Eli Sharabi en la ONU: ¿Dónde estaban la ONU y la Cruz Roja durante mis 491 días de cautiverio?

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió el viernes para una sesión especial sobre los rehenes aún retenidos en cautiverio por Hamás.

La sesión se inició con el testimonio de Eli Sharabi, un sobreviviente del cautiverio de Hamás, quien compartió su relato en una conferencia de prensa y con los miembros del Consejo durante la sesión.

"El 7 de octubre, mi cielo se convirtió en infierno. Comenzaron las sirenas, terroristas de Hamás invadieron, y fui arrancado de mi familia, sin volver a verlos nunca más”, señaló.

"No sabía que debí haberme despedido para siempre", dijo en referencia al momento en que fue secuestrado.

"Mi hogar pacífico, mi pedazo de cielo, se había ido", dijo, agregando que afuera, "más de cien terroristas" estaban "grabándose a sí mismos celebrando, riendo".

Mientras los terroristas lo llevaban a Gaza, fue golpeado y una multitud de civiles intentó lincharlo en la frontera, compartió. "Yo era su trofeo".

Fue mantenido bajo tierra, encadenado, hambriento, golpeado y humillado, añadiendo que las cadenas en las que estaba "me desgarraban hasta el día en que fui liberado".

"Me trataron peor que a un animal", dijo, y añadió que sus captores no mostraron "ninguna piedad".

"La mendicidad se convirtió en mi existencia", afirma.

"A pesar de todo, mantuve la esperanza de volver a ver a mi familia", dijo.

"Antes de mi liberación, Hamas se deleitó en mostrarme una foto de mi hermano Yossi", dijo. "Me dijeron que estaba muerto", afirmó Sharabi, añadiendo: "Me negué a creerlo".

"¿Dónde estaba la Cruz Roja? ¿Dónde estaba la ONU?", preguntó Sharabi.

Señaló cómo los civiles en Gaza veían su sufrimiento y "aplaudían a nuestros secuestradores". "Definitivamente estaban involucrados", dijo.

Sharabi afirmó que "estoy aquí hoy para hablar en nombre de aquellos que aún están atrapados en esa pesadilla. Por mi hermano Yossi, asesinado en cautiverio de Hamas, su cuerpo aún está retenido como rehén. Por Alon Ohel, todavía a 50 metros bajo tierra.

"Por Hersh, Ori, Eden, Carmel, Almog y Alexander, asesinados a sangre fría por sus captores. Por cada rehén todavía en manos de Hamas. Estoy aquí para decirles toda la verdad", dijo.

Con respecto a la ayuda humanitaria entregada a la Franja de Gaza, Sharabi dijo que como "testigo presencial", vio lo que sucedió con esa ayuda. Las "docenas de cajas pagadas por tu gobierno", dijo, fueron robadas por Hamas y alimentaron a los "terroristas que me torturaron y mataron a mi familia".

"Los terroristas se alimentaban varias veces al día de la ayuda de la ONU frente a nosotros", dijo, agregando que los rehenes nunca recibieron nada de ella.

La representante de Estados Unidos dijo durante la reunión que Hamas era "responsable de la reanudación de las hostilidades". "La lucha podría terminar mañana si Hamas liberara a los rehenes y dejara las armas", dijo.

El representante del Reino Unido señaló que "Hamas debe rendir cuentas por sus acciones despreciables".

Fuera de la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, partidarios recibieron a Sharabi antes de su discurso, informó el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas.

El hermano de Sharabi, Sharon, dijo: "Gracias a todos por mostrar su apoyo. Nos reconforta saber que, estemos donde estemos, tenemos gente a nuestro lado".

