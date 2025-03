El hombre que pidió acción antes del 7 de octubre explica cómo resolver la situación en Gaza

En julio de 2023, el ex jefe de análisis de inteligencia de las FDI, Yossi Kuperwasser, llamó a invadir Gaza y dijo que Hamas tenía demasiado espacio para amenazar a Israel. Casi todo el establecimiento de defensa creía que Hamas estaba disuadido, y muchos veían a Kuperwasser como un alarmista, un belicista o como alguien desconectado de las opciones de seguridad prácticas mucho más limitadas que se estaban considerando.

Resultó que Kuperwasser fue uno de los pocos funcionarios que vio claro en Gaza y en Hamas a través de la niebla, con todas las investigaciones militares esencialmente reconociendo que tenía razón (aunque no lo mencionaron por su nombre). En las últimas semanas, asumió el cargo de jefe del Instituto de Estrategia y Seguridad de Jerusalén (JISS). Dado que acertó en tantas cosas en asuntos que muchos otros inteligentes oficiales de inteligencia pasaron por alto, ¿cómo evaluaría los desafíos actuales relacionados con Gaza e Irán? Con respecto a Gaza, le dijo a The Jerusalem Post el domingo que su punto de partida sería: "Queremos recuperar a los rehenes sin pagar un precio demasiado alto".

"Es difícil enfrentar los desafíos, pero podemos utilizar nuestros logros y activos, dado que hemos debilitado a Hamas, para intentar obtener la nueva realidad que queremos", argumentó, diciendo que Israel tiene cinco nuevas ventajas.

"Es difícil enfrentar los desafíos, pero podemos utilizar nuestros logros y activos, dado que hemos debilitado a Hamas, para intentar obtener la nueva realidad que queremos", dijo. "Israel tiene cinco nuevas ventajas", afirmó. "Tenemos muchas cartas para jugar y ellos solo tienen a los rehenes. La realidad ha cambiado. Había muchas partes en Medio Oriente que intentaron ayudar a Hamas para exigir un alto precio y mantener el control de Gaza", dijo. "Ahora, la mayoría de las partes no están apoyando activamente a Hamas. Ni Irán, ni Hezbollah, ni Irak, ni los palestinos en Cisjordania, ni los árabes israelíes", añadió.

Kuperwasser dijo que incluso si los hutíes seguían amenazando con lanzar cohetes contra Israel o interrumpir el comercio marítimo, no son un factor significativo. También mencionó que la realidad en Estados Unidos ha cambiado drásticamente. El presidente Donald Trump "está apoyando todos los esfuerzos israelíes, y se refiere a Hamas de manera hostil. Dijo de manera decisiva: Hamas no puede quedarse en Gaza".

Kuperwasser también señaló que el plan de Trump significaría que todos los palestinos que viven en Gaza se irían para facilitar la reconstrucción del enclave. Afirmó que "hay una carta de ayuda humanitaria; Israel puede utilizarla. Tomará tiempo hasta que sea efectiva, pero es una seria carta de negociación para usar si tenemos paciencia."

"Más allá está la carta del futuro: no habrá reconstrucción ni financiamiento para la reconstrucción a menos que lo permitamos". Describió cómo Israel "puede emplear más fuerza militar. Hay un nuevo jefe de las FDI que la utilizará de forma más masiva en comparación con [el exministro de Defensa Yoav] Gallant y [el exjefe de las FDI Herzi] Halevi. Pueden llevar a cabo una operación militar más amplia contra Hamas y estar listos para golpear de manera más dura", como invadir toda Gaza de una vez, en lugar de las rondas separadas de invasiones distribuidas a lo largo de seis a diez meses, como lo hizo Israel el año pasado.

Presionado sobre si los combatientes de Hamas restantes podrían huir y esconderse entre los 2,3 millones de palestinos que serían evacuados a la zona humanitaria de al-Mawasi en la costa en caso de una nueva invasión completa de las FDI en Gaza, Kuperwasser aseguró que las FDI superarían esto.

"Pero durante la guerra, también llegamos a ellos [terroristas de Hamas] en al-Mawasi, en escuelas y en instalaciones de la ONU, donde se habían estado escondiendo. Atacamos muchas de las escuelas en las que se escondían. Con suerte, tendremos una inteligencia sólida para capturar a los combatientes de Hamas y causar menos daño a personas inocentes" en la zona, afirmó.

Añadió: "Habrá un impacto significativo en la infraestructura del área de Gaza", algo que siempre preocupa a Hamas. Al preguntarle cuánto tiempo necesitaría una nueva invasión en Gaza y cuánto tiempo las FDI necesitarían permanecer allí en comparación con operaciones pasadas durante la guerra en las que el ejército invadió un área, logró el control operativo y luego se retiró, respondió: "El tiempo que sea necesario".

Números de asistencia en deber de reservista

Cuestionado sobre estimaciones que la asistencia de reservistas a llamados ha caído desde el 150% al inicio de la guerra hasta un mínimo del 50% para algunas unidades ahora o en caso de una invasión renovada, dijo: “Espero que no sea así. La sociedad israelí entiende la situación y es realista sobre la idea de que no se puede dejar a Hamas en el poder en Gaza". Si Israel dejara a Hamas en el poder, "esto nos llevaría de vuelta al 6 de octubre. Sería una especie de victoria para Hamas con respecto al 7 de octubre. Liberaron a miles de prisioneros de seguridad palestinos... y se están rehabilitando para ser aún más fuertes en toda la comunidad palestina - no podemos dejarlos en control de Gaza", dijo.

Respecto al patrocinador de Hamas, Irán, Kuperwasser dijo: "Necesitamos eliminar su camino para desarrollar un arma nuclear, y no simplemente prevenirlos de completar la última etapa para obtener una. Mientras tengan la capacidad potencial de desarrollar una, será continuamente difícil detenerlos. Necesitamos una realidad donde no puedan hacer una en absoluto". "En este momento, están muy cerca de obtener una.

Tienen mucho uranio enriquecido al 60% y una gran cantidad de uranio enriquecido al 20%, lo cual también es muy peligroso", y un volumen aún más grande de uranio menos enriquecido, dijo. "Esta es una realidad con la que no podemos seguir viviendo". Según Kuperwasser, "si hay presión económica, aislamiento diplomático y una amenaza militar viable por parte de EE. UU., entonces hablar con Irán podría ser genial ya que siempre es mejor resolver las cosas sin recurrir a la fuerza. Pero debemos estar preparados [para la posibilidad] de que no funcione.

Vemos el tono de [el líder iraní Ayatollah Ali] Khamenei - está en contra de un acuerdo a pesar de la presión actual. Además, a pesar del ataque israelí el 26 de octubre contra Irán, no está ondeando la bandera blanca". Presionado sobre cuándo necesitaría atacar Israel si la diplomacia no tiene éxito, por un lado, dijo que Jerusalén "no necesitaría atacar mañana", pero por otro lado, pensó que esperar hasta el plazo de octubre, cuando expirarían las sanciones económicas globales contra Irán, sería esperar demasiado tiempo. "No está claro si habrá conversaciones. Está claro lo peligroso que es Irán ahora y que debemos actuar pronto", dijo.

Además, señaló que grandes aspectos de los sistemas de defensa antiaérea de Irán - y algunos aspectos del desarrollo de misiles balísticos de Irán - fueron dañados por el ataque del 26 de octubre, y que Teherán también es más débil porque actualmente no puede "usar a Hezbollah para atacar con fuerza, el régimen de Assad cayó, y económicamente Irán es débil". "Por lo tanto, es apropiado intensificar todas las presiones. No deben tener capacidad potencial para fabricar un arma nuclear, y las inspecciones deben ser verdaderamente efectivas, no como bajo el acuerdo nuclear JCPOA de Irán de 2015", según Kuperwasser. Respecto a cuánto tiempo puede permanecer la IDF en su zona de amortiguamiento en Siria, Kuperwasser dijo: "No podemos establecer una fecha límite específica, el tiempo debe ser determinado por un conjunto de factores. No seis meses o un año. Seguimos los desarrollos.

Hay una nueva doctrina de seguridad. Estamos tratando de evitar la presencia de terroristas peligrosos en nuestras fronteras. También estamos haciendo esto en Líbano, aunque no estoy seguro por cuánto tiempo. Estamos tratando de entender quién es Ahmed al-Sharaa y a dónde está llevando a Siria", dijo.

Él declaró que, "Desde 2014, ha sido pragmático en comparación con los islamistas más radicales. Ha enfatizado el nacionalismo sirio sobre el panislamismo...Pero aún proviene de Al-Qaeda...Necesitamos ser sospechosos. Turquía también está tomando medidas. La situación en Siria es muy inestable."

"Miren los episodios de los últimos días. Hay tensiones con los kurdos en el norte. Los drusos tiemblan de miedo al defenderse", dijo, añadiendo que Israel debe ayudar a los drusos sirios. En cuanto a su nuevo papel en el Instituto Jerusalem de Estudios Estratégicos (JISS, por sus siglas en inglés), declaró: "Necesitamos preservar este grupo de expertos realistas e incluso hacerlo crecer para que pueda impactar los debates en Israel de manera más significativa.

Hay demasiada atención en las opiniones extremas de ambos lados. Necesitamos ceñirnos a temas y perspectivas reales y serios", afirmó. Además, dijo: "El instituto crecerá para tener un impacto más significativo tanto en los medios de comunicación como en los tomadores de decisiones en Israel y en todo el mundo". Kuperwasser dijo que influir en los debates globales se haría tanto de forma remota como con viajes adicionales.

Además de su alto cargo en las FDI, Kuperwasser fue anteriormente director general del Ministerio de Asuntos Estratégicos, se desempeñó más recientemente como gerente principal de proyectos en el Centro de Jerusalén para Seguridad y Asuntos Exteriores, y ha ocupado cargos de alto nivel en una variedad de grupos de expertos.