Impactante documental expone abusos físicos en escuelas ultraortodoxas de Israel

No Child Spared (en hebreo, "Ha'Heder") es un documental poderoso y perturbador actualmente disponible en Hot VOD y Next TV sobre lo que su director, Meni Philip, describe como el uso generalizado de castigos corporales en escuelas yeshivás ultraortodoxas (jaredíes).

Philip, quien creció en la comunidad jaredí, no profundiza en estadísticas o investigaciones sobre este tema, aunque ha habido noticias al respecto en todo el mundo. Sin embargo, presenta un convincente argumento de que se toleran niveles horribles de abuso físico en esta comunidad.

Philip dice que se le ocurrió la idea del documental cuando su hermano, Nasich Katan Philip, publicó en las redes sociales acerca de sus experiencias siendo golpeado por maestros durante su infancia, y la publicación se volvió viral, abriendo un diálogo con muchos otros sobrevivientes de este tipo de abuso.

Los hermanos y alrededor de una docena de otros jóvenes y niños que son entrevistados describen instancias desgarradoras de sufrir golpizas en el aula y de ver a otros ser golpeados. Su testimonio está marcado por fotos de su infancia en las que lucen inocentes y tiernos, lo que hace más fácil visualizar el abuso y aún más difícil entenderlo.

"Cuando escuché todas las historias, me di cuenta de que los golpes eran solo una parte de lo que me sucedió allí", dice Meni Philip. "Pasé de ser no solo el niño al que lastimaban, a ser el padre que no ve a sus hijos y no los protege... El trauma no afecta a todos de la misma manera.

Una familia judía ultraortodoxa participa en el ritual tashlich, para desechar simbólicamente los pecados, antes de Yom Kippur, el Día Judío de la Expiación, en Ashdod, Israel, el 3 de octubre de 2022. (credit: REUTERS/AMIR COHEN)

"Pero todos [que pasan por esta experiencia] de alguna manera se vuelven cerrados a la posibilidad de sentir el dolor de los demás, si desde que eres un niño pequeño ves a tus amigos que son abusados y no puedes ayudarlos, tienes que cerrarte. Y si tus amigos nunca te ayudan, aprendes que no hay nadie en quien puedas depender en el mundo. Eso moldea a las personas, y crea toda una sociedad de personas así. Padres así, maestros así, amigos así, rabinos así, miembros de la Knéset así".

La película incluye algunos videos de abuso, algunos de Estados Unidos y otros de Israel, donde las golpizas tienen lugar en escuelas apoyadas por el estado. Philip menciona que hay personas luchando contra este abuso, pero según los testimonios en la película, los opositores no están logrando mucho éxito. Al menos si quienes han sido o están siendo abusados ven esta película, sabrán que alguien se preocupa por su sufrimiento, incluso si nadie logró prevenirlo.

Un lado muy diferente del mundo jaredí es el foco de la segunda temporada de la comedia "The New Black", también conocida como "Shababnikim", que ahora está disponible (aunque sin títulos en inglés) en Netflix, o la tercera temporada, que se está transmitiendo en Hot 3, Hot VOD y Next TV durante marzo.

Esta serie se centra en tres holgazanes jaredíes: Avinoam (Daniel Gad), el hijo de un político similar a Arye Deri; Meir (Israel Atias), un chico mizrahi de una familia modesta; y Dov (Omer Pereleman Striks), cuya acomodada familia ashkenazí vive en el extranjero. También está Gedalia (Ori Laizerouvich), un brillante y muy piadoso erudito que es abrasivo y carece de habilidades sociales, muy similar a un Sheldon Cooper jaredí, el héroe de "The Big Bang Theory".

Avinoam, Meir y Dov dirigen una yeshivá, mientras que Gedalia es un inspector del Ministerio de Asuntos Religiosos que amenaza con recortar su presupuesto. Estos cuatro son algunos de los actores más divertidos de Israel. Otros artistas incluidos en el elenco son Guri Alfi, Shuli Rand, Maya Landsman, Maya Wertheimer, Keren Mor y Adi Havshush (quien acaba de estar en Save de Date).

La brillante actuación de Gene Hackman

Una vez que se anunció la muerte de Gene Hackman, me di cuenta de cuánto había echado de menos su distintiva y brillante actuación en los 20 años desde que se retiró de la pantalla. Tenía ese aspecto de tipo normal y podía ser juguetón y divertido pero también amenazador y dramático.

Hackman ganó un Oscar por su icónica actuación como el implacable y brutal policía que persigue a un cártel de heroína europeo que opera en Nueva York en The French Connection, una película de los años 70 donde realmente no hay buenos, solo malos y peores. La película está disponible en Disney+ y Apple TV+.

Apple TV+ también ofrece lo que muchos consideran la obra maestra de Hackman, The Conversation de Francis Ford Coppola, en la que interpreta a un solitario experto en vigilancia que se ve obligado a tomar una posición cuando sospecha que una pareja a la que está espiando está a punto de ser asesinada. La película tiene una atmósfera paranoica y cuenta con un increíble elenco de apoyo, incluidos Harrison Ford, Cindy Williams, Teri Garr, Allen Garfield y John Cazale (quien interpretó a Fredo en las películas de El Padrino y murió muy joven).

Hackman era a menudo el amenazante pesado de cuello blanco, a veces un títere corporativo, a veces un agente del gobierno, y puedes verlo en este tipo de roles en Runaway Jury en Netflix y Enemy of the State en Disney+. Si quieres ver a Hackman como un testarudo comandante militar, prueba Crimson Tide y Behind Enemy Lines en Disney+.

Es más difícil encontrar a Hackman cómico disponible para transmisión en estos días, pero tanto Disney como Apple ofrecen The Royal Tenenbaums de Wes Anderson. Hackman interpreta a Royal, el patriarca deshonrado en esta peculiar saga familiar, con Gwyneth Paltrow, Luke Wilson y Ben Stiller como sus hijos y Anjelica Huston como su ex. Es una de sus mejores actuaciones, mostrando cada aspecto de su talento, y prueba por qué se convirtió en una estrella: una vez que lo has visto, es imposible imaginar a otra persona en su papel.

Kate Hudson ha sido un placer de ver desde su actuación destacada en Casi famosos. Ahora, está perfectamente elegida como la hija del propietario del equipo que termina dirigiendo una franquicia de la NBA en Los Ángeles en la nueva serie de Netflix, Running Point.

Si esa configuración te recuerda a la serie de HBO Winning Time sobre los Los Angeles Lakers, no es una coincidencia. En la película se retrata a la productora ejecutiva de Running Point, Jeanie Buss, quien ahora es la presidenta y dueña controladora de los Lakers y la hija del fallecido ex dueño del equipo Jerry Buss.

Así que si te gustó Winning Time, probablemente disfrutarás de Running Point, aunque la primera no es ni de lejos tan buena.

Running Point sigue el esquema de la vida de Jeanie Buss mientras asume inesperadamente el control del equipo cuando su hermano mayor (Justin Theroux) anuncia que está buscando ayuda para su adicción al crack.

En la película, Buss lidia con la rivalidad con sus hermanos de los diferentes matrimonios y novias de su padre, jugadores egocéntricos, compañeros de trabajo excéntricos e incluso hay una trama sobre ella considerando convertirse al judaísmo para complacer a su prometido judío, lo cual atraerá a los seguidores de Nobody Wants This.

No es sutil, pero ocasionalmente es divertida. Incluso es una visualización apropiada para el Mes de la Historia de la Mujer y el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo.