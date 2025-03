Hamas se vuelve más peligroso cada día, dice ciudadano que advirtió sobre el 7 de octubre

Hamas ha alterado su estrategia de combate y está practicando sin descanso, volviéndose más peligroso cada día, según Rafael Hayon, un residente de Netivot que advirtió a la IDF sobre comunicaciones entre Hamas y la Yihad Islámica en 2023.

En 2023, Hayon informó a las autoridades de seguridad israelíes sobre la actividad militar en la Franja de Gaza después de interceptar comunicaciones de Hamas y la Yihad Islámica a través de una célula de inteligencia que instaló dentro de su casa.

Su equipo de escucha fue confiscado por la IDF, que afirmó que su actividad ponía en peligro a las fuerzas de combate en la zona.

“A partir de este momento, Hamas está entrenando sin parar, principalmente de manera subterránea y en lugares donde el IDF, al menos por ahora, no está operando”, dijo Hayon a Maariv el lunes. “No solo se está entrenando, sino que también está reclutando a un gran número de personas nuevas para sus filas.”

"¿Hamas reanudará la lucha?

"Por lo que escucho, todavía no saben qué sucederá en cuanto a volver a luchar a plena intensidad, pero en este momento, no lo consideran una prioridad", dijo Hayon. "Para ellos, la situación permanece sin cambios mientras tengan a los rehenes en sus manos. La ventaja que tienen ahora son los rehenes. Saben que esto es lo que los mantiene vivos y que las fuerzas israelíes no atacan las ubicaciones [donde se encuentran los rehenes]."

Hayon afirma que el modo de operación de la organización terrorista ha cambiado drásticamente. "Lo que ha cambiado con Hamas es que solían luchar sobre el terreno, y ahora solo luchan bajo tierra. Apenas se exponen", declaró. "Hoy en día, piden a cada combatiente que lleve una cámara consigo para grabar y transmitir todo en tiempo real.

Contrabandean armas a diario de formas que las FDI no pueden detectar."

Enfrentando una dura realidad

“Hamas tiene el control total.”

Hayon le dijo a Maariv que ha seguido observando las actividades de Hamas y advirtió que sigue siendo una amenaza formidable. “La estrategia actual de guerra de Hamas es tal que un terrorista de Nukbah hoy vale por diez terroristas de Nukbah del 7 de octubre”, dijo. “Su tasa de supervivencia, las condiciones en las que se encuentran, su fuerza de combate y su método de lucha guerrillera [los hacen más poderosos que antes].”

“[Hamas ha] aprendido, y en el proceso de aprendizaje, han cambiado todas sus tácticas”, agregó Hayon. "Hamas tiene el control total; el golpe que la organización ha sufrido no es suficiente para derribarla.”

Hayon expresó su preocupación de que la situación en la Franja de Gaza no se esté comunicando claramente al público. “Hamas no se detiene; sigue creciendo en poder, y solo quiero que alguien escuche esto, que lo tome en serio, para que no volvamos a ese terrible día.”