Misil desde Yemen es interceptado mientras suenan alarmas en todo Israel

Sirenas sonaron en todo Israel tras un misil de Yemen, anunció la IDF temprano el jueves por la mañana.

El misil fue interceptado por la Fuerza Aérea Israelí antes de entrar en territorio israelí, anunció el ejército.

Las sirenas sonaron de acuerdo con el protocolo.

La última vez que estas áreas fueron blanco fue el 18 de enero de 2025.

No se reportan caídas de proyectiles ni lesiones graves, según Magen David Adom.

Un barco dispara misiles en un lugar no revelado, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzara ataques militares contra los Houthis de Yemen, alineados con Irán, el sábado por los ataques del grupo contra el transporte marítimo del Mar Rojo, en esta captura de pantalla obte (credit: US CENTRAL COMMAND/HANDOUT VIA REUTERS)

MDA informó de 13 personas heridas en su camino hacia el área protegida y tres víctimas de pánico.

Ataques de EE.UU. en Yemen

Anoche, Estados Unidos atacó objetivos en la capital yemení, Saná, informó la televisión Al Masirah dirigida por los hutíes.

Este es el quinto día consecutivo de ataques estadounidenses en suelo yemení.

Los hutíes emitieron un comunicado sobre el ataque, diciendo que habían apuntado al aeropuerto Ben-Gurion con un misil balístico hipersónico "Palestine 2".

'Los hutíes están pagando'

El primer ministro Benjamin Netanyahu fue evacuado de una reunión del Knesset durante la sirena, y un reportero le preguntó: "¿Los hutíes pagarán por esto?"

"Los hutíes ya están pagando, y seguirán pagando", respondió Netanyahu.

Esta es una historia en desarrollo.