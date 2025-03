‘Qatargate’: Empresario israelí admite haber transferido fondos de Qatar al equipo de Netanyahu

La Unidad de Investigaciones de Crimen Internacional Lahav 433 de la Policía de Israel arrestó a dos sospechosos en el caso 'Qatargate', en el que presuntos colaboradores cercanos del primer ministro Benjamin Netanyahu recibieron financiamiento de Qatar para promover su imagen mientras servían en la oficina del primer ministro.

La identidad de los dos sospechosos no se hizo pública debido a una orden de censura.

El empresario israelí Gil Birger admitió en grabaciones publicadas por Reshet Bet de KAN el miércoles que había transferido fondos de un lobbyista de Qatar a un miembro del equipo de medios del primer ministro Benjamin Netanyahu, Eli Feldstein.

Según las grabaciones, el lobbyista Jay Footlik solicitó a Birger que ayudara en la transferencia de los fondos a Feldstein por motivos de IVA. Las grabaciones confirman un informe del martes por la noche de Baruch Kara de Channel 13.

Según Kara, Feldstein dejó de recibir su salario de la oficina del primer ministro en abril de 2024 después de no superar una verificación de antecedentes de seguridad. Sin embargo, continuó trabajando para el primer ministro hasta octubre de 2024, cuando fue arrestado por cargos de filtrar un documento clasificado al periódico alemán Bild en nombre de Netanyahu, con el fin de calmar la indignación pública por el asesinato de seis rehenes en Rafah por parte de Hamas debido a la proximidad de las FDI.

Según Kara, el salario de Feldstein fue efectivamente pagado por el gobierno de Qatar durante ese período, al mismo tiempo que trabajaba junto al primer ministro, sirviendo principalmente como su enlace con los reporteros militares.

Las grabaciones y el informe sobre el salario de Feldstein no pudieron ser confirmados de manera independiente por The Jerusalem Post.

(I-D): El Primer Ministro Benjamin Netanyahu y su ayudante Eli Feldstein (credit: Creisinger from Getty Images via Canva, SRAYA DIAMANT/FLASH90, Yair Sagi/POOL)

Los abogados de Feldstein responden

Los abogados de Feldstein confirmaron el miércoles que había recibido fondos de Birger.

"Los fondos que Feldstein recibió del empresario cuya grabación se publicó eran para servicios de estrategia y comunicación que Feldstein proporcionaba a la Oficina del Primer Ministro, y no de Qatar", explicaron los abogados de Feldstein. "Fue una solución temporal y parcial por parte de elementos en la oficina de Netanyahu a una dificultad que encontraron con el pago del salario de Feldstein por parte de la Oficina del Primer Ministro, sin ningún impacto en la identidad del receptor del servicio: el Primer Ministro", dijeron los abogados.

Los abogados de Feldstein afirmaron que él no sabía que era un servicio para Qatar. "Como hemos afirmado desde el momento en que se plantearon por primera vez las acusaciones, Feldstein nunca trabajó para Qatar, y en temas políticos y de seguridad, trabajó únicamente para el Primer Ministro y su oficina. No transfirió información a Qatar y nunca recibió dinero de ellos. Si hay alguna conexión entre el empresario en cuestión y otras partes, incluido Qatar, esto no se le presentó a Feldstein y él lo desconocía", dijeron los abogados.

Los abogados de Feldstein agregaron que él no estaba al tanto de ningún trabajo realizado por su colega asesor de medios de Netanyahu, Yonatan Urich, para los qataríes. Haaretz informó en noviembre que Urich había prestado servicios de relaciones públicas a Qatar antes de la Copa del Mundo de 2022.

Los abogados de Urich, Amit Hadad y Noa Milstein, respondieron: "Urich no tiene idea de quién es Gil Birger, nunca ha hablado con él ni lo ha conocido.

"Urich es un consultor privado que no es empleado estatal y no está empleado por la Oficina del Primer Ministro. Por lo tanto, no está designado ni es responsable de asuntos de empleo o personal en la oficina, lo que significa que no 'arregla' trabajos ni transfiere fondos a nadie. Se trata de un asunto falso y fabricado con motivos transparentes y conocidos por todos. No hay ningún delito involucrado, y las filtraciones falsas al respecto lo han manchado desde el primer día", dijeron los abogados.

"El intento de crear un conflicto artificial entre Urich y Feldstein mientras se amplifican los informes de los medios equivale a obstrucción y contaminación de la investigación. El flujo de filtraciones falsas que comenzó desde el primer día debe detenerse", dijeron.

La Oficina del Primer Ministro respondió: "Otra noticia falsa que nunca sucedió y nunca existió. Según un informe, el jefe de la División de Investigaciones e Inteligencia de la policía aclaró al Fiscal General, 'No entiendo qué delito se está investigando (con respecto a Qatar). Este caso no está progresando'", dijo la oficina del Primer Ministro, refiriéndose a informes de esta semana de que la policía había cuestionado el propósito de la investigación. La Oficina del Fiscal General respondió en ese momento que la policía era plenamente parte de la investigación y la apoyaba.

La Oficina del Primer Ministro continuó: "La nueva noticia falsa es un intento desesperado por inventar una justificación infundada para un delito que no existe. La Oficina del Primer Ministro no 'arregla' pagos para nadie. Cada pago en una oficina gubernamental se realiza de acuerdo con la ley y a través de funcionarios autorizados solamente. Cualquier otra afirmación carece de fundamento, y tiene como objetivo dar vida a otro asunto fabricado", concluyó.

Tras el arresto de Feldstein en octubre, la oficina del primer ministro inicialmente afirmó que no tenía ninguna conexión con él. Sin embargo, el primer ministro luego admitió que Feldstein había trabajado estrechamente a su lado e incluso argumentó que la investigación de Feldstein era parte de un intento por destituirlo del poder.