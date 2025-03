Gal Gadot recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Gal Gadot se convirtió en la primera actriz israelí en recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles el martes.

"Soy solo una chica de un pueblo en Israel y nunca hubiera imaginado un momento así," dijo Gadot a la multitud que vitoreaba. "Esta estrella me recordará que con trabajo duro, pasión y algo de fe, todo es posible."

En hebreo, Gadot añadió que ama a su familia y les agradeció por estar siempre a su lado.

Según The New York Post, tanto partidarios pro palestinos como pro israelíes asistieron al evento, con manifestantes pro palestinos gritando contra Israel antes de que Gadot subiera al escenario.

Un portavoz de la LAPD le dijo al NYP que los oficiales "fueron asignados a la ubicación, proporcionaron control de multitudes y mantuvieron la paz." A pesar de la interrupción, "no hubo arrestos."

La actriz Gal Gadot habla durante la ceremonia de descubrimiento de su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles, California, Estados Unidos, 18 de marzo de 2025. (credit: REUTERS/MARIO ANZUON)

La ceremonia tuvo lugar antes del estreno de Snow White de Disney el sábado, en la que Gadot protagoniza. El estreno se reducirá debido a las controversias en torno a la película, informó anteriormente The Jerusalem Post.

En una entrevista con Variety el martes, Gadot habló sobre la dificultad de ser una israelí visible en el clima actual, especialmente dado su abierto apoyo a su país de origen.

"Hay un desafío para que las personas hablen en redes sociales porque hay mucho odio y tantos bots y tantas personas enojadas que buscan una causa", dijo Gadot.

"Pero el 7 de octubre, cuando las personas fueron secuestradas de sus hogares, de sus camas, hombres, mujeres, niños, ancianos, sobrevivientes del Holocausto, estaban pasando por los horrores de lo que sucedió ese día, no podía quedarme en silencio".

"Soy todo sobre la humanidad", agregó, "y sentí que tenía que abogar por los rehenes".

"Estoy rezando por días mejores para todos. Quiero que todos tengan una buena vida y prosperidad, y la capacidad de criar a sus hijos en un ambiente seguro".

Apoyo a Israel

Desde el 7 de octubre, Gadot ha sido vocal sobre su apoyo a Israel y en contra de la lucha contra el antisemitismo.

A principios de marzo, la actriz israelí habló en la conferencia "Never Is Now" de la Liga Anti-Difamación en Nueva York, donde recibió un premio.

"¿No es increíble que simplemente decir que [soy judía], solo expresar un hecho tan simple sobre quién soy, se sienta como una declaración controvertida?" dijo.

Al referirse al 7 de octubre, Gadot dijo que nunca pudo haber imaginado un día de tanta muerte y destrucción de judíos, pero también la respuesta que vino con ello.

"Nunca imaginé que en las calles de Estados Unidos y en diferentes ciudades alrededor del mundo, veríamos a personas que no condenan a Hamás, sino que celebran, justifican y aplauden una masacre de judíos".