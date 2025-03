Dodik: Radicales musulmanes alimentan el miedo en Bosnia; Interpol busca arrestarlo - exclusiva

Cuando el presidente de la República Serbia, Milorad Dodik, se sentó para una entrevista exclusiva conmigo en las oficinas de Jerusalem Post en Jerusalén el miércoles, lo hizo a su propia solicitud.

Sus representantes se acercaron a nosotros antes de su viaje a Israel, buscando una plataforma para hablar directamente con israelíes y con el mundo judío en general.

Su propósito declarado: sensibilizar sobre el creciente antisemitismo y subrayar lo que describe como un lazo histórico entre los pueblos serbio y judío.

Pero menos de 24 horas después, los titulares ya no hablaban sobre antisemitismo. Un tribunal en Sarajevo emitió una orden de arresto internacional para Dodik, acusándolo de socavar el orden constitucional de Bosnia y Herzegovina y desafiar las decisiones de la Oficina del Alto Representante, el organismo internacional que supervisa la frágil paz en el país. El tribunal también emitió una orden de arresto para el presidente del parlamento de la República Serbia, Nenad Stevandic.

El momento levantó sospechas. Dodik ya había llegado a Israel cuando se hizo el anuncio. Según Ynet, abandonó abruptamente la conferencia de Jerusalén sobre antisemitismo después de solo una hora, supuestamente después de que funcionarios israelíes le informaran que su presencia era problemática diplomáticamente. Pero la verdad es que se quedó hasta el final de la cumbre e incluso fue fotografiado con el primer ministro Benjamin Netanyahu.

"Vine a Israel para hablar en contra del antisemitismo", me dijo. "En cambio, me encontré no deseado, un invitado hecho para sentirse como un intruso".

Para entender por qué esto es importante y por qué el Post aceptó llevar a cabo esta entrevista, es esencial mirar el panorama más amplio.

Dodik no es un político regional común. Como presidente de la República Srpska - la entidad autónoma de mayoría serbia dentro de Bosnia y Herzegovina - se ha convertido en una figura central y polarizadora en la política de los Balcanes.

Una vez visto como un reformador moderado, Dodik ha abrazado en la última década una postura ferozmente nacionalista y pro-rusa. Ha amenazado repetidamente con la secesión de Bosnia y ha trabajado para debilitar al gobierno central en Sarajevo, lo que lleva a críticos a acusarlo de empujar al país hacia una división étnica renovada - o algo peor.

Sus alianzas geopolíticas son igualmente provocativas. Mantiene una relación cercana con el presidente ruso Vladimir Putin y ha criticado con frecuencia a la Unión Europea y a los Estados Unidos por lo que llama sus políticas "intervencionistas" en los Balcanes.

"El Occidente quiere imponer valores liberales que no tienen conexión con nuestra historia o identidad", me dijo. "Intentaron su solución durante 30 años, y fracasó. Ahora es tiempo de dejarnos a nosotros, los serbios, decidir nuestro futuro". El apoyo de Dodik a las políticas de la era Trump también ha tenido un costo. Él culpa su inclusión en la lista de sanciones de EE. UU. en 2017 por su apoyo vocal al entonces candidato Donald Trump.

"Estaba a días de asistir a la inauguración de Trump", dijo. "Dos días antes de mi vuelo, la administración Obama-Biden me sancionó. Eso fue un castigo político".

Desde entonces, Dodik se ha posicionado como un oponente sin remordimientos del orden internacional liberal, una postura que resuena con algunos movimientos de extrema derecha en Europa y más allá. Pero también le ha valido un aislamiento creciente.

¿Por qué Israel? ¿Por qué ahora?

Entonces, ¿por qué vino a Israel y por qué quería hablar sobre el antisemitismo?

"Los serbios y los judíos han sufrido juntos", dijo. "Entendemos lo que significa ser blanco, tener tu historia reescrita, ser culpado por todo. Eso es lo que nos está sucediendo en Bosnia, al igual que está sucediendo en Israel en el mundo".

Dodik insistió en que Sarajevo, la capital bosnia, se ha convertido en un centro de influencia islamista, acusando a los líderes bosníacos (musulmanes bosnios) de mantener lazos con Irán y facilitar la propagación de ideologías radicales.

"Durante la guerra civil, la embajada más grande en Sarajevo era la de Irán: 480 personas, la mayoría espías", dijo. "Entrenaron a combatientes mujahideen en Bosnia, algunos de los cuales luego participaron en el terrorismo global, incluido el 11 de septiembre".

"El antisemitismo se permite prosperar" en partes de Bosnia, dijo, agregando que en Sarajevo, "proyectan banderas palestinas en edificios, mientras que en Banja Luka, nosotros izamos la bandera de Israel".

Algunas afirmaciones de Dodik están arraigadas en la verdad. Durante la Guerra de Bosnia en la década de 1990, combatientes extranjeros, incluidos los mujahideen respaldados por Irán, estuvieron presentes en el lado bosnio. Hoy en día, algunos funcionarios occidentales están preocupados por la influencia iraní y turca en áreas de mayoría musulmana de Bosnia, particularmente en el contexto del creciente antisemitismo en Europa.

Pero Dodik también se adentra en una peligrosa revisión histórica. Ha negado repetidamente el genocidio de Srebrenica, a pesar de las decisiones del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia y la Corte Internacional de Justicia. En esta entrevista, dijo que la designación de genocidio fue una "fabricación política".

"La resolución de la ONU sobre Srebrenica se aprobó con solo 84 votos de 193", dijo en una entrevista con Eldad Beck del Post la semana pasada. "Eso no es un consenso; es una campaña. No hay resolución sobre Jasenovac, donde cientos de miles de serbios y judíos fueron asesinados por croatas y musulmanes. ¿Por qué no?".

Esta narrativa basada en agravios, de los serbios como víctimas históricas, de ser culpados injustamente, de ser abandonados por Occidente, alimenta gran parte de la retórica de Dodik. Pero también contiene un hilo conductor consistente: una profunda afinidad por Israel, particularmente el Israel del 8 de octubre de 2023, el que lucha por legitimidad frente a una creciente hostilidad internacional.

"No estamos interesados en la guerra", dijo. "Pero tampoco estamos interesados en vivir en un país donde nuestra identidad sea borrada y nuestro pueblo sea culpado por todo. Es la misma historia que la de Israel. Miren la reacción ante la masacre de Hamas y luego vean cómo es tratado Israel por el mundo".

¿Una plataforma arriesgada?

Algunos pueden cuestionar la decisión de darle una plataforma a Dodik, especialmente a medida que avanzan los procesos legales en su contra. Pero el periodismo, el verdadero periodismo, implica hacer preguntas, incluso a personas con las que podemos estar fundamentalmente en desacuerdo. Significa permitir que los lectores juzguen por sí mismos.

En este caso, hay un ángulo adicional: Dodik no es solo un nacionalista balcánico; también es alguien que buscó a Israel para entregar su mensaje. Optó por hablar al pueblo judío, no a través de Moscú o Belgrado, sino en Jerusalén. El Post no ha tomado ni tomará partido en un conflicto que no está directamente bajo nuestra jurisdicción.

"El mundo necesita entender: No hay coexistencia pacífica cuando se espera que un lado siempre se disculpe," dijo. "Lo intentamos. Falló."

La entrevista completa se publicará la próxima semana. Es extensa, compleja y provocativa. Incluye sus pensamientos sobre Trump, Putin, Ucrania, Irán y lo que él ve como la decadencia moral de Occidente. Algunas de sus declaraciones seguramente provocarán enojo, mientras que otras pueden resonar de formas sorprendentes. Estén atentos.