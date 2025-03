"¡Esta es su última advertencia!": Trump da un ultimátum a Hamás

"Liberen a todos los rehenes ahora, no después, y devuelvan inmediatamente todos los cuerpos de las personas que asesinaron, o se acabó para ustedes", compartió el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en Truth Social y X/Twitter el miércoles por la noche, dirigiéndose a Hamas.

"'Shalom Hamas' significa Hola y Adiós - Tú puedes elegir", leyó su mensaje.

"'Shalom Hamas' means Hello and Goodbye - You can choose. Release all of the Hostages now, not later, and immediately return all of the dead bodies of the people you murdered, or it is OVER for you. Only sick and twisted people keep bodies, and you are sick and twisted! I am… pic.twitter.com/88EjVAyWAe