Israel podría retomar la guerra en Gaza en 8 días si no se llega a un acuerdo con Hamás

Las negociaciones sobre la liberación continua de los rehenes en Gaza se han estancado, dijeron fuentes familiarizadas con los detalles de las conversaciones al Jerusalem Post el lunes.

"Actualmente no hay avances en este frente", dijeron.

Los funcionarios estimaron que si no se llegaba a un acuerdo entre Israel y Hamas, Israel volvería a la lucha en Gaza en aproximadamente una semana.

"Hamas está rechazando actualmente la propuesta de [el enviado de Oriente Medio de Estados Unidos Steve] Witkoff, por lo que es muy difícil hacer progresos", dijo un funcionario.

Según la Oficina del Primer Ministro, el plan de Witkoff implica la liberación de la mitad de los rehenes vivos y la devolución de la mitad de los cuerpos el primer día del acuerdo continuo. El resto de los rehenes y cuerpos serían devueltos en el día 42, que sería el último día del alto el fuego.

Sin embargo, algunos afirman que la organización terrorista no ha rechazado la propuesta. Según una fuente familiarizada con las negociaciones, "Hamas no ha aceptado ni rechazado la propuesta de Witkoff".

Terroristas de Hamás en Jan Yunis, 20 de febrero de 2025 (credit: ABED RAHIM KHATIB/FLASH90)

Enviado de Trump, Steve Witkoff, no se espera que visite Israel pronto, dice una fuente

Otra fuente dijo que no se esperaba que Witkoff visitara la región en este momento, agregando: "Solo vendrá para finalizar un acuerdo. Y dado que no hay un progreso real en este momento, no está claro cuándo o si llegará".

Sin un acuerdo sobre la liberación de rehenes adicionales en los próximos días, fuentes indican que Israel se está preparando para intensificar sus acciones contra Hamas. Tras la decisión del domingo de detener la ayuda humanitaria, Israel se está preparando para cortar el suministro de agua y electricidad a la Franja de Gaza, así como para reanudar los combates a principios de la próxima semana.

Los funcionarios sugieren que incluso sin aceptar la iniciativa de Witkoff, Hamas podría estar de acuerdo en liberar rehenes adicionales en el futuro cercano a cambio de la liberación de terroristas de prisión y la entrada de caravanas y ayuda humanitaria, pero agregan que esto también depende de otros temas.

"El gobierno israelí necesita decidir qué se negociará con Hamas y qué recibirán a cambio de la liberación de rehenes en las próximas semanas", dijo una fuente. "El acuerdo de Hamas para liberar más rehenes depende de las respuestas a estas preguntas".

El Ministro de Defensa Israel Katz dijo el lunes que Israel respondió a la solicitud de los mediadores de permitir unos días más de negociaciones.

"Si Hamas no libera pronto a los rehenes, las puertas de Gaza se cerrarán, y se abrirán las puertas del infierno - volveremos a la lucha, y se enfrentarán a las FDI con fuerzas y métodos que nunca han enfrentado antes", dijo Katz.

Hamas dijo el lunes que Israel estaba intentando retroceder a la casilla de salida al pedir extender la primera fase de su acuerdo de alto el fuego en Gaza.

"La ocupación está tratando de devolver las cosas a la casilla de salida y deshacer el acuerdo a través de las alternativas que está proponiendo", dijo el alto funcionario de Hamas, Osama Hamdan.