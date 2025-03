El nuevo jefe de las FDI, Eyal Zamir, advierte: 2025 será un año de guerra contra Gaza e Irán

El nuevo jefe de estado mayor del IDF teniente general Eyal Zamir dijo al alto mando el jueves por la noche que el 2025 será un año de guerra centrado en Gaza e Irán, con otras fronteras también recibiendo atención.

Dijo que enfatizará el concepto de "victoria" como un valor importante, ya que, en los últimos años, el IDF se había centrado en una victoria relativa o en la disuasión.

Además, ha decidido que se harán todos los esfuerzos para devolver a los rehenes de Hamas, aunque no se han nombrado cambios específicos en la política.

Además, ha decidido que se establecerá un nuevo marco presupuestario del IDF en la segunda mitad de 2025.

Terroristas de las Brigadas Al-Qassam, ala militar de Hamás, y dolientes asisten al funeral de los combatientes de Al-Qassam muertos durante la guerra entre Israel y Hamás en el campo de Al-Shati, en la ciudad de Gaza, 28 de febrero de 2025. (credit: Khalil Kahlout/Flash90)

Reorganización de Zamir del IDF

Zamir ha ordenado desglosar la Estrategia del IDF y el Comando de Irán en otros componentes en otros comandos del IDF, aunque hasta el momento de la publicación, The Jerusalem Post no tenía información sobre cómo esto avanzaría, y no dañaría, los preparativos para lidiar con Irán y su programa nuclear.

Las FDI han desarrollado muchas unidades de Irán relativamente nuevas en los comandos de Inteligencia y Fuerza Aérea de las FDI, y estas unidades más nuevas posiblemente han hecho que el antiguo comando unificado centrado en Irán sea menos central.

Zamir nombró al exgeneral mayor Sami Turgeman para encabezar una comisión para implementar las lecciones de las investigaciones de las FDI del 7 de octubre que se publicaron la semana pasada.

Ordenó una cooperación total con las autoridades externas que investigan el 7 de octubre, probablemente haciendo referencia a la Oficina del Contralor del Estado, que tuvo una pelea de un año con el predecesor de Zamir, Herzi Halevi, por la cooperación durante tiempos de guerra.

Además, Zamir decidió agregar una nueva división de tanques y considerar agregar una nueva división de infantería. Zamir también podría desmantelar el Comando de Fuerzas de Infantería del Norte, que funciona en paralelo al Comando del Norte.