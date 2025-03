Netanyahu: Las FDI tomarán zonas de Gaza si Hamás no libera a los rehenes

La presión que ejercerán las FDI será "cada vez más poderosa", e incluirá "apoderarse de territorio" y "realizar otras acciones" en Gaza si Hamas no devuelve a los rehenes israelíes, dijo el primer ministro Benjamin Netanyahu en el pleno de la Knesset el miércoles. El primer ministro no amplió más sobre este tema.

Los comentarios de Netanyahu tuvieron lugar durante un debate conocido como el "Debate de las 40 Firmas", que es la versión israelí de las "Preguntas del Primer Ministro" británicas. El debate incluyó una serie de discursos cortos en presencia del primer ministro, después de lo cual el primer ministro y el líder de la oposición dieron discursos finales.

En su discurso, Netanyahu repitió teorías de conspiración sobre un "estado profundo".

"La democracia no está en peligro; la burocracia está en peligro, el estado profundo está en peligro", dijo el primer ministro. "Cuando digo 'burocracia', me refiero a un pequeño grupo de funcionarios que luchan por mantener el control en el país".

"La democracia es, ante todo, el gobierno del pueblo. No es el gobierno de los funcionarios, ni el gobierno de líderes anteriores, ni el gobierno de los medios de comunicación. En una democracia, el pueblo es soberano, y exige que su voto en las urnas se refleje en las políticas. Esto no significa que el gobierno tenga un poder ilimitado. No tenemos un gobierno tiránico, pero es imposible esperar que el gobierno tenga un poder insignificante", dijo Netanyahu.

El primer ministro Benjamin Netanyahu en el pleno de la Knesset, en Jerusalén, el 25 de marzo de 2025. (credit: DANNY SHEMTOV/KNESSET SPOKESPERSON'S OFFICE)

El líder de la oposición, MK Yair Lapid, dedicó su discurso a atacar el presupuesto nacional de 2025, que se convirtió en ley el martes. Lapid le dijo a Netanyahu: "Ayer llevaste a cabo el mayor robo en la historia del país. Explotas a la clase media israelí, la exprimes, todo con un solo propósito: sobrevivir políticamente".

Altos niveles de crimen en el sector árabe

El tema oficial del debate del miércoles fueron los altos niveles de crimen en el sector árabe, y los MKs de la oposición criticaron al primer ministro por los altos niveles de crimen.

El presidente de Hadash-Ta'al, MK Ayman Odeh, abrió la discusión presentando una serie de estadísticas. Odeh, citando el Centro Taub de Estudios de Políticas Sociales en Israel, dijo que desde que Netanyahu asumió el cargo, ha habido 14 veces más homicidios en el sector árabe que en el estado judío.

Hasta 2008, la proporción era de 3:1. Solo el 14,8% de los homicidios en el sector árabe han sido resueltos, en comparación con aproximadamente el 70% en el sector judío, e incluso esos fueron "generalmente cuando el perpetrador se entregaba", dijo Odeh.

Odeh señaló que el número anual de homicidios había aumentado en un 230% en cinco años, y 58 personas han sido asesinadas desde principios de 2025. Los ciudadanos árabes eran el 18% de la población pero sufrieron el 80% de los delitos violentos.

Según Odeh, esto no era una cuestión de destino sino de política, y el hecho de que el primer ministro haya designado al presidente de Otzma Yehudit, MK Itamar Ben-Gvir, a quien Odeh llamó "racista y fascista", como Ministro de Seguridad Nacional, lo demostró.

Odeh añadió que el hecho de que las tasas de homicidio fueran más bajas en la Autoridad Palestina y Jordania mostraba que el problema no era un "problema cultural" sino el resultado de una política fallida.

El presidente de Ra'am, MK Mansour Abbas, dijo que un trabajador del Ministro de Seguridad Nacional le había dicho que Ben-Gvir se rió cuando se le presentaron los números de homicidios en el sector árabe. Abbas no proporcionó pruebas de esta afirmación.

Durante el debate, las familias de rehenes y víctimas del 7 de octubre levantaron carteles que decían: "Si hemos regresado al 6 de octubre, devuélvanme a mi hijo".