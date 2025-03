"Fuiste enviado por Dios": Rehenes liberados de Gaza se reúnen con Trump en la Casa Blanca

Seis rehenes liberados se reunieron con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante una visita especial a Washington el miércoles, según fuentes familiarizadas con los detalles.

La delegación, organizada por el Foro de Familias de Rehenes y la Ayuda a Rehenes, está compuesta por Doron Steinbrecher, Eli Sharabi, Naama Levy, Iair Horn, Omer Shem Tov, y Keith y Aviva Siegel, todos liberados como parte de la fase uno del acuerdo más reciente con Gaza.

President Trump met with a group of hostages that were recently released by Hamas as part of the hostage deal pic.twitter.com/5n4Vr3POH8