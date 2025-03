'Cerraremos la economía': Sede israelí de High-Tech en la votación del Shin Bet

"Si el gobierno decide llevar a Israel con los ojos abiertos hacia una crisis constitucional, cerraremos las empresas y lanzaremos una lucha pública junto con toda la fuerza de la sociedad israelí", dijo la sede de alta tecnología israelí, que incluye docenas de las mayores empresas de alta tecnología y principales fondos de capital de riesgo, en un comunicado el viernes por la tarde.

"Hacemos un llamado al [primer ministro Benjamin] Netanyahu para que se detenga un momento antes de caer al abismo."

"Una violación de una orden del Tribunal Supremo o cualquier fallo judicial es una línea roja de la que no hay retorno. Tal violación convertiría a Israel en un país del tercer mundo, alejando a los inversores extranjeros", agregó la declaración.

El jefe de la Histadrut, Arnon Bar David, advirtió el viernes sobre "una anarquía bajo el auspicio del gobierno", dice que la negativa a cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo es una "línea roja", y promete que no "se quedará callado mientras se desmantela el Estado de Israel".

El presidente del sector empresarial expresó su profunda preocupación por el intento de destituir a Bar y exhortó al gobierno israelí a "respetar las normas legales y acatar las decisiones judiciales.

"En un estado democrático, la ley vincula a todas las entidades: ciudadanos, empresas y el gobierno por igual. El incumplimiento de las decisiones judiciales establece un precedente peligroso que podría socavar la estabilidad económica y social. Manifestantes se reúnen en Jerusalén cerca del Tribunal Superior de Justicia. 19 de marzo de 2025. (credit: MARC ISRAEL SELLEM)

"Advertimos que cualquier intento de desafiar el estado de derecho podría ocasionar un daño significativo a la economía israelí y instamos al gobierno a actuar de manera responsable", concluyó la declaración.

El Movimiento por un Gobierno de Calidad en Israel calificó de logro la decisión de la Corte Suprema de congelar la decisión del gobierno de destituir al jefe del Shin Bet, Ronen Bar de su cargo.

"La decisión de la Corte Suprema de Justicia es un primer y importante paso en la lucha por proteger la independencia de los sistemas de aplicación de la ley y los guardianes en Israel. Continuaremos luchando con todas las herramientas a nuestra disposición contra los intentos de socavar el estado de derecho, y para investigar las peligrosas conexiones entre los asociados del primer ministro y Qatar", declaró el Dr. Eliad Shraga, presidente del movimiento, en un comunicado.

Reacción de los partidos de la oposición

Más de 40 jefes de autoridades locales firmaron y enviaron una carta a Netanyahu el viernes, exigiendo que el gobierno cumpla con el fallo.

"Nosotros, los firmantes jefes de municipios, consejos regionales y consejos locales, instamos al Primer Ministro a declarar de inmediato que el Gobierno de Israel cumplirá con la decisión del Tribunal Supremo", decía la carta. "Nosotros, los jefes de las autoridades locales, estaremos en todo momento junto a la ley y el tribunal en el Estado de Israel".

Los partidos de la oposición Yesh Atid, Unidad Nacional, Yisrael Beytenu y Los Demócratas presentaron una petición al Tribunal Supremo de Justicia el viernes exigiendo una orden judicial contra el despido del jefe del Shin Bet, Ronen Bar.

La petición se presentó después de que el jueves el gabinete votara por unanimidad para poner fin al mandato del jefe de la agencia, siguiendo la decisión del primer ministro Benjamin Netanyahu de presentar tal propuesta ante el gabinete.

"Esta es una decisión tomada bajo un severo conflicto de intereses por parte del primer ministro, basada en consideraciones ajenas relacionadas con las investigaciones del Shin Bet en la Oficina del Primer Ministro y la posición recientemente publicada del Shin Bet que afirma que el liderazgo político es responsable del desastre del 7 de octubre", dijo el presidente de Yesh Atid, Yair Lapid, en X.

יש עתיד, המחנה הממלכתי, ישראל ביתנו והדמוקרטים הגישו לפני זמן קצר עתירה לבג״ץ בבקשה לצו נגד פיטורי ראש השב״כ רונן בר.מדובר בהחלטה שהתקבלה בניגוד עניינים חריף של ראש הממשלה, על בסיס שיקולים זרים, הקשורים בחקירות שב"כ בלשכת ראש הממשלה, ובעמדת שב"כ שפורסמה לאחרונה לפיה לדרג המדיני… — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) March 21, 2025

La Universidad Reichman en Herzliya amenazó en un comunicado con "cerrar las actividades de la universidad y mantener un diálogo con los estudiantes sobre medidas de resistencia dentro del marco de la ley" debido al fallo del Tribunal Superior.

"La Universidad Reichman, que fue fundada sobre los cimientos del sionismo original tal como se expresa en la Declaración de Independencia y sobre la base de los valores de la democracia israelí, insta al gobierno israelí a respetar las decisiones del Tribunal Superior", declaró la Universidad. "La falta de respeto a las decisiones del Tribunal Superior socava la legitimidad del gobierno y provoca una crisis constitucional que pone en peligro la existencia misma del estado".

Sin embargo, el Partido Shas recibió con agrado la votación del gobierno, diciendo que "apoya plenamente y respalda la decisión presentada ayer por el Primer Ministro Benjamin Netanyahu respecto al despido del director del Shin Bet, Ronen Bar.

"Los ministros de Shas participaron y apoyaron la votación celebrada anoche durante la reunión del gabinete, excepto el Ministro Yaakov Margi, que no pudo asistir debido al servicio conmemorativo de su difunto padre. El Ministro Michael Malchieli dejó una nota expresando su apoyo a la decisión", añadió el comunicado.

"Menachem Begin se está revolviendo en su tumba al verte arrastrarnos hacia la división, la incitación y el socavamiento del estado de derecho y la supremacía judicial", respondió el presidente del Partido de Unidad Nacional, Benny Gantz, al tuit de Netanyahu el viernes. "Primer Ministro, Menachem Begin no solo dijo que no habría guerra civil, sino que hizo todo lo posible para asegurarse de que no sucediera."

Esta es una noticia en desarrollo.

Amichai Stein contribuyó a este reporte.