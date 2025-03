Las FDI denuncian que Hamás envió a un niño gazatí de 4 años a puesto militar en zona de seguridad

Hamás envió a un niño gazatí de 4 años a un puesto militar en la zona de seguridad fronteriza de Gaza el martes, según informaron las FDI el miércoles.

Las FDI informaron que las tropas habían devuelto al niño a la Franja de Gaza en coordinación con organizaciones internacionales.

Yesterday, IDF soldiers identified a 4-year-old child moving towards a post in the security zone. The boy was returned to Gaza by IDF forces and in coordination with international organizations.In a conversation with the soldiers, the child said that he was sent to the post by… pic.twitter.com/tfrpfLVZSO