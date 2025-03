"Podrían haber sido salvados": Carta de Yarden Bibas a Netanyahu es leída en la Knéset

A petición del exrehén Yarden Bibas, el MK Chili Tropper leyó en voz alta en su discurso ante el pleno del Knesset y el primer ministro el lunes, como parte de un debate de "40 firmas", el doloroso discurso escrito por Yarden.

La carta completa de Yarden Bibas a Netanyahu

"Señor Primer Ministro, mi nombre es Yarden Bibas, y mientras mi discurso se lee ante usted, estoy sentado de luto por mi esposa, Shiri, y mis hijos, Kfir y Ariel, niños inocentes y puros que fueron secuestrados de su hogar y asesinados en cautiverio. Podrían y deberían haber sido salvados. Los malditos terroristas conquistaron Nir Oz en sandalias; mi familia y yo fuimos secuestrados con una crueldad inimaginable de nuestra casa a Gaza."

"En esa maldita mañana, el estado no estaba en Nir Oz. Solo había héroes locales: miembros de la seguridad de emergencia y valientes luchadores que hicieron todo lo posible e incluso pagaron con sus vidas. Y hoy, 514 días después, he regresado de Gaza a una realidad insoportable en la que tuve que enterrar a toda mi familia en un día. No le desearía esta terrible pesadilla a nadie. Y a pesar del dolor insoportable, le pido que, en este momento, se detenga. El momento de la venganza aún no ha llegado."

"En esta etapa, estamos obligados a traer de inmediato a nuestros hermanos, incluyendo a mi mejor amigo David Cunio y su hermano Ariel. David ha sido mi amigo desde primer grado, mi vecino del kibutz, y está pudriéndose en los túneles de Hamas. Sé que nunca podré abrazar de nuevo a mi esposa e hijos. Pero Emma y Yuli, las hijas de David, quienes fueron secuestradas a Gaza cuando tenían solo tres años, están esperando abrazarlo. Su esposa, Sharon, merece sostenerlo entre sus brazos."

Una persona porta pancartas con las imágenes de Yarden Bibas, Kfir Bibas y Ariel Bibas, retenidos en Gaza desde el mortífero atentado del 7 de octubre de 2023, el día de la liberación de los rehenes como parte de un acuerdo de alto el fuego en Gaza entre Hamás e Israel, en Tel Aviv, Israel 1 de feb (credit: REUTERS/AMIR COHEN)

"Después de traer a David y a todos los rehenes a casa, seré el primero en apoyar cualquier acción que tomen para derrocar a Hamas. Como residente de Nir Oz, sé que debemos vencer a Hamas porque, de lo contrario, nunca tendremos seguridad. Pero siempre debemos mantener la santidad de la vida, la dignidad de los muertos, y nunca dejar a nadie atrás, de lo contrario, habremos perdido nuestra esencia."

"Señor Primer Ministro, han pasado 514 días y noches, y usted y su gobierno aún no han asumido responsabilidad. La demanda de establecer una comisión estatal de investigación es una demanda que une al pueblo de Israel: el 83% de los ciudadanos israelíes la exigen, al igual que 1,500 familias del Foro de Familias de las Víctimas del 7 de octubre, incluido yo. Su propósito no es una vendetta personal, sino extraer lecciones para prevenir el próximo desastre."

"Hago un llamado a usted, Sr. Primer Ministro—unifique al pueblo de Israel, traiga paz a nuestras almas, cumpla la voluntad del pueblo y de las familias. Anuncie hoy el establecimiento de una comisión de investigación estatal que fortalezca la seguridad de Israel, prevenga otro desastre y dé respuestas a mí y a toda la nación de Israel. ¿Cómo fue que el pequeño Kfir de nueve meses y Ariel de cuatro años fueron secuestrados y asesinados junto a su madre, Shiri, en una crueldad inimaginable? ¿Cómo llegamos a una situación donde, durante esas largas horas en el cuarto seguro, nadie vino a rescatarnos?"

"Constantemente pienso y lamento no haber protegido mejor a mi esposa e hijos. Me corroe por dentro. Y todo lo que tenía era una pistola, siendo apenas un civil en un kibutz tranquilo. ¿Piensa en esto? ¿También lucha por pasar el día y la noche sin sentir un gran peso de responsabilidad por lo sucedido? ¿Es capaz de decirlo en voz alta y con claridad? Muchos civiles piden perdón. Muy pocos políticos piden perdón. Muchos civiles y soldados asumen la responsabilidad. Muy pocos funcionarios gubernamentales asumen la responsabilidad."

"En su funeral, mi hermana Ofri dijo algo que resonó profundamente en mí: 'Disculparse significa asumir responsabilidad y comprometerse a actuar de manera diferente, a aprender de los errores. Una disculpa no tiene sentido antes de que se investiguen los fracasos y se haga que todos los responsables rindan cuentas. Nuestro desastre, como pueblo y como familia, nunca debería haber ocurrido. Y nunca, nunca debe volver a suceder."

"No tengo interés en saldar cuentas del pasado; estoy tratando de reunir fuerzas y mirar hacia adelante. Pido que todos hagamos todo lo que esté en nuestro poder para mejorar las cosas aquí, para estar más unidos y más fuertes. Desde la ventana del auto que nos llevaba en la procesión fúnebre, vi al pueblo de Israel. Vi un país dividido, gente religiosa, secular y ultraortodoxa de pie juntos con banderas y lágrimas. Sentí que realmente estaban conmigo. No los conocía, pero sentí que eran mis hermanos y hermanas."

"¿Qué están haciendo ustedes, los líderes, para preservar esta unidad? ¿Se levantan cada mañana para dividirnos, o para fortalecernos desde adentro? A mis ojos, esto no es menos importante que enviar aviones para eliminar enemigos. Esta es nuestra fuerza. Este es nuestro espíritu."

"Finalmente, me dirijo a usted, Sr. Primer Ministro: Todavía no he entrado en mi casa en Nir Oz, y no sé qué me espera adentro. Le pido que venga conmigo, que se una a mí por primera vez desde el 7 de octubre. Pido que hagamos esto juntos. Si no enfrentamos este desastre cara a cara, no podremos recuperarnos."