¿Israel está a punto de firmar la paz con Líbano? - análisis

Hace seis meses, la noción de paz entre Israel y Líbano parecía remota, si no imposible.

En ese momento, Hezbolá e Israel habían estado intercambiando disparos durante casi un año. La región fronteriza entre los dos países estaba devastada, con un aumento del número de muertos y masas de civiles evacuados. Para finales de septiembre, las tropas israelíes cruzarían, marcando la tercera vez que Israel había invadido Líbano desde 1982.

Y sin embargo, negociadores israelíes y libaneses se reunieron esta semana, en Líbano, para lograr una tarea que se siente simultáneamente benigna y monumental: ponerse de acuerdo en dónde exactamente se encuentra su frontera.

Si las conversaciones mediadas por Estados Unidos y Francia tienen éxito, podría allanar el camino para un tratado de paz que, en cierto modo, sería el más significativo de Israel en casi medio siglo. Según un funcionario israelí, "El objetivo es alcanzar la normalización".

Aquí es donde están las cosas, y lo que podría suceder a continuación.

Israel y Líbano están cerca geográficamente, pero han sido enemigos durante mucho tiempo.

A primera vista, Israel y Líbano, justo al norte de éste, comparten mucho en común: ambos son pequeños países levantinos étnicamente diversos con historias que se remontan a la Biblia y que fueron fundados en la década de 1940. La capital libanesa, Beirut, y Haifa, la tercera ciudad más grande de Israel, están a solo unos 80 kilómetros de distancia, ambas en la costa mediterránea. Durante un breve período alrededor de la Segunda Guerra Mundial, había vías de tren entre las dos ciudades. Soldados israelíes en una zona de concentración cerca de la frontera israelí con Líbano, 1 de octubre de 2024. (credit: David Cohen/Flash90)

Pero en los últimos 75 años, la gran mayoría de los israelíes que han puesto un pie en Líbano han llevado uniformes militares. Los países no tienen relaciones diplomáticas y han experimentado repetidamente la guerra.

Ha habido tres guerras importantes entre Israel y Líbano.

Su conflicto más importante ocurrió en 1982, cuando Israel invadió Líbano, lanzando una amplia ofensiva contra la Organización para la Liberación de Palestina con sede en Beirut con el objetivo declarado de detener los ataques contra las comunidades fronterizas de Israel. Líbano estaba inmerso en su propia guerra civil, e Israel se alió con fuerzas de milicias cristianas libanesas, que llevaron a cabo masacres en los campos de refugiados palestinos de Sabra y Shatila.

La OLP se trasladó a Túnez, e Israel se retiró de gran parte del Líbano. Sin embargo, el ejército israelí permaneció en el sur del Líbano, donde luchó contra un nuevo enemigo: el grupo terrorista Hezbolá, que apuntaba tanto a las tropas israelíes como a las estadounidenses en el país. En las décadas siguientes, Hezbolá construyó su propia milicia expansiva y arsenal de armas, operando como un llamado "estado dentro de un estado" en el sur del Líbano y ganando escaños en el parlamento libanés.

Después de una serie de bajas israelíes, incluido un accidente de helicóptero en 1997 que mató a 73 soldados, Israel se retiró unilateralmente del sur del Líbano en 2000.

Seis años más tarde, Israel y Hezbolá volvieron a enfrentarse después de que el grupo terrorista atacara a Israel y secuestrara soldados. Esa guerra de un mes es vista en Israel como un desastre con altas bajas y Hezbolá permaneciendo efectivamente atrincherado en la frontera. Los cuerpos de los soldados fueron devueltos dos años después en un intercambio de prisioneros.

La frontera permaneció relativamente tranquila hasta el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023, al que Hezbolá se unió poco después, lanzando misiles sobre Israel que obligaron a la amplia evacuación de civiles del norte de Israel. Israel respondió con ataques aéreos e invadió el Líbano el otoño pasado, librando un conflicto terrestre de dos meses que mató a gran parte del liderazgo de Hezbolá y lo dejó debilitado.

Ahora, los adversarios de Israel han sido debilitados.

La invasión israelí también debilitó a Hezbolá de otras maneras. Durante años, el grupo terrorista había ayudado a sostener al régimen de Bashar Assad en Siria. Israel también ha golpeado a Irán, el principal patrocinador de Hezbolá y un aliado clave de Siria. Sin esa ayuda, el régimen de Assad, que una vez ocupó parte del Líbano, colapsó rápidamente el año pasado.

Israel comenzó a retirarse de Líbano bajo un alto el fuego a finales de noviembre, y la frontera ha estado en gran parte tranquila desde entonces. El alto el fuego establece que el ejército libanés tomará el control del sur de Líbano, reemplazando a Hezbolá. Pero Israel sostiene que eso no ha sucedido y dice que necesita retener tropas en Líbano porque Hezbolá sigue operando en la zona. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu (derecha) y otros funcionarios israelíes en la frontera siria el 8 de diciembre de 2024. (credit: KOBY GIDEON/GPO)

La elección del presidente libanés Joseph Aoun en enero, poniendo fin a dos años de estancamiento en el sistema político, que está dividido entre los cristianos y musulmanes del país, fue vista como una señal adicional de la debilidad de Hezbolá. El candidato preferido del grupo se retiró de la elección.

Aoun quiere que Israel se retire de su país. Pero su administración también marca una oportunidad para construir relaciones entre los dos enemigos de mucho tiempo.

Las conversaciones se centran en cuestiones técnicas — y en que Israel abandone el territorio libanés.

Ha habido intentos de paz israelí-libanesa anteriormente. Durante la guerra de 1982, Israel hizo un intento fallido de un tratado que no llegó a ninguna parte. Más concretamente, en 2022, Israel y Líbano negociaron una frontera marítima — que se consideró un paso hacia las relaciones.

Estas conversaciones podrían ser aún más significativas. Aunque Israel y Líbano siempre han tenido una frontera —por un tiempo se le llamó la "Buena Valla" debido a la tranquilidad que prevalecía— también ha habido disputas a lo largo de la ruta.

Esta semana, negociadores israelíes, franceses, estadounidenses y libaneses se reunieron en Naqoura, Líbano para conversaciones que Morgan Ortagus, la enviada especial adjunta presidencial estadounidense, dijo que se centrarían en "resolver diplomáticamente varios problemas pendientes". Entre ellos:

Liberar a varios prisioneros libaneses detenidos por Israel

Resolviendo las disputas fronterizas restantes

Acordando una retirada militar israelí

La oficina del primer ministro de Israel anunció que Israel estaba liberando a los cinco prisioneros "en coordinación con los Estados Unidos y como un gesto al nuevo Presidente del Líbano".

El camino hacia la paz tiene tropiezos y promesas.

Una frontera terrestre no es un tratado de paz, y establecer relaciones entre dos países que se han considerado enemigos durante más de 75 años no es simple.

Riesgos de los remanentes de Hezbolá

Si los remanentes de Hezbolá reanudan los ataques contra Israel, o si Israel no se retira del Líbano, las negociaciones podrían descarrilarse fácilmente. Hezbolá ha citado previamente áreas fronterizas en disputa para justificar sus ataques a Israel, y The New York Times citó a Mohanad Hage Ali, un analista con sede en Beirut, quien dijo: "Si se llega a un acuerdo en la frontera, la coartada de Hezbolá desaparecerá".

Pero tanto Israel como Estados Unidos han tenido la mira puesta en acuerdos con otros países de la región desde hace tiempo. Hasta ahora, el enfoque ha estado en un tratado con Arabia Saudita. Sin embargo, de alguna manera, un tratado con Líbano es mucho más significativo.

Israel firmó acuerdos de normalización con cuatro países árabes en 2020, pero ninguno con los que realmente había peleado una guerra. Lo mismo ocurre con Arabia Saudita: no tienen relaciones oficiales, pero nunca han peleado un conflicto importante.

Eso no es así con Líbano. Un tratado de paz con Líbano, si se mantuviera, sería una paz real - un fin a décadas de ataques, bombardeos e invasiones.

También sería el primer tratado de Israel con un país en su frontera desde el tratado de 1994 con Jordania, que tampoco había combatido a Israel durante años en ese momento. La última vez que Israel pasó, en el transcurso de varios años, de luchar contra un país a hacer la paz con él fue con el tratado Israel-Egipto en 1979.

Un acuerdo israelí-libanés también significaría que Israel tendría relaciones con tres de los cuatro países que lo rodean.

Entonces, ¿podrán los israelíes abordar un tren para tomar café en Beirut? No en el futuro cercano. Pero las conversaciones de esta semana podrían abrir la puerta.