde.

Kfar Aza tuvo el tercer mayor número de víctimas de cualquier pueblo o batalla del 7 de octubre, pero se considera la más grave en términos relativos dado que solo había 850 residentes y en términos de algunos testimonios de asesinatos brutales y violaciones que tuvieron lugar allí.

Durante el transcurso de unos días, los invasores de Hamas también mataron a 18 fuerzas de seguridad, incluido el soldado estadounidense-israelí Yona Brief, y a dos del Shin Bet y varios combatientes policiales, además de los 64 residentes de Kfar Aza que fueron asesinados.

Los escalofriantes detalles de la masacre de Kfar Aza por parte de Hamas

De los 64 residentes de Kfar Aza asesinados, 62 fueron asesinados durante la batalla, principalmente en las primeras horas, con 33 muertos en la primera hora solamente, y otros dos tomados como rehenes, quienes fueron asesinados por error dentro de Gaza por las fuerzas israelíes en diciembre de 2023.

Hamas inició la invasión con un masivo ataque de cohetes, sumando eventualmente alrededor de 760 cohetes disparados en la zona de Kfar Aza.

Soldados israelíes y periodistas caminan alrededor de la destrucción causada por Hamás en el kibutz Kfar Aza, 2 de noviembre de 2023. (credit: Arie Leib Abrams/Flash90)

En el punto más alto y en total, alrededor de 250 terroristas de Gaza invadieron, mientras que en el punto más bajo, Kfar Aza solo contaba con 14 miembros del equipo de seguridad local de voluntarios para oponerse a ellos.

La mitad de esos miembros de seguridad fueron asesinados por los terroristas como parte de los 33 asesinados en la primera hora.

Hora por hora: Cómo Hamas arrasó en Kfar Aza

Los 250 terroristas llegaron en múltiples oleadas.

Alrededor de las 6:45 a. m., tres grupos de invasores terroristas en ala delta aterrizaron en Kfar Aza.

Entre las 6:50 a. m. y las 8:00 a. m., dos grupos separados de alrededor de 40 y 30 terroristas de Hamas, más algunos otros sumando cerca de 100, procedentes del área de la Ciudad de Gaza, especialmente alrededor de Daraj Tuffah y al-Furkhan, invadieron.

Entre las 7:30 a.m. y las 9:50 a.m., otra ola de múltiples rondas de alrededor de 50, 30 y 80 gazatíes invadieron, siendo el grupo de 80 no conectado a un grupo terrorista en particular, y algunos de los otros conectados a la Yihad Islámica.

Para las 8:30 a.m., ya había 150 gazatíes en Kfar Aza, un número que se mantuvo constante hasta alrededor de las 12:00 del mediodía, ya que algunos terroristas regresaron a Gaza, mientras que otros se unieron a la invasión.

Las FDI dijeron que la misión de la primera ola de terroristas era simplemente matar a tantos israelíes como fuera posible.

Solo durante la segunda ola los terroristas empezaron a tomar rehenes, con prácticamente todos los rehenes tomados entre las 10:00 a.m. y las 12:00 del mediodía y casi todos provenientes del vecindario norte de Kfar Aza, que estaba más cerca de la frontera con Gaza.

Después de las 12:00 del mediodía, muchos de los terroristas comenzaron a regresar a Gaza.

Pero incluso en la tarde del 7 de octubre, todavía había alrededor de 50 terroristas resistiendo en Kfar Aza.

Además, incluso el 8 de octubre todavía había algunas docenas de terroristas en Kfar Aza.

Para el 9 de octubre, solo quedaba un pequeño grupo de terroristas, y los últimos tres terroristas fueron abatidos antes de las 5:00 p.m. del 10 de octubre.

En total, alrededor de 150 terroristas de Gaza fueron abatidos en Kfar Aza o en esa zona.

Un pequeño grupo de fuerzas israelíes llegó alrededor de las 8:30 a.m., pero eran demasiado limitadas para marcar la diferencia.

Para las 10:30 a.m., alrededor de 30 fuerzas israelíes más habían llegado para empezar a formar más resistencia, pero todavía estaban en desventaja de cinco a uno.

Para las 11:00 a.m., refuerzos habían llegado hasta 110 soldados, pero esto aún no igualaba las probabilidades.

Al mediodía, alrededor de 180 refuerzos del IDF habían llegado, teniendo finalmente una ligera ventaja sobre los invasores, pero en ese momento ya habían sido asesinados 55 residentes de Kfar Aza de los 64 totales.

El IDF tenía una mayor ventaja numérica alrededor de la 12:50 p.m. y para las 2:00 p.m., el IDF obtuvo una clara ventaja numérica para cambiar decisivamente la marea, alcanzando alrededor de 400 soldados, gran parte de los cuales provenían de una afluencia de 200 soldados Givati juntos.

Para las 5:30 p.m., las FDI tenían una supremacía significativa en número, con alrededor de 700 soldados luchando contra solo 50 de Hamas, quienes estaban cada vez más acorralados.

A medianoche, las fuerzas israelíes alcanzaron 1,180.

Casas destruidas en el kibutz Kfar Aza, sur de Israel, 7 de abril de 2024. (credit: Chaim Goldberg/Flash90)

Durante la batalla de Kfar Aza, hubo siete ataques con drones en apoyo a las fuerzas israelíes, seis el 7 de octubre y uno el 8 de octubre, pero la mayoría de ellos ocurrieron después de que la mayoría de los residentes de Kfar Aza que murieron ya estaban muertos.

Las diferentes fuerzas israelíes que llegaron a luchar en Kfar Aza eran diversas, incluyendo tres unidades de fuerzas especiales: Duvdevan, Sayeret Matkal, Maglan, así como infantería regular de Givati y Nahal, y dos rondas separadas de combatientes de Shin Bet, uno de los cuales fue asesinado.

En diferentes momentos, hubo tres comandantes de brigada diferentes luchando en Kfar Aza contra Hamas, y también hubo dos generales de brigada, pero ninguno de ellos sabía que los demás estaban presentes durante gran parte del día debido al completo colapso de la sede de la División de Gaza con autoridad en el área, comandada por el Brigadier General Avi Rosenfeld, y al fracaso del alto mando de las FDI en entender qué tan caótica era la situación hasta alrededor del mediodía.

Esto obstaculizó significativamente los esfuerzos para combatir a los invasores de Gaza.

Uno de los generales de brigada, Yisrael Shomer, vivía en Kfar Aza, estaba de vacaciones sin soldados y ni siquiera tenía un arma consigo, pero luchó con un cuchillo de mano durante algunas horas hasta que pudo recuperar un rifle de otro combatiente. Algunos informes dicen que mató alrededor de 20 terroristas, aunque las FDI no proporcionaron un recuento oficial.

El otro general de brigada, Dan Goldfus, llegó a Kfar Aza cuando se enteró de la invasión a través de líneas de comunicación independientes y sin órdenes de las FDI y sin la mayoría de sus fuerzas.

Goldfus llegó a Kfar Aza alrededor de las 11:00 a.m. con seis tropas Maglan que pudo encontrar y reunir en el camino y luchó allí durante aproximadamente una hora.

Sin embargo, también luchó en Beeri, en el festival Nova y en otras áreas, para finalmente por la tarde retroceder a una sede improvisada, dándose cuenta de que debía organizar la defensa de Israel, ante la ausencia de órdenes específicas tanto de alto mando como del comando sur de las FDI.

Él y el Brigadier General Barak Hiram dividieron ciertas áreas para que cada uno coordinara los esfuerzos de defensa más amplios.

El Brigadier General de las FDI, Itzik Cohen, eventualmente también entraría en escena para ayudar a coordinar los esfuerzos de defensa.

Finalmente, 87 drones, 53 helicópteros y 12 aviones de combate participarían en la batalla en la amplia zona de Kfar Aza, pero casi todos llegaron demasiado tarde para salvar a la mayoría de los residentes.

INFOGRAFÍA: Las FDI detallan los combates del 7 de octubre en Kfar Aza (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

La investigación de las FDI encontró que varios invasores debían haber avanzado más y atacado el Kibbutz Saad y Sderot, pero ya sea se perdieron accidentalmente y terminaron en Kfar Aza, o fueron bloqueados para avanzar una vez que Kfar Aza comenzó a luchar.

Según la investigación de las FDI, la mayor causa del desastre fue la ausencia de cualquier advertencia, lo que le dio a Hamas una sorpresa estratégica completa, la falta total de ayuda por parte de la División de Gaza ya que también fue conquistada, la excesiva dependencia en la valla fronteriza de alta tecnología en lugar de tener fuerzas de refuerzo más grandes en y alrededor de Kfar Aza, la falta de conocimiento de aquellos soldados de las FDI que llegaron sobre Kfar Aza o sus residentes, ya que la mayoría venían de otros frentes, la ausencia de un área de almacenamiento de armas que funcionara correctamente y fuera accesible, la falta de coordinación en la defensa de la aldea, y que la evacuación de los residentes tomó demasiado tiempo incluso cuando las FDI tenían números superiores.