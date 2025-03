"Serviremos de nuevo": Tres sobrevivientes del Nova se unen a las reservas de las FDI

Shani, Neomi y Nastia son tres impresionantes jóvenes mujeres israelíes que sirven como reservistas en el Batallón 926 de la Región Sur del Comando de la Retaguardia del Frente Interior de las FDI, una fuerza responsable de brindar asistencia a civiles en tiempos de emergencia y patrullar diferentes áreas en Judea y Samaria.

Las tres también son sobrevivientes de la masacre del 7 de octubre en el festival de música Supernova. Ahora, casi un año y medio después de los aterradores eventos, las tres guerreras cuentan sus historias inspiradoras de supervivencia y resiliencia y su valiente decisión de unirse al servicio de reserva a pesar de las horribles experiencias que vivieron.

A continuación se presenta una serie de relatos en primera persona de ese día lleno de terror. Han sido editados por razones de longitud y claridad.

Shani

Shani, una instructora de acro-yoga de 26 años y estudiante de maestría en química en la Universidad Ben-Gurion, recibió su primera invitación para liderar un taller de acro-yoga en el festival Supernova, lo cual la emocionó mucho. El 6 de octubre se reunió con una amiga para hacer sus preparativos finales antes del festival.

Llegamos al lugar un par de horas antes de que todo comenzara. A las 6 a.m., el sol empezó a salir y pensé que se veía hermoso. Saqué mi teléfono, algo que no suelo hacer, y tomé una foto que se volvió icónica, mostrando la serenidad antes de que todo cambiara. Bailé durante tres horas y decidí tomar un descanso. A las 6:30, de repente vimos destellos de luz, que pensé que eran fuegos artificiales. Pero resultó estar lejos de eso.

La música se detuvo abruptamente. Pensamos que no debíamos meternos en nuestros autos aún debido a la gran cantidad de cohetes que estaban siendo disparados. Se me pasó por la mente que estábamos en un "área abierta", fuera de la protección de la Cúpula de Hierro, así que nos quedamos en nuestro lugar, protegiéndonos entre las mesas. Amanecer pacífico en el Festival de Música Supernova el 7 de octubre de 2023, antes del ataque de Hamás, fotografiado por Neomi, una mujer que sobrevivió a la masacre y llegó a servir en las reservas de las FDI. (credit: Courtesy Neomi)

Después de 20 minutos, llegó una mujer policía y gritó algo así como: "¡Esto es mucho peor de lo que parece! ¡Salgan de aquí!"

Pensé que Israel debía haber eliminado a un oficial de Hamas y que todo terminaría pronto. Recogimos nuestras cosas y nos subimos al coche, y vimos un inmenso embotellamiento. Dos de mis amigos se bajaron del coche, ya que una de ellas se había olvidado su teléfono. Mientras tanto, avanzábamos lentamente en el embotellamiento de tráfico.

Después de 20 minutos, nuestros amigos nos enviaron su ubicación. Ya estaban en la Ruta 232 [que conecta los kibbutzim adyacentes a la Franja de Gaza]. Condujimos alrededor del complejo y llegamos a un área boscosa, donde vimos a cinco policías con sus armas desenfundadas. Nuestros amigos nos encontraron y se subieron al coche. Éramos el quinto coche que subía por la carretera. Luego escuchamos gritos locos: "¡La han disparado!"

Me quedé paralizado, pensando en la policía con sus armas y los gritos sobre disparos. Finalmente pensé para mí mismo: "¿Podrían ser terroristas?"

Dos minutos después, vimos a la gente corriendo lejos, y pensé que probablemente estaban viendo algo que nosotros no. Así que les dije a mis amigos que íbamos a salir del coche. Comenzamos a correr con ellos, con visiones horribles por todas partes. Pensé en correr hacia el kibbutz Be'eri. Por supuesto, no teníamos idea de la situación en el kibbutz en absoluto.

CORRIMOS hacia Be'eri por la Ruta 232. En algún momento, noté a un hombre vestido de civil caminando casualmente con un extraño arma que nunca antes había visto. Me miró desde lejos, apuntó con el arma, pero finalmente decidió correr hacia los oficiales de policía en el bosque en su lugar. Me di cuenta de que había terroristas a nuestro alrededor y que la situación era grave. No sabía cuántos eran, pero nos dimos cuenta de que escuchábamos ráfagas constantes de disparos.

De repente, alguien corrió hacia nosotros, indicándonos que fuéramos hacia un campo abierto. Corrimos, escuchando disparos. El suelo temblaba a nuestro alrededor. Una de mis amigas tuvo un ataque de pánico cuando empezaron las alarmas, así que corrí mientras le agarraba la mano. Ella se aferró a mí, y le dije que mirara el hermoso sol y el amanecer. Pensé que nadie creería lo que estaba pasando en ese momento.

A cien metros de nosotros, la gente comenzó a caer como moscas por los disparos. Intenté reunir a mis amigos. Corrimos hacia el sol, lo más lejos posible de Gaza. Llegamos a un acantilado desde el cual decidimos saltar. Entonces, alguien que vimos nos dijo que apagáramos nuestros teléfonos porque los terroristas estaban rastreando nuestra ubicación.

Todo parecía surrealista, en cualquier caso, así que alcancé para apagar mi teléfono. Me puse en contacto con mi pareja y le dije que no estaría disponible. Mientras apagaba mi teléfono, recibí un mensaje de un amigo que decía: '¡Cuidado! ¡Hay terroristas en Be'eri, Sderot y Urim!'

Me di cuenta de que no tenía sentido correr a Be'eri, así que tuvimos que encontrar un lugar para escondernos. Después de saltar del acantilado, llegamos a un lecho de río seco donde vi grandes arbustos densos que cubrían la zona. Me tendí en el suelo y grité a mis amigos que también vinieran. La gente seguía corriendo a nuestro alrededor. Había muchas espinas en los arbustos, que más parecían brochetas que espinas.

Permanecimos en los arbustos durante cinco o seis horas sin movernos. Escuché un tanque cerca - había servido en el Cuerpo de Tanques - y pensé que era una buena noticia, pero nunca disparó. Entré en modo supervivencia y empecé a quitarme cualquier objeto brillante. Vimos pasar a los terroristas por los arbustos un par de veces. Afortunadamente, no nos vieron, pero dispararon a todo lo que nos rodeaba, y tuvimos mucha suerte de que ninguno de nosotros resultara herido.

Después de seis horas, alrededor de las 12:10, decidí sacar mi teléfono del modo avión y enviarle un mensaje a mi pareja para hacerle saber que la situación era grave.

En mi mente, estaba segura de que todo el mundo en Israel se había vuelto a dormir después de que sonaran las alarmas y que todo estaba ocurriendo solo para mí. Intentamos llamar a la policía, pero sin éxito. Luego intenté llamar a mi comandante de la empresa, quien me gritó: ¡Estamos en guerra! ¿Por qué no estás informando? Le dije que aún estaba escondida, le envié mi ubicación, y él dijo que verificaría si alguna fuerza en la zona podía rescatarnos.

Cuarenta y cinco minutos después, el amigo que nos había advertido desde Be'eri me escribió: ¡Cuidado! La gente está diciendo que los terroristas están vestidos con uniformes del IDF y están conduciendo en furgonetas blancas. Quince minutos después, una furgoneta blanca con un soldado en ropa ensangrentada comenzó a gritar nombres de personas, pero callé a mis amigos porque pensé que era un terrorista. Todos estábamos temblando de miedo.

Finalmente, la furgoneta se fue, pero después de cinco minutos regresó. El soldado gritó de nuevo: ¡Yam, Nikol, Maya, Shani, Yuval, Yoav! Esos eran los nombres de todos en los arbustos, lo que significaba que alguien debió haber logrado pasar nuestros nombres. Decidimos salir de los arbustos y descubrimos que éramos 16 allí, y todos subimos a la furgoneta.

Durante la loca conducción por los campos, el soldado nos dijo, "Soy Leon de Gedera, y mi esposa no quería que viniera aquí, pero aquí estoy para rescatarlos". Estábamos en total shock; nadie hablaba. Leon nos llevó a Oz Davidian [un residente de Moshav Patish], quien nos llevó al Moshav Maslul [vecino]. Leon luego dio la vuelta y regresó para rescatar a otras personas de la fiesta, prometiendo que volvería. En Maslul, tomaron nuestros nombres, y así fue como fui rescatado.

Sin embargo, Leon Bar [un coronel retirado], el hombre que nos rescató, no logró regresar. Fue asesinado un día después, después de haber salvado a docenas de personas, y le debemos nuestras vidas.

Una soldado del Batallón Bardeles de las FDI se entrena en un ejercicio de guerra urbana. (credit: FLASH90)

Neomi

Neomi, de 22 años, de un moshav en el Negev, aún estaba en servicio activo el 7 de octubre. Estaba emocionada de que por primera vez en mucho tiempo, estaba en casa del ejército al mismo tiempo que otra amiga suya. Neomi hablaba con gran anticipación sobre el festival de música que se estaba llevando a cabo cerca de su hogar, en el área fronteriza de Gaza.

Llegamos al festival varias horas antes del amanecer. Alrededor de las 5:30, dejamos la pista de baile y nos encontramos con amigos. Uno de los amigos sacó su teléfono y dijo que sonaba una alerta roja. La música seguía sonando fuerte, pero ella comenzó a tener un ataque de pánico, despertando a la gente y diciendo que "algo terrible" estaba a punto de suceder. Ella había servido como observadora del IDF, y sabía que ellos [Hamas] estaban preparándose para algo grande.

Al principio no le creíamos, pero cuando levanté la vista, vi que todo el cielo estaba lleno de filas de nubes negras dejadas por cohetes. La gente empezó a correr, lo que intensificó el pánico.

Intenté calmar a mi amigo. La gente ya había huido de la zona, pero pensé que no tenía sentido irnos porque habría un embotellamiento en la salida, así que decidí esperar a que las cosas se tranquilizaran primero. También recordé que estábamos en la zona fronteriza de Gaza, y los cohetes no eran algo raro allí. Escribí a mi papá que estábamos bien y que nos íbamos a casa. Veinte minutos después, las cosas no se calmaban y me di cuenta de que algo más grande estaba sucediendo. Los guardias de seguridad sacaron a todos corriendo, abriendo las vallas de emergencia, y nos dirigimos al auto bajo fuego de cohetes.

En camino al auto, mi amigo recibió una llamada y escuchó que se había declarado la guerra. Mi amigo que estaba teniendo un ataque de pánico intentó explicarnos que habría una infiltración de terroristas. Según nosotros, pensábamos que se trataba de un pequeño grupo de tres o cuatro personas que cruzaron la cerca. Nunca pensamos que había miles de terroristas a nuestro alrededor.

También escuchamos rumores de terroristas que practicaban parapente hacia Israel. Mis amigos querían esconderse en el bosque, argumentando que los cohetes nos alcanzarían en el coche. Pero decidí que iba a salir de allí, y no iba a dejar a ninguno de ellos atrás. Los convencí, y condujimos a través del bosque hacia la salida. Había una fila masiva de vehículos, pero teníamos un 4X4, así que logramos conducir alrededor del borde de la carretera. Reduje la velocidad cuando alguien corrió hacia nosotros, que dijo que era un paracaidista en la reserva, gritando: '¡Escuchen, es fuego!' En ese momento, entendí que todo el ruido fuerte que habíamos escuchado no eran solo cohetes, sino también disparos reales ocurriendo cerca de nosotros.

Es imposible describir el pánico, la presión y el ruido que ocurrían al mismo tiempo. El cerebro no puede procesarlo todo. Continué conduciendo por el lado de la carretera y vi vehículos que se acercaban frente a nosotros, haciendo un giro en U, con personas gritando que había un control de carretera adelante.

Tomé un giro a la izquierda hacia Be'eri, y extrañamente, la carretera estaba completamente vacía. De repente, un guardia de seguridad señaló, '¡No vayan allí; hay disparos y gente herida!' Miré hacia un lado y vi gente en el suelo, sangrando. Esas eran realmente imágenes horribles. Mi cerebro no podía procesar lo que estaba viendo, y mi cuerpo entró en modo de supervivencia. Sabía que tenía una misión: había prometido a mi padre que iba a regresar.

Vi otro camino de tierra que llevaba a los campos y conduje hacia allí. Mis padres estaban hablando conmigo por teléfono, tratando de averiguar dónde estábamos. Mi padre quería venir a rescatarnos. Tratamos de enviar nuestra ubicación, pero parecía que la red celular estaba caída. No había aplicaciones de mapas, y el estrés nos desorientaba. De repente, miré el hermoso amanecer y dije: "¡Estoy conduciendo hacia el este, mientras que Gaza está en el oeste!"

EL SOL se convirtió en mi brújula. Le dije a mi madre por teléfono: '¡Mamá, estoy yendo hacia el este!' Ella dijo: '¡Genial, solo sigue hacia el este!' y empezó a cantar para mí por teléfono. Fue un largo viaje a través de los campos a lo largo del Arroyo Gerar. De repente, vimos a personas empezando a correr, y me di cuenta de que los terroristas nos estaban siguiendo.

Conduje por mi vida. Mi mente estaba procesando escenarios y reacciones. Noté a dos personas cuyo automóvil se había detenido, así que reduje la velocidad y subieron al coche. Llegaron con nueva información: las furgonetas blancas. Les dije que no quería escuchar nada. Estoy enfocada en mi misión, y eso es todo.

Llegamos a la intersección de Urim, y ya habíamos escuchado que había terroristas en el kibutz Urim. Aceleré a 160 km/h para escapar del lugar infestado de terroristas. Pasamos por Tze'elim y Retamim, donde nos encontramos con el equipo de emergencia del kibutz en alerta. Uno de los chicos que habíamos rescatado vio una camioneta blanca y saltó del auto en pánico. Lo tranquilizamos y volvimos a recogerlo.

Continuamos conduciendo. Recibí un mensaje de mi amiga - ella dijo que estaba en un refugio antiaéreo en Re'im y que estaba bien. Nos detuvimos en Telalim y le dijimos a su familia que ella estaba bien.

Vivo en medio de la nada en un área que nadie conoce - el lugar más seguro del mundo. En el camino a casa, los cohetes nos alcanzaron a unos cientos de metros del auto. Vimos columnas de humo a nuestro alrededor. La presión era alta, y mi amiga ya había llamado a sus padres para despedirse. Estábamos conduciendo con los gases del auto, pero finalmente llegamos a casa a las 10:30. Abracé a mis padres y fui directo a la ducha para lavar este día.

Nastia

Los amigos de Nastia, una trabajadora de 30 años en informática y seguridad de la información y exoficial de las FDI de Ashdod, habían abierto un grupo de WhatsApp antes del festival. Estaban llenos de anticipación por la producción y habían comprado las entradas meses antes. El viernes anterior, mientras cenaba Shabbat, Nastia bromeó con sus padres que iba a ir a una fiesta en Gaza. A pesar del estrés de sus padres, la vida de Nastia en Ashdod la había acostumbrado a vivir bajo alarmas y sirenas.

Llegué al festival de música temprano esa mañana. Después de una ronda de baile, alrededor de las 6:15 fuimos a descansar en el coche. Nos sentamos tranquilamente y disfrutamos del amanecer. Había mucha música, gente y alegría. De repente, miramos al cielo, y estaba lleno de cohetes. Inmediatamente le dije a mis amigos que nos íbamos de allí. Ya que en cuestión de minutos, la fiesta se detendría y quedaríamos atrapados en el tráfico.

Mis amigos me dijeron que no debía exagerar, que es normal que el área fronteriza con Gaza reciba algunos cohetes. Pero mi instinto me decía que deberíamos irnos, y aunque fuera una reacción exagerada, siempre podríamos regresar. Resultó que fuimos de los primeros 10 autos que se fueron, así que no nos quedamos atrapados en el tráfico, ¡pero vaya, nos encontramos con otras cosas!

Me di cuenta de que estábamos en una llamada "zona abierta" y que en cualquier momento podría caernos un cohete. Adelanté a los autos y los esquivé. Mis amigos me dijeron que deberíamos detenernos, pero seguí presionando hacia adelante. Ahora nuestro vehículo estaba el primero en la fila. Después de Kibbutz Sa'ad, nos dirigimos hacia Ashkelon, y vi figuras que salían a la carretera. Reduje la velocidad y las observé detenidamente. Parecían civiles, pero luego vi que estaban en uniforme, lo cual era extraño. Pensé para mí mismo, '¿Qué posibilidades hay de que la policía detenga vehículos bajo fuego de cohetes?'

Luego vi que tenían armas, que no reconocí de las FDI. De alguna manera, me di cuenta: eran terroristas. Detuve el auto bruscamente e intenté mantener la calma. Le dije a mis amigos que se agacharan, con escenarios corriendo por mi cabeza: 'Si avanzamos, ¿dispararían? Retroceder sería lento, pero habría una mejor posibilidad de sobrevivir.'

TAN PRONTO como empecé a retroceder, escuchamos una inmensa ráfaga de disparos. Recibí un disparo en el hombro, pero afortunadamente solo me rozó. Mi amigo sentado a mi lado perdió dos dedos. Nada le sucedió a mis amigos en el asiento trasero, pero estaban en pánico.

Me eché en reversa y me detuve a un centímetro del auto detrás de mí. Un amigo saltó del auto debido al pánico, así que tuve que reducir la velocidad para seguirlo y hacerlo entrar de nuevo. Durante todo este tiempo, hubo disparos constantes por parte de los cinco terroristas que teníamos delante. Mi amigo volvió al auto y nos dirigimos de regreso hacia la fiesta. Tocamos la bocina y advertimos a todos que había terroristas: "¡No vayan allí!"

Pensábamos que esos eran los únicos terroristas que se habían infiltrado en Israel; no teníamos idea de la verdadera magnitud. Intentamos advertir a la mayor cantidad de personas posible. Nos detuvimos cerca de los refugios antiaéreos al costado de la carretera y les dijimos a las personas que se fueran de allí porque había una infiltración terrorista.

Logramos advertir a varios vehículos en el camino. No recuerdo la ubicación, pero un poco antes de llegar al Kibbutz Alumim, vimos una fuerza del IDF. Les informamos que había terroristas más adelante, y ellos nos indicaron el puesto militar más cercano. Nos dimos cuenta de que nadie en esa base había sido informado. Para ellos, era solo un Shabbat rutinario con sirenas rutinarias.

Nos detuvimos y le dijimos a los soldados que éramos civiles, y que había una infiltración. Fue extraño que la noticia no les hubiera llegado. Entramos al puesto militar y nos vendamos mutuamente. Estuvimos allí desde las 8 a.m. hasta las 4:30 p.m., escuchando explosiones, cohetes, interceptaciones. Ocho horas de combate ininterrumpido.

La base tenía refugios con soldados heridos, médicos y paramédicos. Solo entonces empezamos a comprender la magnitud. No éramos los únicos que nos topamos con terroristas, sino muchos, muchos más. Entré en modo combate y le dije a los soldados allí: '¡Tráiganme un uniforme y un arma. Soy oficial de las FDI!' Por supuesto, no estuvieron de acuerdo, pero nos pidieron que ayudáramos a vigilar y vendar a los heridos, darles agua y asegurarnos de que no perdieran el conocimiento. Pensé, 'Si esta es la forma en que puedo contribuir, obviamente lo haré'.

Alrededor de las 4:30 p.m., una fuerza de las FDI nos llevó al hospital Soroka. Hubo muchas escenas difíciles allí, pero esa es la historia de mi escape.

‘Todos deben servir al país’

A pesar de sus experiencias desgarradoras, para los tres sobrevivientes, volver a unirse al ejército para luchar en la guerra contra Hamás ni siquiera era una pregunta.

Shani, por ejemplo, comenzó su servicio de reserva tan solo 11 días después de que estallara la guerra. "Decidí unirme al servicio de reserva mientras me escondía en esos arbustos", recordó. "Durante los primeros 10 días, estuve ocupada tranquilizando a mi madre y preparándola para que supiera que iba a regresar a la reserva. En el Comando del Frente Interno, somos responsables del bienestar de los civiles, tratando sus condiciones físicas y mentales", explicó, añadiendo que siente que su servicio es útil y satisfactorio.

Como se mencionó, Neomi todavía estaba en servicio activo el 7 de octubre. "Me llamaron al día siguiente. Después de lo que había experimentado, se me concedió la opción de no ir a la reserva, pero no tuve dudas de que quería seguir contribuyendo".

Neomi explicó que servir como soldado de combate en el Comando del Frente Interno tiene un significado personal "porque sé que estoy dando todo lo que tengo para proteger a los civiles. Ya sea ayudándolos en Ashkelon o patrullando en Judea y Samaria, nuestro objetivo es proteger a los civiles para que puedan mantener una vida tranquila y pacífica. Así como hubo personas que me protegieron ese día, no tuve dudas de que cuando llegara mi turno, informaría".

Nastia también sabía que volvería a unirse a la reserva, mientras los cohetes y las balas volaban por encima de ella. "Incluso cuando estaba en servicio activo, sabía que tan pronto como fuera dado de baja, informaría de nuevo. Me dieron de alta del hospital esa noche. Mis padres decían que me comprarían un pasaje fuera de Israel por un tiempo", dijo entre risas. "Pero todo ese día hablé con mi comandante de compañía, e informé al día siguiente, aunque la gente pensaba que estaba loca. Ni siquiera consideré no ir. Me di cuenta de que estaba protegida y salvada, y era mi momento de devolver lo que tenía que hacer.

"Nuestras misiones eran siempre responder a la amenaza de cohetes y participar en operaciones de rescate, además de ocupar posiciones en Judea y Samaria. Es una gran satisfacción y una misión importante. Al final, este es nuestro país y nuestro hogar. No renunciaré a hacer algo por mi país, y todos los que puedan deben servir porque no tenemos otro lugar".

'Nada como Israel en ningún lugar del mundo'

Cuando se les preguntó cuál sería su mensaje principal, las tres mujeres destacaron la importancia del estado judío y los vínculos especiales de tipo familiar entre los israelíes.

"Nunca habrá un lugar mejor para el pueblo judío que el Estado de Israel", afirmó Shani. "Este es nuestro hogar, y haremos todo lo posible para asegurar que siga así. Somos fuertes y resilientes, y estamos interconectados. ¿Dónde más en el mundo verías a ciudadanos que arriesgan sus vidas para rescatar y ayudar a personas que no conocen?

"Un día después del 7 de octubre, unos 400 psicólogos se unieron y empezaron a llamar a todos los supervivientes de Supernova, completamente voluntariamente. ¿Dónde más en el mundo verías tal unidad? No importa a dónde vayas, siempre encontrarás a un israelí que se conectará contigo".

La palabra de Neomi es "continuidad". "En Pascua, decimos que en cada generación, la gente intenta exterminarnos. Nos tocó estar presentes en el mayor ataque terrorista de la historia del país, y, desafortunadamente, no será el último ataque. Pero aquí estamos para quedarnos. Este es el país en el que quiero criar a mis hijos y nietos.

"La historia puede repetirse, pero solo estamos evolucionando y haciéndonos más fuertes. El Estado de Israel es algo único, como lo pueden atestiguar todas las contribuciones de ciudadanos a ciudadanos y soldados."

Nastia también elogió el espíritu israelí. "Somos las personas más amorosas, cálidas y acogedoras que existen, y esa también es nuestra fortaleza. A pesar de lo que estamos atravesando, seguimos coexistiendo como un solo pueblo, y nadie puede romper el vínculo que tenemos.

"Ya llevamos más de un año en la guerra, y aún estamos dispuestos a hacer todo por el país. Lo ves en las cosas más pequeñas. Distribuir alimentos y bebidas a evacuados y soldados, organizar donaciones, lavar ropa unos a otros. En la menor crisis, todos se movilizan por los demás.

"Esta unidad no existe en ningún otro lugar del mundo."