Daniel Kahneman, ganador del Premio Nobel israelí-estadounidense, murió por suicidio asistido

El psicólogo israelí-estadounidense y ganador del Premio Nobel de Economía, Daniel Kahneman, quien falleció hace más de un año, utilizó el suicidio asistido por médico para poner fin a su vida, reveló un ensayo del Wall Street Journal el viernes.

Kahneman voló a Suiza hace un año para terminar con su vida y solo informó a amigos cercanos y familiares sobre su decisión cuando estaba en camino a Europa en un correo electrónico. Algunos de sus amigos y familiares al parecer aún luchan por aceptar su decisión.

Tenía 90 años en el momento de su fallecimiento, y estaba en relativamente buena salud mental y física.

Algunos amigos de Kahneman piensan que lo que hizo fue consistente con su propia investigación, según el informe del WSJ. "Hasta el final, fue mucho más inteligente que la mayoría de nosotros", se citó a Philip Tetlock, un psicólogo de la Universidad de Pensilvania, diciendo. El entonces presidente estadounidense Barack Obama entrega la Medalla Presidencial de la Libertad a Daniel Kahneman en la Casa Blanca, en 2013. (credit: LARRY DOWNING/REUTERS)

"Pero no soy un lector de mentes. Mi mejor suposición es que él sentía que se estaba desmoronando, cognitiva y físicamente. Y realmente quería disfrutar de la vida y esperaba que la vida se volviera cada vez menos placentera. Sospecho que elaboró un cálculo hedónico de cuándo las cargas de la vida comenzarían a superar los beneficios, y probablemente previó un declive muy pronunciado en sus primeros 90 años."

Tetlock agregó: "Nunca he visto una muerte mejor planeada que la que diseñó Danny."

Correo electrónico de Kahneman a sus seres queridos

En el correo electrónico de Kahneman, escribió: "He creído desde que era adolescente que las miserias y las indignidades de los últimos años de vida son superfluas, y estoy actuando en esa creencia".

"Sigo activo, disfrutando de muchas cosas en la vida (excepto las noticias diarias) y moriré como un hombre feliz. Pero mis riñones están al límite, la frecuencia de los lapsus mentales está aumentando y tengo noventa años. Es hora de irme", continuó.

Según el ensayo del WSJ de Jason Zweig, Kahneman no estaba en diálisis en ese momento. Había estado trabajando en varios documentos de investigación esa semana.

"No es sorprendente que algunos de quienes me aman hubieran preferido que esperara hasta que fuera obvio que mi vida no vale la pena prolongarla. Pero tomé mi decisión precisamente porque quería evitar ese estado, así que tuvo que parecer prematura. Estoy agradecido con los pocos con quienes compartí temprano, quienes finalmente aceptaron apoyarme", continuó su correo electrónico.

El correo electrónico también explicaba por qué no se dio a conocer la causa de su muerte en ese momento. "No me avergüenzo de mi elección, pero tampoco me interesa hacer de ella una declaración pública. La familia evitará detalles sobre la causa de la muerte en la medida de lo posible, porque nadie quiere que sea el foco de las necrológicas." Pidió que aquellos que recibieron el correo electrónico no discutieran su muerte durante unos días.

"Descubrí después de tomar la decisión que no tengo miedo de dejar de existir, y que pienso en la muerte como ir a dormir y no despertar. El último período realmente no ha sido difícil, excepto por presenciar el dolor que causé a otros. Entonces, si tenías la intención de sentir lástima por mí, no lo hagas", concluyó la carta, según el WSJ.

La vida de Kahneman

Kahneman vivió en Greenwich Village de la ciudad de Nueva York durante varios años, informó la Agencia Telegráfica Judía en el momento de su muerte. Su esposa había fallecido en 2018 a causa de un derrame cerebral después de sufrir de demencia vascular durante varios años. Su madre también había fallecido años antes debido a un deterioro cognitivo. Su trabajo se centraba en gran medida en su análisis de cómo los seres humanos toman decisiones.

El trabajo de Kahneman con su compañero de investigación israelí Amos Tversky (quien falleció de cáncer en 1996) se centró en conceptos como los sesgos cognitivos y la teoría de las perspectivas. Esto efectivamente lanzó el campo de la economía conductual, que a su vez ha influido en varios otros campos.

Su libro de 2011 Pensar rápido, pensar despacio, que resumía gran parte de su investigación, vendió más de un millón de copias en todo el mundo. Fue buscado como un gurú en todo, desde decisiones de contratación hasta riesgos de seguros y el sistema judicial.

Kahneman nació en Tel Aviv de padres judíos lituanos, quienes emigraron justo después de la liberación de Francia.

En 2002, ganó el Premio Nobel de Economía por su investigación innovadora en la integración de ideas de la investigación psicológica en la economía.

El ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, otorgó a Kahneman la Medalla Presidencial de la Libertad en 2013. En ese momento, un comunicado de la Casa Blanca se refirió a Kahneman como un "erudito pionero de la psicología", que "aplicó la psicología cognitiva al análisis económico, sentando las bases para un nuevo campo de investigación".