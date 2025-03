Las FDI asestan un golpe rápido: 80 objetivos de Gaza destruidos en 10 minutos

Las FDI y el Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel) comenzaron a las 2:10 a.m. del martes a realizar docenas de extensos bombardeos aéreos específicamente contra comandantes de nivel medio de Hamas en Gaza y algunos altos funcionarios políticos de Hamas, pero no apuntaron a comandantes militares de alto rango de Hamas como Mohammed Sinwar, que podrían estar reteniendo rehenes israelíes cerca.

Los ataques pusieron fin a un alto el fuego de casi dos meses con Hamas desde el 19 de enero, luego de que las partes no lograran durante casi tres semanas resolver sus desacuerdos sobre pasar de la fase uno de las negociaciones de rehenes a la fase dos.

La fuerza aérea atacó alrededor de 80 objetivos de Hamas y la Jihad Islámica en aproximadamente 10 minutos, desde las 2:10 hasta las 2:20 a.m. del martes.

De hecho, la mayoría de los objetivos fueron alcanzados en los primeros dos minutos.

A lo largo del día hubo otras oleadas de ataques.

Fuentes del IDF dijeron que esta etapa de la operación todavía se está desarrollando gradualmente en cuanto a cuánto o cuánto poco la escalada militar con más ataques aéreos u otras opciones para una invasión terrestre.

Parte del propósito de la operación era evitar que Hamas rehabilitara sus capacidades militares a gran escala y su estructura, así como bloquear futuros planes potenciales de Hamas para penetrar en Israel.

Alrededor de las 8 a.m. del martes, el portavoz árabe del IDF, el Coronel Avichay Adraee, envió un mensaje a los residentes de Gaza para que se alejen más hacia el interior de Gaza desde la frontera con Israel para evitar ser atacados como parte de las hostilidades renovadas.

La zona roja definida como zona de combate por el IDF envuelve a toda Gaza de norte a sur, pareciendo cubrir entre un tercio y la mitad del área de la Franja, incluyendo Beit Hanun, Harvat, Hazaa y Abasan.

Más específicamente, el IDF dijo que los civiles deberían trasladarse a las partes occidentales de la Ciudad de Gaza en el norte y Khan Yunis en el sur.

No se dieron instrucciones más específicas en el centro de Gaza.

Hasta la fecha, las FDI han evitado golpear porciones del centro de Gaza con más cuidado que otras partes de Gaza. En diferentes momentos de la guerra, ha habido informes de rehenes retenidos en algunas de las áreas que no están siendo golpeadas tan fuertemente.

Los ataques de la fuerza aérea también están diseñados para degradar las capacidades militares renovadas de Hamas después de que se filtró que regresó a una fuerza de 25,000 y la PIJ regresó a una fuerza de 5,000, con ambos grupos reconstruyendo también posiciones defensivas militares en toda Gaza.

Las FDI ampliarán la operación, incluyendo una invasión terrestre si es necesario, pero es notable que aún no haya comenzado ninguna invasión terrestre, lo cual es diferente de cómo las fuentes estaban proyectando un regreso a la guerra bajo un nuevo jefe de estado mayor de las FDI más agresivo, el teniente general Eyal Zamir, al menos hasta este fin de semana pasado.

También es notable que no ha habido una convocatoria masiva de reservistas como sería necesario en caso de una invasión terrestre masiva versus penetraciones limitadas.

En otras palabras, el ejército está observando para ver si Hamas hará más flexible su posición negociadora con respecto a abandonar Gaza y a los rehenes, aunque todos los signos en las primeras horas del ataque indicaban que el grupo terrorista gazatí mantendría su posición.

Participación naval

La marina también estuvo involucrada en aspectos de los últimos ataques contra Hamas.

Aunque el jefe militar de Hamas, Mohammed Sinwar, hermano del difunto exlíder Yahya Sinwar, no fue objetivo de la operación, al menos otros cuatro altos funcionarios de Hamas fueron asesinados, y posiblemente al menos dos más.

Es posible que los seis estén muertos, pero Hamas a veces difunde desinformación por diversas razones estratégicas, por lo que las FDI no confirman las muertes de sus altos funcionarios hasta que obtienen su propia evidencia independiente (y aún así ha habido algunos casos en los que las FDI anunciaron erróneamente haber matado a un oficial de Hamas).

Los cuatro eran Issam al-Da'alis, que ha servido como primer ministro político de Gaza de Hamas; Mahmoud Abu Watfa, director general del Ministerio del Interior de Hamas y fuerzas terroristas relacionadas; Bahjat Abu Sultan, jefe operativo del aparato de seguridad interna de Hamas; y el ministro de justicia de Hamas, Ahmed Omar al-Hatta.

Hamas también dijo que los altos funcionarios Muhammad al-Jamasi y Yasir Herev fueron asesinados en los ataques de las FDI, aunque el ejército aún no ha confirmado esas muertes.

Da’alis era el oficial más antiguo, pero los oficiales más críticos para Hamas en esta etapa son su jefe militar Sinwar, uno de los pocos planificadores centrales restantes de la invasión del 7 de octubre, y Khalil al-Haya, quien era el adjunto político de Yahya Sinwar y ha sido el principal negociador de Hamas en el tema de los rehenes.

Además, fuentes del IDF dijeron que Sinwar podría convertirse en un objetivo, aunque no estaba claro cómo el IDF lograría eso si está rodeado de rehenes como escudos humanos.

El IDF dijo que tiene una sólida inteligencia para evitar golpear por error a los rehenes, pero reconoció que esta inteligencia no es perfecta y que ha cometido errores en este tema durante la guerra.

El martes por la mañana, The Jerusalem Post ya había confirmado que, aunque el IDF ha vuelto a una operación militar en Gaza, y potencialmente a una invasión más amplia, aún no atacará áreas de Gaza donde se mantienen rehenes.

Fuentes de defensa no quisieron entrar en detalle sobre qué funcionarios de Hamas podrían tener rehenes como escudos humanos en este momento, como lo hizo Yahya Sinwar durante gran parte de la guerra, pero la regla de no atacar áreas donde se mantienen rehenes, que los oficiales del IDF han confirmado públicamente durante toda la guerra hasta ahora, no tiene excepciones.

Además, el ejército tampoco atacará áreas donde exista la posibilidad de dudas sobre la presencia de rehenes.

También vale la pena señalar que en este momento solo hay entre 22 y 24 rehenes vivos, en comparación con posiblemente un par de cientos al inicio de la guerra.

Hamas informó que más de 400 gazatíes ya habían sido asesinados y 600 resultaron heridos, aunque no había forma de verificar los números o distinguir entre terroristas y civiles.

Las FDI no están seguras del número de víctimas

Fuentes de las FDI le dijeron al Post que aunque aún no saben cuáles son los números reales en cuanto a cuántos civiles palestinos han sido asesinados o heridos durante los ataques en comparación con los terroristas de Hamas, es justo asumir que Hamas está exagerando los números como lo ha hecho en el pasado.

Sin embargo, las fuentes de las FDI no indicaron que el ejército se apresuraría a aclarar el tema, dado que hay un mayor apoyo y menos presión sobre Israel por parte de EE. UU. que en cualquier otro momento de la guerra, ya que la administración Trump ha reemplazado a la administración Biden.

Las fuerzas incrementadas de las FDI han tomado posiciones defensivas en todos los frentes, incluida una mayor implementación de plataformas de defensa aérea.

El ataque sorpresa se mantuvo en secreto incluso entre la mayoría de los niveles de las FDI para maximizar el elemento sorpresa.

Sin embargo, el ataque fue coordinado con los EE. UU. y parecía estar sincronizado con los varios días de ataques aéreos de los EE. UU. a los hutíes yemeníes para reducir su respuesta contra Israel ante cualquier nuevo ataque a Hamás.

Las FDI dijeron que su objetivo era alcanzar los objetivos de guerra "según lo determinado por el ámbito político, incluida la liberación de todos nuestros rehenes, vivos y muertos".

El primer ministro Benjamín Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz instruyeron a las FDI a actuar "con fuerza" contra Hamás en la Franja de Gaza, según anunció la Oficina del Primer Ministro.

"Israel, a partir de ahora, actuará contra Hamás con una fuerza militar creciente", dijo la Oficina del Primer Ministro.

Katz afirmó que Israel volvió a la lucha en Gaza debido a la negativa de Hamás a liberar a los rehenes.

"Si Hamás no libera a todos los secuestrados, se abrirán las puertas del infierno en Gaza, y los asesinos y violadores de Hamás se encontrarán con las FDI con fuerzas que nunca han conocido antes. No dejaremos de luchar hasta que todos los secuestrados regresen a casa y se logren todos los objetivos de la guerra".

La Casa Blanca también envió amenazas a Hamas.

“Hamas, los huthis, todos aquellos que buscan aterrorizar no solo a Israel sino también a los Estados Unidos de América, pagarán un precio”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a Fox News. “Todo el infierno se desatará”.

Como resultado de los ataques, el Comando del Frente Nacional ha actualizado sus pautas de seguridad, y las escuelas fueron canceladas en la región fronteriza de Gaza la mañana del martes, aunque por la noche, las FDI dijeron que algunas escuelas podrían reabrir el miércoles si tenían salas seguras adecuadas.

El martes por la tarde, Katz movió la línea de meta para el fin de la renovación de las hostilidades de las FDI contra Hamas y para que un nuevo acuerdo dependiera de la devolución de todos los rehenes y de la eliminación de la amenaza para los residentes del corredor de Gaza de Israel.

Hasta ahora, Israel había dicho que estaba dispuesto a extender el alto el fuego durante aproximadamente otros 50 días a cambio de 11 rehenes vivos más algunos fallecidos y los Estados Unidos habían ofrecido una extensión del alto el fuego a cambio de cinco rehenes vivos más algunos fallecidos.

Hamas había retirado su demanda de una retirada completa de las FDI antes de liberar a más rehenes, pero solo ofrecía liberar a un rehén vivo y cuatro rehenes fallecidos, todos los cuales tienen doble ciudadanía israelí-estadounidense.

Pero si Israel se adhiere al punto de referencia de Katz, todos esos acuerdos provisionales se caerían de la mesa y forzarían un juego final con Hamas de devolver a todos los rehenes por un alto al fuego de tiempo limitado sin garantía de que las FDI no reanudarían las hostilidades o de que Hamas aceptaría una "inmunidad" si sus líderes acuerdan ser expulsados de Gaza.

Por otro lado, Katz no exigió que Hamas aceptara la expulsión antes de poner fin a la actual ronda de combates, sino que exigía devolver una sensación de seguridad a los residentes del sur, un objetivo más vago.

¿Ha reconstruido Hamas su fuerza militar?

En los últimos días y semanas, hubo evidencia creciente de que Hamas había restablecido su estructura militar de 25,000 combatientes, incluso si utilizaba a muchos menores, reconstruía posiciones defensivas militares y consideraba la posibilidad de intentar penetrar nuevamente en la frontera de Israel, aunque de manera limitada.

Katz incluso mencionó esta amenaza a algunos residentes del sur a principios de esta semana.

No está claro cómo Israel juzgaría si Hamas permaneciera en Gaza, pero estuviera menos activo en reestablecer su poder militar.

Otra posibilidad era que cuando Katz dijo "Hamas debe entender que las reglas del juego han cambiado" y que debe liberar a todos los rehenes o enfrentar "la apertura de las puertas del infierno", realmente quería decir que si no hay un acuerdo completo pronto, las FDI se involucrarán en una invasión total, pero que luego de tal invasión completa, varias opciones de negociación podrían volver a estar sobre la mesa.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha afirmado anteriormente que Israel tendría el pleno apoyo de EE.UU. en todos los ataques contra Hamas.

Trump también afirmó que "El infierno se desatará" tanto sobre Hamas como sobre los hutíes, y que Irán debería ser responsable "y enfrentar consecuencias graves" por los ataques de los hutíes.

Shir Perets y el personal del Jerusalem Post contribuyeron a este informe.