¿Qué hay detrás de la oferta de Hamas de liberar al rehén Edan Alexander?

Hamas afirmó el viernes que estaba lista para participar en negociaciones que se han prolongado durante dos semanas en Doha, mientras se mantiene un alto el fuego en Gaza. Hamas está jugando con el tiempo, y está recibiendo un alto el fuego por el Ramadán.

En Jerusalén no hay urgencia por hacer un trato con Hamas. En este momento, EE. UU. está centrado en Ucrania y en las posibilidades de un acuerdo de alto el fuego con Moscú. Por lo tanto, Hamas buscó acaparar la atención el 14 de marzo con la afirmación de que estaba lista para liberar a Edan Alexander, un rehén detenido en Gaza que tiene ciudadanía estadounidense e israelí.

Hamas dijo que "ha recibido una propuesta de mediadores para reanudar las negociaciones, y respondió de manera responsable y positiva". Esto aparentemente se refiere a varias propuestas que se han planteado desde el 1 de marzo. El 1 de marzo, se completó la primera fase del acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes. Treinta y tres rehenes fueron liberados en 42 días. Israel se negó a avanzar a la fase dos del acuerdo, que habría visto la liberación del resto de los rehenes, el fin de la guerra y la retirada de las FDI del corredor de Filadelfia.

En general, Israel no ha podido llegar a un acuerdo con Hamas y ha esperado a que Estados Unidos dé el primer paso. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaba ansioso por ver liberados a los rehenes, pero no puede hacer magia. Palestinos de Hamás se reúnen en el lugar de la entrega de los cuerpos de cuatro rehenes israelíes en Khan Yunis, en el sur de Gaza, el 20 de febrero de 2025. (credit: EYAD BABA/AFP via Getty Images)

El enviado de Trump, Steve Witkoff, logró que el acuerdo de alto el fuego de mediados de enero se materializara. Informes indican que ha tratado de cerrar las brechas entre Israel que se niega a pasar a la fase dos y Hamas que se niega a extender la fase uno. Se dice que las propuestas en Doha se relacionan con un acuerdo para liberar a varios rehenes vivos y algunos rehenes fallecidos durante hasta 60 días o más de alto el fuego. Esto representaría muchos menos rehenes que en acuerdos anteriores.

Claramente, el objetivo de Hamas es lograr que Israel acepte que menos de su gente sea devuelta.

Hamas cree que los rehenes estadounidenses retenidos en Gaza son más importantes porque pueden usar la liberación de estos rehenes para potencialmente obtener algo a cambio. Hamas anunció el 14 de marzo que liberaría a Edan Alexander, a quien llamaron un "soldado sionista", y los restos de otros cuatro rehenes de "doble nacionalidad". Se presume que estos son rehenes estadounidenses fallecidos retenidos en Gaza.

Los informes los nombraron como Omer Neutra, Itay Chen, Judith Weinstein y su esposo, Gadi Haggai. Los padres de Neutra hablaron en la convención republicana en 2024. Más tarde fue declarado haber sido asesinado el 7 de octubre. "Reafirmamos nuestra plena disposición a participar en negociaciones y llegar a un acuerdo completo sobre los problemas de la segunda fase, y pedimos que la ocupación cumpla plenamente con sus compromisos", dijo Hamas.

La Oficina del Primer Ministro de Israel emitió una declaración el viernes en respuesta a la aparente oferta de Hamas. "Mientras Israel aceptó el marco Witkoff, Hamas persiste en su negativa y continúa librando una guerra psicológica contra las familias de los rehenes. El Primer Ministro convocará al equipo ministerial mañana por la noche para recibir una detallada información del equipo de negociación y decidir sobre los pasos a seguir para liberar a los rehenes y alcanzar todos nuestros objetivos de guerra".

Mientras tanto, otros problemas relacionados con los rehenes parecen estar en movimiento. Informes de que Adam Boehler retiró su nominación para ser el enviado de rehenes de la administración de EE. UU. Sin embargo, parece que se enfocará en los ciudadanos estadounidenses detenidos en el extranjero.

Boehler estuvo en el foco de atención a principios de marzo cuando surgieron informes de que Estados Unidos estaba teniendo conversaciones directas con Hamas. El gobierno de Israel se vio en aprietos con este informe. Jerusalén teme enojar a Trump o incluso resistirse a los movimientos de Trump. Por lo tanto, estaba claro que al gobierno de Israel no le gustaba la idea de un enviado hablando directamente con Hamas, pero pensaron que dejarían que esto siguiera su curso y esperarían a que Boehler cometiera un error.

Y eso fue lo que pasó cuando Boehler fue a los medios israelíes para entrevistas. No salió bien, y se informó que fue marginado. No estaba claro si esto fue debido a la presión de Israel o quizás porque se percibía que se había entrometido en el trabajo de Witkoff o había confundido las conversaciones.

La pregunta es si Hamas dijo que liberaría a Alexander y a otros estadounidenses para intentar mantener en marcha las negociaciones de Boehler o si Hamas está tratando de llegar a un acuerdo separado con Estados Unidos. Parece que Hamas estaba haciendo afirmaciones de que no estaba comunicándose en público. Esto ha dejado perplejos a los mediadores en Estados Unidos e Israel. Witkoff caracterizó las demandas de Hamas como "poco realistas", según informes.

Hasta ahora, hay una falta de claridad sobre lo que está haciendo Hamas. Lo que parece claro es que Hamas ha recibido un alto el fuego durante el Ramadán y no ha tenido que entregar a ningún rehén durante semanas. Hamas se está recuperando, recuperando y reclutando. En Israel, manifestantes que apoyan a los rehenes y sus familias se presentaron el 15 de marzo para exigir que los rehenes sean devueltos.

Mientras Hamas recluta, sigue amenazando a Israel. Las FDI dijeron el 15 de marzo que "se identificaron a dos terroristas operando un dron que representaba una amenaza para las tropas de las FDI en el área de Beit Lahia. Las FDI atacaron a los terroristas". Fuentes en Gaza afirmaron que hasta nueve personas murieron, lo que convertiría a este en el día más mortífero del alto el fuego en semanas. Hamas cree que puede mantener el alto el fuego y no tener que entregar a ningún rehén.

No está claro si hay un entendimiento tranquilo detrás de escena de todas las partes de que el Ramadán será tranquilo y que Hamas no tendrá que hacer nada a cambio de recibir su alto el fuego gratuito. El año pasado, durante el Ramadán, también hubo menos intensidad en los combates en Gaza, pero las FDI seguían operando contra Hamas. En este momento, Hamas controla la mayor parte de Gaza y cree que ha ganado la guerra. Supone que el liderazgo actual de Israel no quiere eliminar a Hamas y que Israel prefiere afirmar que derrotará a Hamas pero no regresará realmente a Gaza.

Hamas también asume que puede mantener a los rehenes durante años en el futuro, liberando a unos pocos de vez en cuando para recibir meses de alto el fuego cada vez y luego prolongando las negociaciones entre los altos el fuego como está haciendo ahora.

Hamas cree que la inercia favorece a Hamas en este momento. Probablemente asume que solo cuando se celebren elecciones en Israel o haya algún incentivo para que Jerusalén vuelva a la lucha, pueda haber otra guerra, y de lo contrario, Hamas puede hacer lo que quiera. Hamas ya ha asesinado a más de 1,000 personas, más judíos en un día que en cualquier otro momento desde el Shoah, y continúa gobernando Gaza después de 17 meses. Piensa que Israel no es capaz de derrotarlo o que los intereses en Israel prefieren mantener a Hamas en el poder y no reemplazarlo. Hamas tendrá que esperar para ver si esto es cierto. Mientras tanto, continuará lanzando diversas propuestas de liberación de rehenes, como hizo a lo largo de 2024, para intentar crear ciclos de noticias cortos y controversias que favorezcan a Hamas mientras detiene las negociaciones.