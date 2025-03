Israel en crisis: Tu guía para los conflictos internos que sacuden al estado judío - explicación

"Pero no quiero ir entre gente loca", comentó Alicia,

"Oh, no puedes evitarlo", dijo el Gato. "Todos estamos locos aquí. Yo estoy loco. Tú estás loca".

"¿Cómo sabes que estoy loca?" dijo Alicia.

"Debes estarlo", dijo el Gato, "o no habrías venido aquí".

– Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas por Lewis Carroll

Tal vez acabas de bajarte del barco proverbial y cumpliste ese sueño de toda la vida de realizar la aliyá, o tal vez naciste y creciste en Israel. Sea cuando sea y de la manera que sea que hayas llegado aquí, el mensaje es el mismo: Bienvenido al manicomio.

En este momento, Israel se encuentra en una encrucijada delicada, lidiando con conflictos externos y convulsiones internas que amenazan la esencia misma de su democracia, al mismo tiempo que muestra los actos que hacen sagrados los ideales democráticos de Israel.

La nación está envuelta en una crisis multifacética que abarca acusaciones de corrupción, maniobras políticas contenciosas, disidencia pública y desafíos de seguridad en curso. The Jerusalem Post profundiza en los problemas clave que están dando forma a la actual turbulencia de Israel, presentando perspectivas de ambos lados del argumento.

Lo que dice la Izquierda

El gobierno ha perdido el control - moral, estratégica y políticamente. La coalición de derecha, envuelta en escándalos e incapaz de lograr unidad nacional, está arrastrando a Israel hacia un caos más profundo. En lugar de enfocarse en rescatar a los rehenes o terminar la guerra de manera responsable, el bando del Primer Ministro Benjamin Netanyahu está preservando el poder político.

Lo que dice la Derecha

Israel ha estado luchando una guerra por su propia existencia, amenazado por Hamas, Irán y divisiones internas. Este es un momento para la unidad y la fortaleza. Los críticos están debilitando la moral, distrayendo a las Fuerzas de Defensa de Israel y dando oxígeno a los esfuerzos de deslegitimización internacional. La Izquierda está explotando el dolor nacional para impulsar una agenda política.

Resumen

Aproximadamente 18 meses después de la guerra con Hamas, Israel enfrenta una mezcla volátil de fatiga de guerra, división interna y crisis política. Desde rehenes hasta investigaciones por corrupción, desde protestas callejeras hasta dilemas en el campo de batalla, los israelíes están divididos no solo en cómo avanzar, sino en qué tipo de país quieren ser cuando (o si) se calme el polvo.

ELI FELDSTEIN, visto tras una vista en el Tribunal de Distrito de Tel Aviv en enero de 2025, cuando fue acusado de filtrar documentos clasificados de la Oficina del Primer Ministro. (credit: FLASH90)

1. Qatargate

Qatargate estalló en febrero de 2025 tras explosivas revelaciones mediáticas de que asesores cercanos a Netanyahu, principalmente Jonatan Urich y Eli Feldstein, habían presuntamente coordinado con una firma de relaciones públicas de Catar para impulsar la imagen de Doha dentro de Israel, a pesar de que Catar sigue siendo el principal mediador en las negociaciones de rehenes con Hamas.

El escándalo ha planteado preguntas urgentes sobre la influencia extranjera, la seguridad nacional y las prioridades del liderazgo de Israel en medio de una guerra. También provocó una supuesta investigación del Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel), desencadenando un enfrentamiento de alto riesgo dentro del establecimiento de seguridad.

Lo que dice la Izquierda

Netanyahu saboteó deliberadamente un acuerdo de rehenes casi finalizado en coordinación con Qatar y el jefe del Mossad, David Barnea, para prolongar la guerra por ganancias políticas. Detalles filtrados sugieren una obstrucción deliberada de las negociaciones, confirmando las peores sospechas de los críticos sobre los motivos del primer ministro.

Lo que dice la Derecha

Las filtraciones forman parte de una campaña de difamación orquestada (el término "caza de brujas" se escucha regularmente de Netanyahu y sus seguidores con respecto a cualquier queja contra el primer ministro). Netanyahu mismo ha actuado con cautela para garantizar que cualquier acuerdo no beneficie a Hamas. Qatar no es un intermediario neutral, e Israel no debe ceder a la presión internacional o a las acusaciones internas de mala conducta.

Resumen

La saga del acuerdo de rehenes con Qatar se ha convertido en un test de Rorschach para los israelíes: ¿Fue una oportunidad perdida para salvar vidas o una sabia negativa a comprometerse con terroristas? También está la idea de que los israelíes han sacrificado el bienestar de su país en tiempos de guerra para obtener ganancias financieras con un país que ha apoyado y financiado activamente a Hamas. El momento y el contenido de la filtración solo han profundizado la desconfianza pública y ampliado la división política.

ILUSTRACIÓN: Benjamin Netanyahu y Ronen Bar (credit: CHAIM GOLDBEG/FLASH90, Gil Cohen-Magen/Reuters, MATTY STERN/US EMBASSY JERUSALEM)

2. Ronen Bar y la turbulencia en el Shin Bet

El jefe del Shin Bet, Ronen Bar, se encontró en el centro de una tormenta política después de que saliera a la luz una grabación secreta en la que aceptaba una responsabilidad parcial por el fracaso de Israel en prevenir la masacre de Hamas del 7 de octubre, junto con los hallazgos de una investigación del Shin Bet sobre sus fallos ese día.

Netanyahu posteriormente intentó destituirlo, citando una ruptura de confianza. El primer ministro también acusó a Bar la semana pasada, sin proporcionar pruebas, de abrir la investigación Qatargate para evitar su destitución. La medida, sin precedentes en tiempos de guerra, ha intensificado los debates sobre la politización en los servicios de seguridad y si Netanyahu está utilizando la guerra para purgar a oponentes percibidos.

Lo que dice la Izquierda

El foco en Ronen Bar es una distracción. Son Hamas e Irán quienes tienen la culpa, no nuestros jefes de inteligencia. Las llamadas a su renuncia ahora están motivadas políticamente y debilitan la resistencia nacional durante la guerra.

Lo que dice la Derecha

La grabación filtrada del jefe del Shin Bet, Bar, admitiendo "Fallamos en detener el 7 de octubre" es una rara y honesta admisión de responsabilidad. Refuerza la necesidad de un mayor ajuste de cuentas en todo el establecimiento político y de seguridad, comenzando por Bar.

Resumen

Las declaraciones grabadas de Ronen Bar han reabierto las dolorosas preguntas sobre la responsabilidad. Mientras muchos ven sus palabras como valientes, otros argumentan que es un intento de desviar la culpa o proteger al escalón de seguridad a expensas de los líderes electos. De cualquier manera, señala grietas dentro de la institución más secreta de Israel.

El Fiscal General Gali Baharav Miara asiste a la ceremonia de toma de posesión del juez Isaac Amit como presidente del Tribunal Supremo, en la Residencia del Presidente en Jerusalén en febrero de 2025. (credit: FLASH90)

3. Fiscal General bajo fuego

El domingo pasado, el gabinete de Israel aprobó una votación dramática y controvertida de falta de confianza en la Fiscal General Gali Baharav-Miara, acusándola de obstruir acciones clave del gobierno. Aunque no vinculante, la votación ha desencadenado un enfrentamiento constitucional sobre si el primer ministro puede despedir legalmente a la fiscal general, un paso que no se ha dado desde la fundación de Israel.

La crisis ha profundizado las grandes fisuras ya existentes entre los sistemas políticos y legales de Israel, que han estado en curso desde los intentos de reforma judicial antes del 7 de octubre, con la Fiscal General vista por muchos como el último bastión independiente contra el exceso del poder ejecutivo durante tiempos de guerra.

Lo que dice la Izquierda

Baharav-Miara está bajo un ataque coordinado por parte del gobierno por hacer su trabajo. Su independencia es la última línea de defensa contra un ejecutivo cada vez más autoritario. Netanyahu y sus aliados quieren sacarla para socavar los controles legales.

Lo que dice la Derecha

La fiscal general está sobrepasando su papel, bloqueando decisiones críticas en tiempos de guerra y actuando como una actriz política no electa. Su negativa a respaldar los movimientos del gobierno, incluidos en la guerra y asuntos judiciales, muestra que está desconectada del estado de ánimo nacional.

Resumen

La fiscal general se ha convertido en un campo de batalla simbólico para el futuro judicial de Israel. Los críticos del gobierno actual la llaman un baluarte de la democracia; los partidarios del gobierno la llaman una élite obstruccionista. Su posición es cada vez más insostenible a medida que la presión aumenta tanto desde el ámbito político como legal.

Varios israelíes protestan en la calle Kaplan de Jerusalén, donde se encuentra la Knesset, el 26 de marzo de 2025. (credit: NOAM AMIR)

4. Protestas y violencia policial

Con el gobierno apuntando a funcionarios legales y políticas controvertidas avanzando en medio de la guerra, Israel una vez más ha sido barrido por protestas masivas. Decenas de miles de personas han salido a las calles en las últimas semanas, especialmente desde el fin del alto el fuego con Hamás, exigiendo la dimisión de Netanyahu y el regreso de los rehenes.

En respuesta, la Policía de Israel ha sido acusada de utilizar tácticas de control de multitudes cada vez más agresivas, reviviendo recuerdos traumáticos de las protestas por la reforma judicial de 2023. Los críticos dicen que la democracia está bajo asedio; los partidarios dicen que se debe mantener el orden.

Lo que dice la Izquierda

Los manifestantes son patriotas que exigen el regreso de los rehenes y la rendición de cuentas. La policía está utilizando una fuerza desproporcionada - cañones de agua, granadas aturdidoras, golpizas - para reprimir la disidencia. Esto es un peligroso descenso hacia el autoritarismo.

Lo que dice la Derecha

Las protestas están socavando el esfuerzo de guerra. Muchas son lideradas por los mismos grupos que se opusieron al gobierno antes del 7 de octubre. Si bien la policía debería actuar de manera responsable, la ley y el orden deben mantenerse durante una crisis nacional.

Resumen

El regreso de las protestas masivas ha reavivado el debate sobre la libertad de expresión en tiempos de guerra. Con tácticas policiales en aumento y manifestaciones cargadas emocionalmente, Israel se encuentra una vez más en la encrucijada entre la protesta y el patriotismo, la seguridad y las libertades civiles.

El Jefe de Estado Mayor de las FDI, Eyal Zamir, visita Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. 18 de marzo de 2025. (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

5. Rehenes y la reinvasión de Gaza

A medida que las conversaciones con Hamas continúan estancadas y los rehenes permanecen en Gaza, Israel ha relanzado operaciones militares en áreas previamente despejadas, más recientemente en Khan Yunis y Rafah. Los críticos dicen que las ofensivas renovadas están poniendo en peligro a los rehenes y desviando la diplomacia. Los partidarios argumentan que la presión militar es la única manera de romper a Hamas y garantizar el regreso seguro de los rehenes. El dilema moral se ha convertido en el epicentro emocional de la guerra.

Lo que dice la Izquierda

El enfoque debería estar completamente en salvar a los rehenes restantes. El gobierno está priorizando objetivos militares sobre vidas humanas. La segunda fase de la invasión de Gaza puede sabotear las conversaciones en curso.

Lo que dice la Derecha

Los rehenes deben ser devueltos, pero no a cualquier costo. Hamas solo responde a la presión. Una victoria militar en Rafah y más allá traerá tanto disuasión como mejores términos de negociación.

Resumen

El destino de los rehenes es el núcleo emocional y moral de la guerra. Pero con cada día que pasa y cada avance de las FDI, los israelíes están divididos entre la urgencia de rescate y los imperativos de la defensa nacional.

Vista de un tanque de las FDI en Gaza mientras prosigue la guerra contra Hamás. (credit: AMIR COHEN/REUTERS)

6. Revuelta de soldados de reserva

Más de 100,000 reservistas han pasado por el servicio activo desde el 7 de octubre, muchos de ellos sirviendo más de 270 días en combate en los últimos 18 meses. Ahora un número creciente está expresando disidencia.

Algunos se niegan a presentarse para el servicio hasta que se lleguen a acuerdos con los secuestradores, mientras que otros están protestando contra las políticas gubernamentales. Muchos citan el agotamiento, objetivos poco claros y la sensación de ser utilizados con fines políticos. Su revuelta está remodelando las relaciones civiles-militares en un país donde el ejército es tanto sagrado como central para la identidad nacional.

Lo que dice la Izquierda

Los soldados están exhaustos, sin apoyo y cada vez más enojados por ser enviados a la batalla sin metas políticas o estratégicas claras. Un punto de quiebre está cerca, especialmente cuando muchos se sienten abandonados al regresar a casa.

Lo que dice la Derecha

La fuerza de las FDI radica en sus reservas. Se deben escuchar las quejas, pero se debe evitar la politización de la milicia. Las críticas desde adentro no deben ser utilizadas como arma por los medios de comunicación o la oposición.

Resumen

La moral de los ciudadanos-soldados de Israel se está desgastando. Sus sacrificios se están sintiendo no solo en Gaza, sino también en el discurso público a medida que la pregunta pasa de éxito militar a propósito y liderazgo nacional.

Hombres haredíes protestan contra el reclutamiento de israelíes ultraortodoxos en las FDI. (credit: FLASH90)

7. Controversia sobre el reclutamiento de los jaredím

La exención general de Israel para los hombres jaredí (ultraortodoxos) del servicio militar está destinada a terminar, algo que la mayoría en el país celebrará. Con miles de israelíes seculares y nacional-religiosos reclutados o muertos desde el 7 de octubre, el statu quo se ha vuelto políticamente tóxico. La Corte Suprema está lista para intervenir, mientras que Netanyahu, bajo presión de sus socios de coalición jaredí (que han amenazado con retrasar el presupuesto o retirarse de la coalición), busca retrasar la reforma.

El debate sobre el reclutamiento ha vuelto a estallar, con ambas partes advirtiendo sobre fisuras nacionales irreversibles, aunque hubo informes a principios de esta semana de que Netanyahu había persuadido a sus socios de coalición ultraortodoxos para que retiraran su amenaza de derrocar al gobierno por la ley de reclutamiento.

En los próximos tres meses, las FDI planean enviar 14,000 avisos de reclutamiento a los jaredím, además de los 10,000 que ya han sido enviados. Hasta ahora, menos de 200 se han alistado.

Lo que dice la Izquierda

Es moralmente indefendible que los judíos ultraortodoxos sigan exentos del servicio mientras el resto de la nación sangra, especialmente a la luz de los beneficios financieros que obtienen de los sacrificios de los demás. La igualdad de cargas es ahora un imperativo nacional, no solo una queja social.

Lo que dice la Derecha

Si bien la mayoría en la Derecha también exige que los jaredím sean reclutados en las FDI, algunos afirman que conscribir a tantas personas no deseadas podría causar un colapso interno. Las FDI ni siquiera quieren la conscripción masiva de reclutas poco motivados. El estudio religioso es un valor nacional que debe protegerse junto a las necesidades militares.

Resumen

El tema del reclutamiento de los jaredím ha vuelto a surgir como uno de los debates internos más volátiles de Israel. La guerra ha reavivado los llamados al servicio universal, pero también los temores de un colapso cultural y la ampliación de la brecha entre lo religioso y lo secular.

El primer ministro Benjamin Netanyahu llega al tribunal de distrito de Tel Aviv, como parte de su testimonio en su juicio, 24 de marzo de 2025. (credit: REUVEN KASTRO/POOL)

8. Juicio de Netanyahu en medio de la guerra

El largo juicio por corrupción de Netanyahu, acusado de soborno, fraude y abuso de confianza, se reanudó a principios de 2025 después de meses de retrasos debido a la guerra. Los críticos argumentan que sus problemas legales ahora influyen en cada decisión gubernamental importante, desde negociaciones de rehenes hasta intentos de marginar al fiscal general. Para sus seguidores, el juicio es un intento ilegítimo de derrocar a un líder en tiempo de guerra, orquestado por élites legales que nunca han aceptado el liderazgo de Netanyahu.

Lo que dice la Izquierda

El primer ministro debe dimitir. Un líder en tiempo de guerra en juicio por corrupción no puede liderar con credibilidad. Sus enredos legales están moldeando las decisiones nacionales, retrasando movimientos críticos como acuerdos de rehenes y planificación postguerra.

Lo que dice la Derecha

Este juicio es una caza de brujas política, y ahora más que nunca, Israel necesita un liderazgo fuerte y experimentado. Suspender el proceso legal en tiempo de guerra no solo está justificado; es necesario.

Resumen

El juicio de Netanyahu ha desaparecido de los titulares, pero no de la mente nacional. Para muchos, sigue siendo la sombra oscura que se cierne sobre cada decisión. Para otros, es irrelevante frente a la guerra existencial. También la judicatura está atrapada en la tormenta.

¿Qué sucederá?

Israel ha estado luchando durante casi 18 meses en múltiples frentes: contra Hamas en Gaza, Hezbollah en el Norte y los representantes de Irán en toda la región. Pero una batalla más profunda y insidiosa se está desarrollando internamente: una guerra por el liderazgo, por la identidad, por el alma misma de la nación.

La unidad forjada en el fuego del 7 de octubre se está fracturando. Y así, la pregunta ya no es solo si Israel sobrevivirá en la guerra contra sus enemigos, sino si podrá sobrevivir a sí mismo. Al borde de fracasar como estado, el tipo de Israel que surgirá del caos interno depende no solo de la victoria contra sus enemigos, sino también de sanar las heridas de la desunión.