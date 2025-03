Doron Katz-Asher, rehén liberada de Gaza, da a luz a su hija

Toda la nación celebró cuando Doron Katz-Asher, junto con sus hijas Raz y Aviv, fueron liberadas de la cautividad de Hamas en Gaza. Después de un tiempo de recuperación, la rehén liberada quedó embarazada de su tercer hijo con su esposo, Yoni, dando a luz esta semana.

Katz-Asher, quien fue tomada como rehén el 7 de octubre de 2023 mientras visitaba a familiares en el Kibbutz Nir Oz, anunció su embarazo en octubre cuando se enteró. Esta revelación llena de alegría llegó menos de un año después de su liberación, tras 49 días de cautiverio bajo Hamas. Sus hijas, Raz (4) y Aviv (2), también estuvieron retenidas con ella. Trágicamente, la madre de Doron, Efrat Katz, fue asesinada durante los ataques, y varios otros familiares siguen desaparecidos.

En una emocionante publicación en Instagram, Doron compartió: "Traer vida al mundo, un año después de casi perder la mía, es el regalo más grande que podríamos pedir en el nuevo año. Mi rayo de luz en la oscuridad". La noticia ha resonado profundamente con muchos, simbolizando un viaje notable de supervivencia y resiliencia después de una experiencia tan traumática.

Sin embargo, desde entonces, la rehén liberada se ha separado de su esposo, anunciaron la pareja en los últimos meses. Antes de la guerra, ella quería tener otro hijo, aunque su esposo no estaba de acuerdo, le dijo a Ynet en una entrevista en mayo.

En la misma entrevista, habló sobre cómo después de su liberación, tuvo dudas sobre si concebir de nuevo o no. "Cuando regresé de allí, dudé si quería tener otro hijo. ¿Quiero traer un niño a un mundo como este o a una familia con trastorno por estrés postraumático? Después de todo, todos hemos pasado por una experiencia inimaginable aquí. ¿Soy capaz siquiera de hacerlo?", dijo. "¿Es bueno para la familia? Mi deseo volvió a surgir unos meses después de mi regreso de cautiverio. No esperaba que llegara tan relativamente rápido. Esta es el embarazo que llegó después de un período de mala nutrición en cautiverio, pérdida drástica de peso, estrés y dolor. Seré honesta y diré que ni siquiera tuve mi período durante meses", respondiendo a la pregunta del entrevistador sobre si veía el embarazo después de condiciones extremas como un milagro. "Todo junto no estaba a mi favor. Me sorprendió, y solo me hizo sentir que era lo correcto que debía ocurrir. El embarazo es uno de los milagros que me sucedieron en el último año, junto con las cosas difíciles".

Superando el trauma con milagros

Sin importar lo que estuviera por venir, ella estaba segura de que traería algo bueno a su familia después de un período de extrema angustia y cambio.

Katz-Asher perdió a su madre, Efrat, quien fue asesinada por disparos de un helicóptero de la Fuerza Aérea Israelí el 7 de octubre. Su hermano, Ravid Katz, también fue asesinado el 7 de octubre mientras trabajaba para defender el Kibbutz Nir Oz en su clase de preparación. El cuerpo de Ravid fue secuestrado y recuperado en julio. El esposo de su madre, Gadi Moses, fue recientemente liberado de cautiverio en Gaza después de un año y tres meses.

Su familia ve el nacimiento de otro hijo, una hija, como una emocionante forma de cerrar su círculo familiar.