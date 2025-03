Los soldados no pueden seguir haciendo reservas para siempre

Si bien un nuevo plan de beneficios y ayuda adicional para reservistas es bienvenido, no es suficiente para compensar el hecho de que no están en casa, dijo la esposa de un reservista al Jerusalem Post en respuesta a un nuevo plan de beneficios anunciado el miércoles.

El Ministro de Defensa Israel Katz y el Ministro de Finanzas Bezalel Smotrich anunciaron el plan, que asciende a aproximadamente tres mil millones de NIS y fue elaborado por los Ministerios de Defensa y Finanzas.

El plan incluye beneficios para soldados en combate y está destinado a "pasos significativos" que profundizarán la apreciación y ayuda a los reservistas y el apoyo financiero para sus familias, así como el fortalecimiento de los empleadores que emplean a reservistas, informaron los Ministerios.

También incluye exenciones fiscales para soldados en combate, una nueva billetera digital para beneficios, beneficios para comandantes, y más.

"Ya era hora de que le den beneficios a los soldados de combate, porque [su trabajo] realmente es muy duro", dijo la esposa de un reservista que ha servido más de 200 días y ha sido llamado para 70 más en los próximos meses.

También es bueno que el plan permita a los reservistas elegir sus beneficios en lugar de simplemente ofrecer "cosas que ni siquiera necesitas", agregó, llamando a esto "muy apreciado".

"Pero al final del día, estaré sola en casa con un bebé de cuatro meses durante 70 días", dijo. Tropas de las FDI operan en la Franja de Gaza. 3 de noviembre de 2024 (credit: IDF SPOKESPERSON UNIT)

"Obviamente, el dinero es realmente útil, junto con todo tipo de ayudas, para que pueda comprar comida y no tener que hacerla y contratar limpiadores o lo que sea. Es muy útil, pero no es útil cuando son las tres de la mañana, el niño no se duerme y no hay nadie que te releve".

"La idea de que 'Oh, simplemente harán servicio de reserva para siempre y [servirán] 70 días cada seis meses', simplemente no tiene sentido", añadió.

Beneficios ignoran a los soldados no combatientes

Un reservista que ha servido alrededor de 100 días en una unidad no combatiente expresó decepción de que algunos de los beneficios sean solo para los soldados de combate.

"Estoy consciente de que los soldados de combate combaten, pero todos en el ejército tuvieron que poner sus vidas en pausa para ir a la reserva", dijo.

"La gente tuvo que detener por completo todo. Conozco a personas de mi unidad que tuvieron que retrasar la escuela o postergar la ayuda con sus recién nacidos. Y que el gobierno decida que la contribución de una persona significa más, cuando todos están haciendo lo que pueden y más, duele."

"Conozco a personas que tuvieron que aceptar recortes salariales, y muchas personas se ofrecieron como voluntarios para unidades que no son de combate, pero eso no significa que no ayudaran", agregó. "Esos soldados no habrían durado mucho en el campo sin nadie que los alimentara".