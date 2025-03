Honrando a Ariel Bibas, los niños se disfrazan de Batman naranja para Purim

Niños pequeños con capas naranjas con logotipos negros de Batman corrían por el patio del Paoton Ton de Jerusalén, celebrando la festividad de Purim pero también conmemorando a Ariel Bibas, asesinado en cautiverio de Hamas junto con su madre y su hermanito, y traídos de vuelta a Israel el mes pasado.

“Todo Israel se estremeció con la historia, y todos esperábamos un final diferente,” dijo la maestra de jardín de infantes, Sima Aaharon. En el jardín de infantes, los niños y maestros cantan el himno cada mañana y rezan por el bienestar de los soldados de Israel, dijo Aaharon, agregando que la oración también es por los rehenes y sus familias.

“El caso de Ariel, Kfir, Shiri y Yarden [Bibas] nos conmovió a todos,” dijo, agregando que aunque había otras historias igual de horribles, “la sensación de ver a un niño con un disfraz de Batman, corriendo tan feliz, y que fue interrumpida en un momento,” les dio la fuerza para hacer felices a los niños bajo su cuidado.

Kfir y Ariel Bibas, asesinados en cautividad por Hamás en noviembre de 2023 (credit: The Bibas family)

Ella dijo que querían dar a los niños la fuerza para ser superhéroes en preparación para sus vidas en Israel. Ver a los niños disfrazados dejó al personal con lágrimas en los ojos y emocionado, dijo.

"No podemos explicarles completamente quién es Kfir y quién es Ariel porque no podrán entenderlo, y no podremos darles una explicación completa de lo que les sucedió".

Así que, en cambio, el personal se enfoca en hacer felices a los niños, dijo.

'Estamos pensando en ti'

"Queríamos [enviar el mensaje] 'estamos pensando en ti', incluso si estamos en una pequeña guardería en Jerusalén.

"Nuestro gran objetivo es crear algún tipo de cohesión en el pueblo de Israel, crear unidad y crear paz", dijo.

Agregó que hoy en día "hay [divisiones] y hay mucho dolor".

"Todo es muy, muy difícil", dijo, añadiendo que los disfraces eran una forma de ofrecer apoyo y un abrazo a las familias que han sufrido.